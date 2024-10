Wenn die Erde eine Kugel ist, warum ist der Horizont aus der Sicht eines Flugzeugs flach?

Ich kann zeigen, dass die Erde eine Kugel ist, ohne in ein Flugzeug steigen zu müssen. Ich muss nur ein Bild finden, auf dem ein paar Bäume meine Sicht versperren. Ich weiß, ich werde ein großes Loch im Boden finden, um die Sache zu vereinfachen.

Dieses Bild wurde am Nordrand des Grand Canyon auf einer Höhe von etwa 2.500 Metern aufgenommen. Der Humphreys Peak ist an seiner höchsten Stelle 3.852 Meter hoch und ragt etwa 1.828 Meter in die Höhe .

Der Südrand des Grand Canyon schwankt auf einer Höhe von etwa 2.090 Metern. Wäre die Erde flach, könnten wir klar auf den Fuß des Humphreys Peak hinabblicken. Dies ist offensichtlich nicht der Fall.

Humphreys ist von dieser Position etwa 96,5 Kilometer entfernt, also weit jenseits der Horizontdistanz. Der Fuß des Humphreys Peak ist durch die Erdkrümmung buchstäblich nicht zu sehen.

Wenn Sie beim Blick aus dem Flugzeugfenster denken, der Horizont sei flach, liegt das daran, dass Ihre Augen nicht über eine ausreichende Auflösung verfügen, um die Krümmung zu erkennen.

Tatsächlich bedeutet die bloße Existenz eines Horizonts, dass die Erde nicht flach ist. Der Horizont ist der Punkt, an dem sich die Erdoberfläche so weit vom Betrachter weg krümmt, dass die Oberfläche nicht mehr sichtbar ist.

Kommentare im Netz:

Die Seefahrer der Antike beobachteten, wie die Masten großer Schiffe über dem Horizont auftauchten, bevor sie den Rumpf sahen. Dasselbe Prinzip.

Ein Anhänger der Theorie der flachen Erde würde Ihnen sagen, dass dieser Effekt durch riesige Hologrammprojektoren verursacht wird, die von den Illuminaten installiert wurden.

Ich sehe die Krümmung der Erde oft, wenn ich im Flugzeug sitze.

Wenn Sie sich auf einer flachen Erde befinden, würden Sie aufgrund der Perspektive, je weiter Sie blicken, die Dinge immer mehr zusammenballen, sodass die am weitesten entfernten Dinge schließlich so etwas wie ein Horizont wären. Je höher Sie steigen, desto mehr Merkmale könnten Sie an diesem „zusammengeballten“ Horizont erkennen. Selbst wenn Sie von der Küste Chiles aus bis nach Hawaii sehen könnten, wäre Hawaii mit dem umgebenden Wasser und schließlich auch Asien zu einem ununterscheidbaren Horizont wie verschwommen zusammengeballt.

