Forscher behaupten, Geister könnten nach 100 Jahren „sterben“

Brian Sterling-Vete vertritt die Ansicht, dass intelligente paranormale Wesen tatsächlich eine begrenzte Lebensspanne haben könnten.

Leben Geister ewig? Es mag zwar seltsam erscheinen, dass etwas, das man als körperlosen Geist eines Toten betrachtet, nach einer gewissen Zeit selbst „sterben“ kann, doch diese Möglichkeit hat in den letzten Jahren bei einigen Paranormalforschern an Bedeutung gewonnen.

Einer von ihnen ist Brian Sterling-Vete – ein erfahrener Enthusiast aller übernatürlichen Dinge, der viel Zeit damit verbracht hat, Daten zu analysieren, die bei verschiedenen Paranormalforschungen gesammelt wurden.

Seinen Erkenntnissen zufolge werden Sichtungen berühmter Geister an angeblich heimgesuchten Orten auf der ganzen Welt immer seltener – insbesondere solche, die es seit 100 Jahren oder länger gibt.

„Wenn man alle Daten berücksichtigt, war es ein ziemlicher Schock, zu glauben, dass viele unserer einst berühmten Geister buchstäblich sterben könnten“, sagte er.

„Es war offensichtlich, dass berühmte Geister an einst besonders heimgesuchten Orten immer seltener gesehen wurden und einige seit vielen Jahren nicht mehr gesehen wurden.“

„[Unsere Forschung] legt nahe, dass empfindungsfähige Geister eine begrenzte Lebensdauer zu haben scheinen, genau wie lebende Menschen.“

„Einfach ausgedrückt besagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass Energie dazu neigt, sich im Laufe der Zeit zu zerstreuen und abzubauen. Ich würde behaupten, dass unsere Ergebnisse zeigen, dass Geister dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entsprechen, da ihnen scheinbar die Energie ausgeht.“

Da die Wissenschaft die Existenz von Geistern überhaupt nicht anerkennt, ist jede Forschung dieser Art eindeutig nicht endgültig, wirft aber einige interessante Fragen auf.

Wenn es Geister gibt, könnten sie dann wirklich eine begrenzte Lebensdauer haben?

Wenn ja, was passiert, wenn sie ein zweites Mal „sterben“ – könnte die bloße Möglichkeit von so etwas darauf hindeuten, dass Geister in Wirklichkeit nicht unbedingt tot oder lebendig sind, sondern etwas anderes?

Die Suche nach Antworten geht weiter.