Whistleblower über unterirdische Basen und Tunnelbohrmaschinen

Der erste Abschnitt dieser Seite wurde von Phil Schneider geschrieben :

Dies ist eine 13 Millionen Dollar teure Tunnelbohrmaschine (TBM), die für den Tunnelbau auf dem Nevada Test Site verwendet wird. (Denken Sie daran, dass Area 51 Teil des Testgeländes ist.)

(Titelbild: Foto einer Tunnelbohrmaschine der US Air Force am Little Skull Mountain, Nevada, USA, Dezember 1982. Es gibt viele Gerüchte über geheime Militärtunnel in den USA. Wenn die Gerüchte stimmen, werden Maschinen wie die hier gezeigte zum Bau der Tunnel verwendet. (Quelle: US-Energieministerium.)

Viele andere Arten von TBMs werden von vielen Regierungsbehörden verwendet, darunter die „nuklearbetriebene TBM“ [NTBM], die festen Fels schmilzt und glasartige Wände hinterlässt.

Die meisten Tunnelbauaktivitäten finden unter Militäranlagen statt und alle Informationen sind streng geheim.

Ehemalige Mitarbeiter dieser Anlagen sind im Laufe der Jahre aufgetaucht und haben von riesigen unterirdischen Anlagen an Orten wie Area 51, der Northrop-Anlage in Antelope Valley, Kalifornien (angeblich mit 42 Ebenen) und der Lockheed-Anlage in der Nähe von Edwards, Kalifornien, gesprochen.

Das „schwarze Budget“ verbraucht derzeit 1,25 Billionen Dollar pro Jahr. Zumindest dieser Betrag wird für geheime Programme verwendet, wie etwa für solche, die sich mit tief unterirdischen Militärbasen befassen. Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten 129 tief unterirdische Militärbasen.

Sie haben diese 129 Basen seit den frühen 1940er Jahren Tag und Nacht ununterbrochen gebaut. Einige davon wurden sogar noch früher gebaut. Diese Stützpunkte sind im Grunde große unterirdische Städte, die durch Hochgeschwindigkeits-Magneto-Leviton-Züge mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 2 verbunden sind. Über diese Aktivitäten wurden mehrere Bücher geschrieben.

Die durchschnittliche Tiefe dieser Stützpunkte beträgt über eine Meile, und sie sind im Grunde genommen ganze unterirdische Städte. Sie alle haben eine Größe zwischen 2,66 und 4,25 Kubikmeilen. Sie verfügen über Laserbohrmaschinen, die an einem Tag einen elf Kilometer langen Tunnel bohren können.

Ich war am Bau eines Anbaus an den tief unterirdischen Militärstützpunkt in Dulce beteiligt, der wahrscheinlich der tiefste Stützpunkt ist. Er reicht sieben Ebenen und ist über 2,5 Meilen tief. Ich habe beim Ausheben von mehr als 13 tief unterirdischen Militärstützpunkten in den Vereinigten Staaten geholfen.

Weitere zum Nachdenken anregende Bilder von Tunnelbohrgeräten:

Aus Dr. Bill Deagles Vortrag im Granada Forum vom Dezember 2006 :

Ich habe mich um John Fialla gekümmert, der mit Phil Schneider bestens befreundet war. Wie viele Leute kennen Phil Schneider? Nun, Mitte der 90er Jahre benutzten sie Tunnelbohrmaschinen, die sich mit elf Kilometern pro Tag durch eine Felswand bohren konnten, die mit hochenergetischen Aufpralllasern eine Felswand durchschneiden konnten, die die nanogroßen Gesteinspartikel wegsprengen konnten, sodass kein Schutt mehr übrig blieb, und so einen obsidianartigen Kern bildeten, und die einen inneren Kern für unidirektionale Magnetschwebebahnen legten, die mit Mach 2 bis 2,8 unterirdisch zwischen diesen sehr, sehr mächtigen und gut organisierten Städten verkehren.

Unter den Vereinigten Staaten gibt es 132 davon mit einer Größe von durchschnittlich 5,36 bis 7,24 Kubikmeilen und einer durchschnittlichen Tiefe von 1,5 bis 4,5 Meilen.

Die meisten davon liegen abseits geotektonischer Gebiete. Wenn die Erde jedoch von Erdbeben der Stärke 11, 12, 13 oder 14 heimgesucht wird, werden viele neue geotektonische Verwerfungen entstehen.

Warum beeilen sie sich damit? Weil sie wissen, dass eine Katastrophe bevorsteht. Und woher kommt dieses Geld? Es kommt nicht aus unserem regulären Black Op-Budget.

Es kommt aus dem illegalen Verkauf von Drogen. In den Vereinigten Staaten werden nach vorsichtigen Schätzungen mindestens eine Viertel- bis eine halbe Billion illegaler Drogen verkauft, die direkt in Untergrundbudgets fließen, und 90-95 % davon gehen an die DUMBs [Deep Underground Military Bases] .

Das nukleare Subterrene (reimt sich auf „submarine“) wurde im Los Alamos National Laboratory in New Mexico entwickelt. Wissenschaftler in Los Alamos meldeten eine Reihe von Patenten an, schrieben ein paar technische Dokumente für die Regierung – und dann verschwand die ganze Sache einfach. Oder etwa nicht?

Nukleare Subterrene funktionieren, indem sie sich ihren Weg durch Gestein und Erde schmelzen, diese dabei tatsächlich verglasen und einen sauberen, solide mit Glas ausgekleideten Tunnel hinterlassen.

Die Wärme wird von einem kompakten Kernreaktor geliefert, der flüssiges Lithium vom Reaktorkern zur Tunnelwand zirkulieren lässt, wo es das Gestein schmilzt. Beim Schmelzen des Gesteins verliert das Lithium einen Teil seiner Wärme. Es wird dann an der Außenseite der Tunnelbohrmaschine entlang zurückgeleitet, um das verglaste Gestein abzukühlen, während sich die Tunnelbohrmaschine vorwärts bahnt.

Das abgekühlte Lithium zirkuliert dann zurück zum Reaktor, wo der ganze Zyklus von vorne beginnt. Auf diese Weise schneidet sich der Nuklear-Subterrene durch den Fels wie ein nuklearbetriebener, 1.100 Grad Celsius heißer Regenwurm und bohrt sich seinen Weg tief in die Erde.

Die US-amerikanische Atomenergiekommission und die US-amerikanische Energieforschungs- und -entwicklungsbehörde haben in den 1970er Jahren Patente für Nuklear-Subterrene angemeldet. Das erste Patent ging 1972 an die US-amerikanische Atomenergiekommission. Der Nuklear-Subterrene hat gegenüber mechanischen TBMs den Vorteil, dass er keinen Schlamm produziert, der mit Förderbändern, Zügen, Lastwagen usw. entsorgt werden muss. Dies vereinfacht den Tunnelbau erheblich.

Wenn es tatsächlich Nuklear-Subterrene gibt (und ich weiß nicht, ob das der Fall ist), könnten ihre Präsenz und die von ihnen gegrabenen Tunnel sehr schwer zu erkennen sein, aus dem einfachen Grund, dass es keine verräterischen Schlammhaufen oder Abraumhalden gäbe, die mit herkömmlichen Tunnelbauarbeiten verbunden sind. Das Patent von 1972 macht dies deutlich. Es besagt:



„… (T)rümmer können als geschmolzenes Gestein entsorgt werden, sowohl als Auskleidung für das Loch als auch als Streumaterial in Rissen, die im umgebenden Gestein entstehen. Der Gesteinsschmelzbohrer hat eine Form und wird unter ausreichendem Druck angetrieben, um Risse in festem Gestein radial um die Bohrung herum zu erzeugen und auszudehnen. Dies geschieht durch den hydrostatischen Druck, der im geschmolzenen Gestein vor dem vorrückenden Gesteinsbohrer entsteht. Die gesamte Schmelze, die nicht zur Glasauskleidung der Bohrung verwendet wird, wird in die Risse gepresst, wo sie gefriert und verbleibt … „… Eine solche (glasartige) Auskleidung beseitigt in den meisten Fällen das teure und lästige Problem der Trümmerbeseitigung und bietet gleichzeitig den Vorteil einer Bohrlochauskleidung vom Typ Gehäuse.“ ( US-Patent Nr. 3.693.731 vom 26. September 1972 )

Da haben Sie es: eine Tunnelbohrmaschine, die keinen Dreck produziert und eine glatte, glasartige Tunnelauskleidung hinterlässt.

Drei Jahre später gab es ein weiteres Patent für:

Eine Tunnelbohrmaschine zum Herstellen großer Tunnel in weichem Gestein oder nasser, lehmiger, nicht verfestigter oder steiniger Erde durch gleichzeitiges Ablösen des Tunnelkerns durch thermisches Schmelzen eines Begrenzungsschnitts in die Tunnelfront und Bilden einer stützenden Aushubwandauskleidung durch Ablenken des geschmolzenen Materials gegen die Aushubwände, um nach dem Erstarren eine kontinuierliche stützende Wandauskleidung bereitzustellen, und Ablösen der von dem Schnitt umschriebenen Tunnelfront mit angetriebenen mechanischen Erdablösemitteln, und bei der die zum Schmelzen des Schnitts und des Auskleidungsmaterials erforderliche Wärme von einem kompakten Kernreaktor bereitgestellt wird.

Dieses Patent aus dem Jahr 1975 gibt weiter an, dass die Maschine zum Ausheben von Tunneln mit einem Durchmesser von bis zu 12 Metern oder mehr bestimmt ist. Das bedeutet Tunnel mit einem Durchmesser von 40 Fuß oder mehr. Der Schnitt ist die äußere Begrenzung der Tunnelwand, die eine Bohrmaschine aushöhlt, wenn sie sich durch den Boden oder das Gestein bohrt.

Um es einfach auszudrücken: Diese Maschine wird eine kreisförmige Begrenzung in die Tunnelwand schmelzen. Das geschmolzene Gestein wird von der Tunnelmaschine an die Außenseite des Tunnels gedrückt, wo es eine harte, glasartige Tunnelauskleidung bildet (siehe das entsprechende Detail im Patent selbst, wie in Abbildung 41 gezeigt).

Gleichzeitig zerkleinert die mechanische Tunnelbohrmaschine das Gestein und die Erde, die durch den Schmelzschnitt abgelöst wurden, und befördert sie zur Entsorgung über Förderbänder, Schlammleitungen usw. an die Rückseite der Maschine.

Und dennoch wurde der US-amerikanischen Energieforschungs- und -entwicklungsbehörde nur 21 Tage später, am 27. Mai 1975, ein drittes Patent für eine Maschine erteilt, die der am 6. Mai 1975 patentierten Maschine bemerkenswert ähnlich ist. Die Zusammenfassung beschreibt:

Eine Tunnelbohrmaschine zum Herstellen großer Tunnel in Felsgestein durch fortschreitendes Ablösen des Tunnelkerns durch thermisches Schmelzen eines Randschnitts in die Tunnelfront und gleichzeitiges Bilden einer anfänglichen Tunnelwandstütze durch Ablenken des geschmolzenen Materials gegen die Tunnelwände, um nach dem Erstarren eine kontinuierliche Auskleidung bereitzustellen; und Fragmentieren des von dem Schnitt umschriebenen Tunnelkerns durch thermische Spannungsfrakturierung, und bei der die für derartige Vorgänge erforderliche Wärme von einem kompakten Kernreaktor geliefert wird.

Diese Maschine wäre auch in der Lage, einen glasverkleideten Tunnel mit einem Durchmesser von 40 Fuß oder mehr zu bauen.

Vielleicht haben einige meiner Leser dieselben Gerüchte gehört, die ich in der UFO-Literatur und im UFO-Gerüchtekundlerkreis gehört habe: Geschichten von tiefen, geheimen Tunneln mit Glaswänden, die von laserbetriebenen Tunnelbohrmaschinen gegraben wurden.

Ich weiß nicht, ob diese Geschichten wahr sind. Wenn sie es jedoch sind, kann es sein, dass die Tunnel mit Glaswänden von den in diesen Patenten beschriebenen nuklearen Untergrundbohrmaschinen gebaut wurden. Der aufmerksame Leser wird feststellen, dass alle diese Patente von Behörden der US-Regierung erhalten wurden. Darüber hinaus stammen alle Erfinder bis auf einen aus Los Alamos, New Mexico. Natürlich ist das Los Alamos National Lab selbst Gegenstand erheblicher Gerüchte über unterirdische Tunnel und Kammern, Little Greys oder „EBEs“ und verschiedene andere geheime Vorgänge.

Eine 1973 in Los Alamos durchgeführte Studie mit dem Titel „ Systems and Cost Analysis for a Nuclear Subterrene Tunneling Machine: A Preliminary Study“ kam zu dem Schluss, dass nukleare Subterrene Tunneling Machines (NSTMs) im Vergleich zu konventionellen TBMs sehr kosteneffizient seien.

Darin heißt es:

Die Tunnelkosten für NSTMs liegen sehr nahe an denen für TBMs, wenn die Betriebsbedingungen für TBMs günstig sind. Bei wechselnden Formationen und ungünstigen Bedingungen wie weichem, nassem, steinigem Boden oder sehr hartem Fels sind die NSTMs jedoch weitaus effizienter. Schätzungen der Kosten und des prozentualen Einsatzes von NSTMs zur Erfüllung der Anforderungen an US-Transporttunnel deuten auf eine potenzielle Kostenersparnis von 850 Millionen Dollar (1969 Dollar) im Jahr 1990 hin. Die geschätzten Kosten für die Demonstration eines NSTM-Prototyps in Höhe von 100 Millionen Dollar über einen Zeitraum von acht Jahren ergeben ein günstiges Nutzen-Kosten-Verhältnis von 8,5.

…War die Machbarkeitsstudie von 1973 bloße Spekulation und ist das verblüffend ähnliche Patent zwei Jahre später bloß ein wilder Zufall? Wie Ihnen so mancher frustrierte Erfinder bestätigen wird, stellt das US-Patentamt die Unterlagen nur dann aus, wenn es davon überzeugt ist, dass das fragliche Ding tatsächlich funktioniert!

1975 gab die National Science Foundation eine weitere Kostenanalyse des nuklearen Untergrunds in Auftrag. Die AA Mathews Construction and Engineering Company aus Rockville, Maryland, erstellte einen umfassenden Bericht mit zwei separaten, langen Anhängen, einer mit 235 und der andere mit 328 Seiten.

AA Mathews berechnete 1974 die Kosten für den Bau von drei unterschiedlich großen Tunneln in Südkalifornien. Die drei Tunneldurchmesser waren:

a) 3,05 Meter (10 Fuß)

b) 4,73 Meter (15,5 Fuß) c) 6,25 Meter (20,5 Fuß)

Durch einen Kostenvergleich der Einsatzkosten von NSTMs mit den Kosten für mechanische TBMs kam AA Mathews zu folgendem Ergebnis:

Mit dem NSTM konnten im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren Einsparungen von 12 Prozent beim 4,73 Meter (15,5 Fuß) langen Tunnel und von 6 Prozent beim 6,25 Meter (20,5 Fuß) langen Tunnel erzielt werden. Beim 3,05 Meter (10 Fuß) langen Tunnel ergab sich ein Einsparpotenzial von 30 Prozent. Der Kostenvorteil des NSTM ergibt sich aus der Kombination von: (a) ein kapitalintensives und kein arbeitsintensives System, b) Bildung sowohl der ersten Stütze als auch der endgültigen Auskleidung in Verbindung mit dem Aushubvorgang.

Dieser Bericht weist eine Reihe interessanter Aspekte auf. Zunächst einmal ist es bemerkenswert, dass die Regierung eine derart ausführliche und detaillierte Analyse der Kosten für den Betrieb eines nuklearen Untergrundtunnels in Auftrag gegeben hat. Ebenso faszinierend ist die Tatsache, dass die Studie ergab, dass Tunnel im Durchmesserbereich von 15 bis 20 Fuß mit NSTMs wirtschaftlicher gegraben werden können als mit herkömmlichen TBMs.

Schließlich gibt der Standort in Südkalifornien, der für die Kostenanalyse des Tunnelbaus ausgewählt wurde, Anlass zum Nachdenken. Dies ist genau eine der Regionen des Westens, in denen es Gerüchten zufolge ein geheimes Tunnelsystem gibt. War die Studie von AA Mathews Teil der Planung für ein tatsächliches geheimes Tunnelbauprojekt, das später durchgeführt wurde, als festgestellt wurde, dass der Einsatz von NSTMs kostengünstiger ist als der Einsatz mechanischer TBMs?

Ob nukleare Untergrundtunnelmaschinen für den unterirdischen Tunnelbau verwendet wurden oder werden, ist eine Frage, die ich derzeit nicht beantworten kann.

Mehr zum Thema finden Sie hier:

„DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“

„DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“