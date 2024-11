Gefälschte Geschichte: Die im babylonischen Reich erschaffenen Klone

Auf der anderen Seite der Welt, in der Region Mesopotamien, war Satan kurz vor 1700 n. Chr. damit beschäftigt, ein geklontes babylonisches Reich zu erschaffen, um den Trojanischen Krieg gegen die Kinder Gottes zu führen.

Diese Klone wurden in Klonfabriken als ausgewachsene Männer aus mazedonischen Genen hergestellt, da geklontes Leben nur aus Leben erschaffen werden kann und nur Gott aus dem Nichts erschaffen kann. Von Gorgi Shepentulevski

In diesem Sinne sind wir, ob Klone oder Nicht-Klone, alle Schwestern und Brüder der gleichen Ursprungs.

Da alle Städte von riesigen Menschen aus der Alten Welt bevölkert und vollständig besetzt waren, die während der Sintflut aus ihren Zufluchtsorten in den Megastädten der Unterwelt hervorkamen, sowie von neu geschaffenen Wurzelrassen, die unter ihnen lebten, befand sich das babylonische geklonte Reich in den Bergen und verlassenen Gebieten außerhalb der Städte.

Das babylonische Reich umfasste Sumer, Akadien, Babylon, Assyrien und Persien mit der Hauptstadt Babylon, wo Satan und die gefallenen Engel lebten und von dort aus herrschten.

Das babylonische Reich umfasste auch alle möglichen Kreaturen, die am Zweiten Trojanischen Krieg teilnahmen, wie z. B. Ohrengeschöpfe von den kalten Inseln im hohen Norden, haarige Menschen, Menschen mit Doppelhörnern, Abarimon, Menschen mit nach hinten gerichteten Füßen, kopflose Blemmyae-Wesen mit Gesichtern auf der Brust, Einhörner, Nephilim-Riesen, Gog und Magog in der Bibel oder Yajuj und Majuj im Koran, Drachen und Reptilien, Meerjungfrauen in den Meeren und an Land usw.

Yajuj und Majuj erscheinen im Koran im Kapitel Al-Kahf als primitive, unmoralische und wilde Stämme, die von Dhu al-Qarnayn getrennt und abgeschirmt wurden („Er mit den zwei Hörnern“) und bezieht sich auf Alexander den Großen, der im Koran als großer, rechtschaffener Herrscher der ganzen Welt erwähnt wird.

Yājūj und Mājūj (Yazuz-Mazuz …) in Quean sind die Gegenstücke zu Gog und Magog in der Bibel. Einige Yājūj und Mājūj sind so hoch wie Zedernbäume, andere so breit wie hoch, und einige sind vollständig von ihren Ohren bedeckt, sogenannte Panotti.

Star Wars und einige andere fiktive Filme wurden von diesen realen Ereignissen aus dem Zweiten Trojanischen Krieg inspiriert!

Genesis 6 – Die Paarung gefallener Engel mit Frauen ist eine Metapher im Zusammenhang mit dem Klonen!

Die Erschaffung dieser Kreaturen wird in Genesis 6 aufgezeichnet, wo es heißt, dass Satan und der gefallene Engel alle möglichen Mischwesen und menschenfressenden Riesen der Nephilim erschaffen haben!

Genesis 6 besagt, dass sich vor der großen Sintflut im Jahr 1802 n. Chr. gefallene Engel mit Frauen paarten, um eine Rasse nephilimischer Riesen hervorzubringen.

Einige Leute glauben immer noch, dass in der Bibel steht, dass gefallene Engel Sex mit menschlichen Frauen hatten und mit ihnen Nachkommen hervorbrachten!

Sie glauben, dass Geistwesen irgendwie in der Lage waren, physischen Sex zu haben, um menschliche Körper zu schwängern! Ist das wirklich möglich? Hat die Bibel tatsächlich etwas über Dämonensex zu sagen? Natürlich nicht! Die Wahrheit ist, dass alle diese Hybridwesen und Nephilim-Riesen durch Klonen erschaffen wurden!

Wer konsequent an einer biblischen Weltanschauung festhält, muss die Vorstellung zurückweisen, dass Frauen und Dämonen sexuelle Beziehungen eingehen können.

Engel (und damit Dämonen) sind „unkörperlich und frei von jeglicher körperlichen Leidenschaft“.

Mehr über die gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“