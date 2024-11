Ehemaliger Pentagonbeamter und Jacques Vallée vermuten, dass Wesen aus höheren Dimensionen in unsere Welt eindringen

In seinem ersten Interview mit dem Journalisten Ross Coulthart auf NewsNation ließ der Pentagon-UFO-Whistleblower David Grusch aufsehenerregende Aussagen zu UFO-Phänomenen oder UAPs fallen und behauptete, die Vereinigten Staaten und andere Regierungen der Welt hätten intakte und teilweise intakte Raumschiffe nichtmenschlicher Intelligenz (NHI) geborgen.

Der Ursprung und die Ursache dieser Abstürze sind noch unbekannt, aber Grusch postulierte, dass bestimmte NHI, die häufig mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht werden, aus höherdimensionalen Existenzebenen stammen könnten.

Grusch stellte eine sensationelle Behauptung auf, als er erklärte, die USA hätten 1945 ein geheimnisvolles Flugobjekt abgefangen, das bereits 1933 von Mussolinis Truppen in Italien geborgen worden war .

Als Beweis für dieses außergewöhnliche Ereignis legte Grusch ein handgeschriebenes italienisches Memo vor, das am unteren Rand kleine Zeichnungen enthielt. Was diese Enthüllung noch faszinierender machte, war die Andeutung einer Beteiligung des Vatikans, die nahelegte, dass die religiöse Institution nicht nur von der Existenz des NHI wusste, sondern auch aktiv an der Unterdrückung dieser Informationen beteiligt war.

Grusch machte bedeutende Behauptungen über die NHI und erklärte, dass diese Wesen außerirdisch oder interdimensional oder möglicherweise beides sein könnten. Er beschrieb Sichtungen und Bergungen mehrerer funktionsfähiger Raumschiffe verschiedener Größen, darunter eines so groß wie ein Fußballfeld.

Beunruhigenderweise enthüllte er die Bergung von NHI-Leichen und deutete auf mögliche formelle Vereinbarungen zwischen der US-Regierung und einigen NHI-Fraktionen hin.

Grusch ist nicht der Einzige, der annimmt, dass UFOs möglicherweise interdimensionale oder höherdimensionale Wesen sind, und diese Theorie wird von anderen gut unterstützt. Die außerirdische Hypothese ist für viele Experten die Haupterklärung für UFOs geblieben.

Es gibt jedoch viele UFOlogen, die sie zugunsten der interdimensionalen Hypothese aufgegeben haben .

Der Paranormalforscher Brad Steiger schrieb: „Wir haben es mit einem multidimensionalen paraphysischen Phänomen zu tun, das weitgehend auf dem Planeten Erde heimisch ist.“

Der Astronom und UFO-Forscher Jacques Vallée erklärt, dass UFOs und ähnliche Ereignisse paranormaler Natur Besuche aus anderen „Realitäten“ oder „Dimensionen“ beinhalten. Die Idee geht davon aus, dass diese alternativen Realitäten getrennt und doch parallel zu unserer eigenen existieren. In ihrem Buch „The Edge of Reality“ aus dem Jahr 1975 erwogen Vallée und Hynek die Möglichkeit dessen, was sie „ineinandergreifende Universen“ nennen.

Hynek spekulierte, dass es alternative Universen mit anderen Quantenregeln oder Schwingungsraten geben könnte. Er schlug vor, dass unser eigenes Raum-Zeit-Kontinuum nur ein Ausschnitt eines Universums mit viel mehr Dimensionen sein könnte. Er zog eine Analogie und verglich es mit der Herausforderung, einen Aborigine davon zu überzeugen, dass in diesem Moment Fernsehbilder durch den Raum laufen.

Ebenso schlug er vor, dass möglicherweise hier neben unserem Universum miteinander verbundene Universen existieren könnten, was die Vorstellung infrage stellte, dass sie sich woanders befinden könnten.

In Vallées Buch „ Passport to Magonia: On UFOs, Folklore, and Parallel Worlds “, das 1969 veröffentlicht wurde, stellte er die Idee eines Paralleluniversums vor, das neben unserem existiert.

Er wiederholte dieses Konzept in späteren Schriften und legte seine Einwände gegen die Hypothese des außerirdischen Ursprungs unbekannter Flugobjekte (UFOs) dar. Zu diesen Einwänden gehörten die Fülle unerklärlicher Beinahebegegnungen, die über die Anforderungen einer physischen Vermessung der Erde hinausgehen, die unwahrscheinliche humanoide Körperstruktur angeblicher „Außerirdischer“ für interstellare Reisen, das widersprüchliche Verhalten in Entführungsberichten, die historischen Belege für UFO-Phänomene in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte und die suggestiven Fähigkeiten von UFOs, Raum und Zeit zu manipulieren, was auf alternative Möglichkeiten hindeutet.

Eine auf ResearchGate veröffentlichte Studie schlägt die Existenz einer interdimensionalen Membran vor, die als Barriere zwischen den Dimensionen fungiert und instabile Eingänge in Form interdimensionaler Tunnel hat.

Diese Tunnel würden unvorhersehbar zwischen Hyperflächen wandern, und jeder, der in ihrem Eingang gefangen wäre, könnte potenziell in Dimensionen jenseits der vierten reisen, wie es die Gesetze der Physik in unserem vierdimensionalen Universum erlauben. In diesen Tunneln würden Singularitäten und Horizonte fehlen, was die Erforschung höherdimensionaler Bereiche ermöglichen würde.

Einer der ersten Berichte, die darauf schließen lassen, dass UFOs interdimensional sind, stammt aus dem FBI-Archiv. Memo 6751 bestätigt die Existenz einer außerirdischen Präsenz. Der ehemalige FBI-Offizier John DeSouza, Autor von „The Extra-Dimensionals: True Tales and Concepts of Alien Visitors“, bezeichnet das Memorandum als ein wichtiges Dokument in der Ufologie.

Dem Bericht zufolge werden wir unter anderem von Kreaturen besucht, die nicht nur von anderen Planeten, sondern auch aus anderen Dimensionen stammen.

Insbesondere stammen sie aus der ätherischen Ebene, die mit unserem physischen Universum koexistiert, und sind materialisierte Wesen, die als durchscheinende Riesen erscheinen.

Die im Memo enthaltenen Informationen stimmen mit der Interdimensionalen Hypothese überein, die besagt, dass UFOs nicht von außerirdischen Orten, sondern aus anderen Dimensionen stammen. Das Memo nennt mehrere Merkmale, die diese Idee stützen.

Die Behauptung, dass ein Angriff auf ein UFO wahrscheinlich zur Zerstörung des angreifenden Flugzeugs führen würde, deutet auf fortgeschrittene Verteidigungsfähigkeiten hin, die unser Verständnis übersteigen.

Die Erwähnung unterschiedlicher Arten von Insassen oder Fernsteuerungsmöglichkeiten impliziert die Anwesenheit von Wesen oder Entitäten aus anderen Dimensionen. Berichte über UFOs, die Strahlungsenergie oder Strahlen einsetzen, um angreifende Schiffe zu zerlegen, deuten auf hochentwickelte Technologie hin.

Die Fähigkeit von UFOs, spurlos zu verschwinden, weist auf ihr Potenzial hin, Dimensionen zu durchqueren oder die Sichtbarkeit zu manipulieren. Während UFOs möglicherweise nicht per herkömmlichem Funk erreichbar sind, deutet ihre potenzielle Erkennbarkeit per Radar auf unkonventionelle Kommunikationssysteme hin. Diese Elemente, die auf den Roswell-Zwischenfall im Jahr 1947 zurückgehen, tragen zur Grundlage der Interdimensionalen Hypothese über den Ursprung von UFOs bei.

Warum stürzen dann UFOs ab?

Jacques Vallées Sichtweise auf UFO-Abstürze unterscheidet sich deutlich von der herkömmlichen Annahme, dass es sich dabei um zufällige Ereignisse handelt. Er geht davon aus, dass diese Abstürze absichtlich und mit einem bestimmten Zweck von den mysteriösen Besuchern inszeniert werden. ( Quelle)

Vallee hebt zunächst die schwache und widersprüchliche Natur der Beweise für UFO-Abstürze hervor. Er behauptet, dass viele angebliche Absturzstellen nicht ordnungsgemäß untersucht oder von unabhängigen Experten überprüft wurden.

Darüber hinaus stellt er die Glaubwürdigkeit von Zeugen und Informanten in Frage, die behaupten, außerirdische Körper oder Trümmer gesehen zu haben, und deutet an, dass sie möglicherweise unzuverlässig sind oder Hintergedanken haben.

Darüber hinaus argumentiert Vallee, dass die physikalischen Eigenschaften des angeblichen außerirdischen Raumschiffs und der Materialien den Gesetzen der Physik und der Technik widersprechen. Anstatt diese Anomalien unserem mangelnden Verständnis zuzuschreiben, schlägt er vor, dass sie das Ergebnis einer absichtlichen Manipulation der menschlichen Wahrnehmung durch die UFO-Intelligenz sind.

Laut Vallee besteht der Zweck der UFO-Abstürze nicht in direkter Kommunikation mit der Menschheit, sondern vielmehr in der Schaffung eines komplexen und rätselhaften Szenarios, das unsere Annahmen und Überzeugungen über die Realität in Frage stellt.

Er vermutet, dass diese Abstürze als Katalysatoren dienen und bei verschiedenen Menschengruppen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, wie etwa Neugier, Angst, Ehrfurcht, Skepsis, Ablehnung oder Faszination.

Vallee betrachtet diese Reaktionen als Teil eines laufenden Experiments der UFO-Geheimdienste mit dem menschlichen Bewusstsein und der menschlichen Kultur, das möglicherweise tiefgreifende Auswirkungen auf unsere zukünftige Entwicklung hat.

Vallee gibt zu, dass er weder das eigentliche Ziel noch die Motive der UFO-Intelligenz kennt. Er behauptet jedoch, dass sie weder feindselig noch wohlwollend ist, sondern unser Wohlergehen ihr gleichgültig ist. Er warnt davor, das UFO-Phänomen ausschließlich auf der Grundlage unserer eigenen Erwartungen oder Wünsche zu interpretieren, und drängt darauf, eine unvoreingenommene und kritische Herangehensweise beizubehalten.

Letztlich plädiert Vallee für die Entwicklung eines neuen wissenschaftlichen Paradigmas, das die multidimensionale Natur der Realität umfasst und die Möglichkeit anderer Formen von Intelligenz und Bewusstsein über die unsere hinaus berücksichtigt.

Eine andere Dimension erleben

In der Show von Jesse Michels spricht Vallee über einen sehr merkwürdigen UFO-Fall, bei dem der Zeuge eine andere Dimension erlebte.

Valle sagte: „Es gab einen Fall in San Jose. Eine Frau hatte etwas über ihrem Haus gesehen. Es war eine große Scheibe, und ich fragte: ‚Wie groß war sie?‘ Und sie sagte: ‚Na ja, sie war ungefähr so ​​groß wie ihr Haus. Sie war, wissen Sie, genau so.‘ Dann sagte ich: ‚Als Sie hineingingen, sagten Sie, äh, wissen Sie, da war dieses Wesen, und das Wesen führte Sie eine Treppe hinauf.‘ Ich sagte: ‚Wohin führte die Treppe?‘ Nun, die Treppe führte an der Seite dieses großen runden Raums nach oben. Ich sagte: ‚Wie würden Sie das vergleichen?‘ Nun, wie ein Kino, wissen Sie, so ein M5-Kino. Ich sagte: ‚Das ist größer als Ihr Haus.‘“

Von einem ähnlichen Vorfall berichtete auch der amerikanische Anwalt Daniel Sheehan kurz nach Gruschs Interview. Die Daily Mail berichtete: „Ein vom US-Militär geborgenes abgestürztes UFO ‚verzerrte die Raumzeit‘ und war ‚innen größer‘, behauptet ein Top-Anwalt, der daran beteiligt war, UFO-Whistleblower vor den Kongress zu bringen.“

Die Zeitung schreibt weiter: „Daniel Sheehan sagt, die unfassbare Geschichte sei ihm von einem Whistleblower erzählt worden, der angeblich an einem illegal geheimen Programm zur Bergung abgestürzter nicht-menschlicher Raumschiffe teilgenommen habe – und der nun die Mitarbeiter des Geheimdienstausschusses des Senats informiert habe.“

Sheehan beschrieb einen Bericht, den ihm ein Insider eines Bergungsprogramms für abgestürzte Schiffe erzählt hatte.

Sheehans Bericht zufolge handelte es sich bei der Bergung um eine 30 Fuß große Untertasse, die teilweise in der Erde steckte. Als man versuchte, sie mit einem Bulldozer herauszuziehen, löste sich die Untertasse in einer tortenstückähnlichen Form und enthüllte ihre Konstruktion.

Sheehan erwähnte, dass eine Person die Untertasse betrat, die so groß wie ein Fußballstadion war und bei der es zu Orientierungslosigkeit und Übelkeit kam.

Er erklärte auch, dass es im Zusammenhang mit dem Raumschiff zu Zeit- und Raumverzerrungen kam. Sheehan nannte jedoch keine spezifischen Details wie Ort oder Datum des Vorfalls und legte auch keine Beweise für seine Behauptungen vor.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Mangel an konkreten Informationen, Dokumenten und Fotos Skeptiker dazu veranlasst hat, die Glaubwürdigkeit solcher Geschichten über außerirdische UFOs, die in geheimen Regierungsprogrammen gespeichert sind, in Frage zu stellen. Einige Militärgeheimdienstmitarbeiter haben jedoch ihre Unterstützung für Sheehans Behauptungen zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass der Insider, der mit den Informationen an die Öffentlichkeit gegangen ist, sich selbst in Gefahr gebracht hat, indem er seine Behauptungen den Generalinspektoren des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste unter Eid vorgelegt hat.