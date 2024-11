Alien-Entführung: Netflix muss sich wegen „The Manhattan Alien Abduction“ einer Klage stellen (Video)

Ein neuer Dokumentarfilm befasst sich mit der Geschichte einer Entführung durch Außerirdische und hat für Kontroversen gesorgt: Der Hauptverdächtige verklagt Netflix wegen des Films.

Linda Napolitano sagt, die Dokumentarserie „The Manhattan Alien Abduction“ diffamiere sie durch die Enthaltung von Interviews und Inhalten von Carol Rainey, einer Skeptikerin ihrer Geschichte und Ex-Frau des UFO- Ermittlers, der den Fall zuerst publik machte.

Hier erfahren Sie, was Sie über die Dokumentation und den Fall dahinter wissen müssen .

Die Geschichte der Entführung durch Außerirdische in Manhattan

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Linda Napolitano, einer New Yorker Hausfrau, die sagte, Außerirdische hätten sie 1989 aus ihrer Wohnung im 12. Stock in Manhattan entführt.

Napolitanos Geschichte wurde vom UFO-Forscher Budd Hopkins untersucht, 1997 als Buch veröffentlicht und ist nun Gegenstand eines Films, der auch ein skeptisches Licht auf ihre Schilderung wirft.

Napolitano hatte Hopkins zuvor wegen einer Begegnung mit Außerirdischen kontaktiert, die sie vor Jahren in den Catskills gehabt haben soll. Während der Entführung im Jahr 1989, so Napolitano, sei an ihr von Außerirdischen experimentiert worden und es seien Röntgenaufnahmen gemacht worden, die ein Objekt zeigten, das in ihre Nase implantiert worden war.

Hopkins, der 2011 starb und im Film nicht mitwirkte, hielt den Fall für wichtig, da sich mehrere Zeugen gemeldet hatten, die sagten, sie hätten die Entführung beobachtet.

Anschließend berichtete Napolitano von Begegnungen mit geheimnisvollen Personen, die behaupteten, Sicherheitsagenten zu sein, und von einer weiteren Begegnung mit Außerirdischen, zu der auch ihre Söhne gehörten.

Wer sind die Schlüsselfiguren in diesem Fall?

Linda Napolitano : Napolitano sagt, sie sei 1989 in Manhattan von Außerirdischen entführt worden. Sie erscheint in Interviews der Serie sowie in Archivmaterial, das während der Untersuchung ihres Falles aufgenommen wurde.

Carol Rainey : Rainey war mit dem UFO-Forscher verheiratet, der Napolitanos Fall untersuchte und mehrere Interviews mit ihr und anderen Personen filmte. Rainey steht Napolitanos Geschichte offen skeptisch gegenüber und wurde für den Film interviewt, bevor sie 2023 starb. Sie taucht auch in Archivmaterial auf.

Budd Hopkins : Hopkins, ein bekannter UFO-Forscher, veröffentlichte ein Buch über Napolitanos Geschichte und machte die Medien darauf aufmerksam. Hopkins ist in Archivaufnahmen zu sehen, starb jedoch 2011 und ist ansonsten nicht Teil des Films.

Richard und Dan: Zwei Sicherheitsagenten, die in Napolitanos Geschichte eine Schlüsselrolle spielten, „Richard“ und „Dan “, wurden nie identifiziert, und Hopkins hat sie nie getroffen. Ihre Identitäten bleiben ein Rätsel, und sie waren nicht Teil des Films, obwohl sie ein Schlüsselelement des Falles sind.

Was ist an der Dokumentation und dem Fall umstritten?

Der Fall Napolitano erregte in den Medien große Aufmerksamkeit und wurde zeitweise auch für eine Hollywood-Verfilmung in Erwägung gezogen.

In der Dokumentation behauptet Rainey jedoch, Napolitano erfinde das ganze Erlebnis. Sie führt Beweise an, darunter die Tatsache, dass viele der Zeugen nie identifiziert wurden und einige der Berichte nicht eindeutig eine Begegnung mit Außerirdischen beschreiben.

Sie deutet auch an, Napolitano habe Briefe geschrieben, in denen sie behauptete, sie seien von Richard und Dan, die sonst niemand getroffen oder mit denen er auch nur telefoniert habe.

Eine Hypothese ist, dass Richard und Dan Sicherheitsleute für UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar waren, und Rainey glaubt, dass Napolitano eine Unterschrift von Cuéllar über den Vorfall gefälscht hat. Später gab er gegenüber PBS eine Erklärung ab, in der er jegliche Kenntnis von den Vorfällen bestritt.

Rainey glaubt auch, dass Napolitanos Röntgenaufnahmen gefälscht sein könnten, und wies darauf hin, dass bei einer späteren Operation festgestellt wurde, dass das angebliche Implantat fehlte.

Sie glaubt auch, dass Hopkins Napolitano unter Hypnose geführt haben könnte, was zu einer Geschichte führte, die Elemente enthielt, die er erwartet hatte zu hören.

Napolitano beharrt darauf, dass sie die Wahrheit über ihre Erlebnisse sagt. In ihrer Klage wirft sie Rainey vor, eine verbitterte Ex-Frau zu sein, die versucht, den Ruf ihres Ex-Mannes zu ruinieren.

Sie verklagt Netflix, weil sie behauptet, die Produzenten hätten sie in die Irre geführt und der Film untergrabe ihren Namen und Charakter. Napolitano wird in der Klage von einem Freund Hopkins unterstützt, der im Film mitwirkte, sowie von Hopkins‘ Nachlass.

https://www.youtube.com/watch?v=aJITrkLe0IA