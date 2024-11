Eine biblische Flut vor 200 Jahren?

In dieser Zeit, etwa ab etwa 1680 n. Chr., als sich die biblischen Fluten niederließen und große Ozeane und Meere die Tiefen der konkaven, flachen Erde füllten und sie in wenige Kontinente teilten, entstanden in Nordamerika Indianer, Inkas, Azteken und Mayas , Teotihuacaner in Mittel- und Südamerika, australische Aborigines, Māori in Neuseeland und alle Menschen der pazifischen Nationen. Von Gorgi Shepentulevski

Da alle Städte etwa 30 Jahre zuvor von weißen Riesenmenschen mit einer Größe zwischen 5 und 8 m aus der alten Welt und einer neu geschaffenen Wurzelrasse mit weißer Haut bevölkert waren, haben sie sich für ein sehr idyllisches Leben auf dem Land entschieden.

Die Azteken, Mayas, Inkas und andere Indianer erzählten den europäischen Eroberern, die nach der großen Flut von 1802 n. Chr. nach Amerika kamen, dass sie, als die Indianer auf dem amerikanischen Kontinent auftauchten, fortgeschrittene, intelligente Menschen vorfanden, die dort bereits in großen Städten lebten, als sie auftauchten.

Eine sehr wichtige Sache muss hier über den Zustand der Welt zwischen der biblischen Sintflut von 1656 n. Chr. und der großen Sintflut von 1802 n. Chr. enthüllt werden.

Als amerikanische Indianer in Nordamerika, Inkas, Azteken, Mayas, Teotihuacaner in Mittel- und Südamerika, australische Aborigines, Māori in Neuseeland und alle Völker der pazifischen Nationen erschaffen wurden, gab es weder Eis noch Schnee auf der Welt.

Es gibt auch keine Eiskuppel. Während dieser Zeitspanne zwischen 1656 und 1802 existierten 146 Jahre lang noch einige Aspekte des Paradieses auf Erden, ohne Sonne oder Mond, noch ohne Eis oder Schnee, aber den ganzen Tag lang violetter Himmel ohne Nacht, reguliert durch Wettermaschinen, mit warme, frühlingshafte Temperaturen und Früchte, Nüsse, Wurzeln, Zwiebeln und Gräser, die das ganze Jahr über in der Natur wachsen.

Die Menschen mussten keine Kleidung tragen, um sich warm zu halten, und sie mussten auch nicht arbeiten, um zu überleben, denn die Natur lieferte alles für ihre Ernährung und ihr Wachstum, und Wettermaschinen sorgten für die Regulierung der Temperatur für ihr Wohlbefinden.

Das war der Grund, warum sich alle diese Nationen dafür entschieden, auf dem Land zu leben. Sie gingen nackt umher und genossen den ganzen Tag in aller Ruhe das idyllische Leben auf dem Land, ohne für ihr Überleben arbeiten zu müssen, wie wir es heute tun, denn die Natur bot ihnen alles.

Alle wilden Tiere, die wir heute haben, existierten damals noch nicht, wie Wölfe, Tiger, Löwen, Bären, Schlangen usw. Alle heutigen wilden Tiere entstanden nach der großen Flut von 1802 n. Chr.

Doch nach der großen Flut von 1802 n. Chr. kam es zu großen Veränderungen, die ihren Lebensstil völlig beeinflussten…

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und weitere Infos über die Alte Welt in „Die Welt-Illusion“