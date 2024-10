Heftige Unwetter im Süden Spaniens haben für Chaos und Verwüstung gesorgt. Starke Regenfälle überfluteten ganze Landstriche, mehr als 50 Menschen starben. Besonders schlimm ist die Lage in den Mittelmeer-Regionen Andalusien, Murcia und Valencia.

Warnten Spaniens Behörden zu spät vor den todbringenden Fluten?

Die spanischen Regionalregierungen informierten zwar vor dem Unwetter, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Chaos, Verwüstung und Tod mit sich brachte. Aber ob die Informationswege ausreichend waren, krisieren die Menschen.

Hätten die Ausmaße des Wetterphänomens, das in Spanien jeder Mensch kennt, verhindert werden können?

Als die Abendnachrichten schon die ersten Katastrophenbilder brachten und von einer Handvoll Vermissten berichteten, wandte sich Carlos Mazón, der Präsident der valencianischen Regionalregierung, an seine Landsleute: Sie sollten bitte nicht auf die Straße gehen, sondern im Haus bleiben, und zwar, falls möglich, in einem höheren Stockwerk, wenn sie in der Nähe von Flüssen oder Talrinnen lebten. „Die Nacht wird lang sein.“

Die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch war lang und zerstörerisch. Schwere Regenfälle hatten Flüsse und Bäche und trockenliegende Flussbetten und einige Dorfstraßen in gewaltige Ströme verwandelt, die Autos und Container und eine stählerne Fußgängerbrücke wie Spielzeug mit sich rissen. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mehr als 70 gestiegen.

Mehrere Tote und viele Vermisste nach Unwetterfluten in Spanien

Nicht alle Menschen hatten den Rat befolgt, zuhause zu bleiben – oder sie hatten ihn zu spät gehört. Der erste Tote war ein Mann, der im Fahrstuhl in die überflutete Tiefgarage seines Hauses hinabfuhr, um dort nach dem Rechten zu sehen, und offenbar im Fahrstuhl ertrank.

Unwetterwarnung kam zu spät

Um kurz nach 8 Uhr abends erschien auf allen Mobiltelefonen in der Provinz Valencia eine Warnung vor dem Unwetter. Manche fanden, das hätte früher geschehen müssen, aber wer auch nur oberflächlich die Medien an diesem Tag verfolgt hatte, wusste, dass auf Valencia ein schlimmer Tag zukommen würde.

Das Phänomen, das sich hier ankündigte, heißt DANA; Alle Spanier haben in den vergangenen Jahren immer wieder davon gehört und wissen auch, dass eine DANA das Potenzial zur Katastrophe hat.

DANA ist die spanische Abkürzung für ein Isoliertes Höhentief – also ein Tiefdruckgebiet in fünf bis zehn Kilometer Höhe, auch Kaltlufttropfen genannt, das sich in diesem Fall „wie ein diagonaler Dolch“ (das schreibt die Zeitung El Confidencial) über die Provinz Valencia schob, um unter sich ein Jahrhundertunwetter auszulösen. Zuletzt hatte es hier in der 1980er Jahren vergleichbare Überschwemmungen gegeben.

Katastrophenunwetter wie dieses sind keine Neuigkeit, neu ist ihre Häufung. „Wenn wir über den Klimawandel oder den Klimanotstand sprechen“, schreibt Greenpeace Spanien am Mittwochmittag, „wird dies oft als abstraktes Konzept wahrgenommen, das weit von unserer täglichen Realität entfernt ist. Leider ist es genau das, was der Klimawandel ist: die Intensivierung extremer Wetterereignisse.“

Im Falle Spaniens wirkt das Mittelmeer als Katastrophenbeschleuniger. „Die seit April 2022 überdurchschnittlich hohen Temperaturen im Mittelmeer rühren einen beängstigenden Cocktail an, mit der Folge dass es als Energiereservoir und Feuchtigkeitsspeicher diese Stürme anheizt und sie intensiver und heftiger, mit höheren Niederschlagsmengen, werden lässt.“

Katastropheneinheit der Armee vor Ort

Das Unwetter von Valencia hat so viele Tote gebracht wie lange keine einzelne Katastrophe mehr in Spanien. Es ist eine nationale Tragödie, überall im Land werden Veranstaltungen abgesagt, weil es jetzt Wichtigeres zu tun oder zu denken gibt.

Die spanische Regierung hat die Katastropheneinheit der Armee, mehr als 1000 Mann, nach Valencia geschickt. Sie versuchen Kommunikations- und Stromnetze wieder in Gang zu bringen, überflutete Straßen und Schienenstrecken wieder passierbar zu machen. Und sie suchen, gemeinsam mit den Katastrophenhelfern der Region, nach Toten und nach Überlebenden, nach irgendwo eingeschlossenen oder auf Dächern ausharrenden Menschen.

„Gestern Abend habe ich zum letzten Mal mit meinem Sohn gesprochen“, erzählte eine weinende Frau der Nachrichtenagentur Efe. „Er sagte, das Wasser stehe ihm bis zur Hüfte. Seitdem habe ich nicht wieder mit ihm reden können.“

Anm. d. Red.: Klimawandel oder Wettermanipulation?

Lesen Sie selbst:

Vier Mitarbeiter der spanischen Wetterbehörde haben gestanden, dass Spanien landesweit von Flugzeugen versprüht wird, die Bleidioxid, Silberiodid und Kieselgur in der Atmosphäre verbreiten. Ziel ist es, Regen fernzuhalten und einen Temperaturanstieg zu ermöglichen, was ein sommerliches Klima für den Tourismus schafft und gleichzeitig Unternehmen im Agrarsektor zugute kommt. Dies führt wiederum zu sehr schwerwiegenden Fällen des extremen Wetterphänomens, das auf Spanisch als „gota fria“ [1] bekannt ist .

Am stärksten betroffen sind die Autonomen Gemeinschaften Murcia und Valencia sowie die Provinz Almeria, da seit über sieben Monaten kein Tropfen Regen fällt, katastrophale „Gota Fria“-Stürme entstehen und Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung verursacht werden zum Einatmen von Bleidioxid und anderen giftigen Verbindungen. Diese Flugzeuge starten vom Militärflughafen San Javier in Murcia.

Kann die Kommission bestätigen, dass sie einen Bericht spanischer Meteorologen erhalten hat, in dem sie aufgefordert wird, zu dieser Angelegenheit Stellung zu beziehen?

Wie beurteilt die Kommission diese Situation?

Ist die Kommission der Ansicht, dass es kommerzielle Gründe für diese Maßnahmen der Regierungen gibt, insbesondere im Zusammenhang mit den Interessen von Unternehmen des Lebensmittelsektors, Energieunternehmen sowie der Pharma- und Medizinindustrie? [2]

Hier die Antwort der Kommission:

Von spanischen Meteorologen hat die Kommission keinen Bericht mit der Aufforderung erhalten, zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen.

Die Kommission hat die Angelegenheit gemeinsam mit den spanischen Behörden untersucht und keine Beweise für die Vorwürfe gefunden, in Spanien gebe es ein militärisches Geoengineering-Programm zur Veränderung des Klimawandels.

Die Kommission verweist den Herrn Abgeordneten zudem auf ihre Antwort auf die schriftliche Anfrage E‐000922/2014 [1], in der die Kommission betont, dass sie Geoengineering nicht für die Lösung von Umweltproblemen hält, da Umweltschäden vorrangig an der Quelle behoben werden sollten.

