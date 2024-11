Das Medaillon des Pharaos: die außerirdische Verbindung

Im Januar 2011 wurden nach den Aufständen in Ägypten zahlreiche Schätze aus dem Kairoer Museum entfernt, darunter vermutlich auch dieses wertvolle Medaillon des Pharaos, das später auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf angeboten wurde.

Das Auftauchen eines Medaillons im Jahr 2003, das alle Merkmale eines Hauptbesitzes und Machtsymbols des Pharaos aufweist, der es besaß, mit unverwechselbaren Zeichen in seinen Gravuren, gibt Anlass zum Nachdenken. (Medaillon des Pharaos)

Wenn der Artikel wahr ist und nicht das Produkt einer Verschwörung ist, erfahren Sie, wie die Ursprünge des Menschen auf der Erde, seine Entwicklung und der Kontakt, den er mit außerirdischen Wesen gehabt haben soll, woher sie kamen und wo sie vielleicht sogar einen bemerkenswerten Einfluss auf die Entwicklung unserer Spezies hatten.

Die Entdeckung dieses Stücks in Ägypten, dessen Erforschung viele Jahre dauerte, wies eine Besonderheit auf, denn es weist ein sehr deutliches Zeichen dessen auf, was als eine mehr als nahe Begegnung zwischen Zivilisationen betrachtet werden könnte, und dass es durch die Arbeit der Anunnaki verursacht worden wäre, was bestätigen würde, was uns in der Vergangenheit mitgeteilt wurde, eine Realität, die einer Bestätigung immer näher kommt.

Seit dieser Entdeckung des Paläontologen Steve Winwood (der 10 Jahre später in Ägypten angeklagt – und verhaftet – wurde, weil er die verbotenen Gebiete, in denen er forschte, verletzt hatte) ist alles in eine noch rätselhaftere Angelegenheit gestürzt. War das Stück echt? Wurde es auf dem Schwarzmarkt verkauft?

Wenn es etwas gibt, das dieses makellose Medaillon auszeichnet, dann sind es zweifellos einige erstaunliche aufgezeichnete Bilder, die vom Moment ihres Auftauchens an bei den Ägyptologen und Wissenschaftlern, die es angeblich studiert haben, Misstrauen, Argwohn, Intrigen und eine Vielzahl anderer Sensationen hervorriefen.

Es besteht kein Zweifel, dass das Banner das Gesicht eines Humanoiden, möglicherweise eines Außerirdischen, hervorhebt, eine Sonne, die von hinten und unten auftaucht, das zweifelsfreie Bild eines Schiffes in Form einer fliegenden Untertasse, wie sie Mitte des letzten Jahrhunderts populär wurden.

Und um die Wirkung des Bildes zu steigern, erscheinen zwei Pharaonen, die die von dem Außerirdischen reflektierten Sonnenstrahlen empfangen.

Aufgrund des Fundorts und einiger Inschriften war Professor Winwood stets der Ansicht, dass das Medaillon mit der Zeit von Atlantis, dem verlorenen Kontinent, in Verbindung gebracht werden könnte.

In diesem Zusammenhang müssen wir berücksichtigen, dass der Philosoph Platon in seinen Analysen und Schriften auf diese Fragen hingewiesen hat.

Und dass das Alter des Medaillons des Pharaos mit der Zeit übereinstimmt, als Atlantis als Kontinent verschwunden sein soll.

Für den Paläontologen war die aufgezeichnete Nachricht eine Warnung vor dem Ende eines galaktischen Zyklus. Etwas, das mit dem scheinbaren Verschwinden des Stücks in der Dunkelheit der Schatten blieb. Was denken Sie?