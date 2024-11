Gefälschte Geschichte: Die Energiewaffen von Alexander dem Großen

In gefälschten Geschichtsbüchern erzählen sie uns, dass Alexander vor 2350 Jahren das große mazedonische Weltreich errichtete und dass Alexander die gesamte „bekannte Welt“ seiner Zeit eroberte, also kleine Teile Europas und Asiens sowie einen Teil Afrikas. Von Gorgi Shepentulevski

In gefälschten Geschichtsbüchern heißt es auch, dass Alexander in der Lage war, die gesamte bekannte Welt seiner Zeit zu erobern, weil er die furchterregendste Waffe der Alten Welt besaß, die „Sarissa“, und eine geniale militärische Taktik, die zusammen mit der Phalanx-Formation den Gegner blockierte.

Phalanx war eine rechteckige militärische Massenformation, die normalerweise ausschließlich aus schwerer Infanterie bestand, die mit bis zu 8 Meter langen Speeren, Piken und Sarissas bewaffnet war.

Die Speere der Sarissas bestanden aus zähem und widerstandsfähigem Kornelkirschenholz, hatten einen scharfen, blattförmigen Eisenkopf und eine bronzene Spitze, die im Boden verankert werden konnte, um Angriffe des Feindes abzuwehren.

Das schlagende Herz der mazedonischen Armee waren die Phalanxen – Reihen dicht gedrängter Soldaten, die einen langen Speer namens „Sarissa“ trugen, und in Kombination mit Alexanders militärischem Genie war die Infanterieformation eine unaufhaltsame tödliche Streitmacht, die Alexander nicht nur leicht besiegte und gegen örtliche Könige kämpfte, die sich ihm widersetzten, aber Alexander gewann mit Leichtigkeit die drei berühmtesten Schlachten der Geschichte gegen Darius III. von Persien, obwohl die persischen Soldaten den mazedonischen Soldaten zahlenmäßig 8 zu 1 überlegen waren.

Auf jeden mazedonischen Soldaten kamen 8 persische Soldaten!

Es war ein Wunder, was für eine faszinierende Geschichte!

Der Grund dafür, dass uns gefälschte Geschichtsbücher und wundersame Geschichten wie diese über Alexander den Großen und sein mazedonisches Alte-Welt-Reich vermittelten, liegt darin, dass es noch viel, viel faszinierendere, wundersamere und überwältigendere Geschichten über Alexander und die Alte Welt gab was dahinter verborgen werden musste.

Die faszinierenden Geschichten in den gefälschten Geschichtsbüchern über Alexander und die Alte Welt waren als Ablenkung und Täuschung von der damaligen wahren Wahrheit gedacht.

Tatsächlich führte Alexander der Große seine Schlachten und Kriege nicht zu Pferd und zu Fuß mit „Holzstäben“ bewaffneter Infanterie, ganz gleich, wie fortschrittlich und furchteinflößend die Waffen der Alten Welt auch sein mögen, aber Alexander kämpfte seine Schlachten und Kriege mit hochentwickelten elektronischen Waffen.

Es handelte sich um mehrdimensionale lasergelenkte High-Tech-Waffen aus Magnetronresonatoren, die Hochspannungsmikrowellen erzeugen, die Vibrationen und Frequenzen nutzen.

Alexanders elektronische High-Tech-Waffen waren in der Lage, Ziele nicht nur im sichtbaren Spektrum und in der Entfernung abzuschießen, nicht nur unsichtbare Ziele hinter Bergen oder anderen physischen Barrieren, sondern Alexanders elektronische Waffen waren auch in der Lage, Ziele in der vierten Dimension durch Frequenzportale des Elektrons zu markieren.

War Alexanders Feind Darius III. von Persien?!? Das glaube ich nicht!

Der wahre Feind Alexanders des Großen war/ist Satan und seine Armee gefallener Engel, ausgestattet mit hochentwickelten elektronischen Kriegswaffen, ähnlich den Waffen Alexanders.

Darius III. von Persien war nur eine erfundene Figur, um den wahren unbesiegbaren Feind Satans zu verbergen, gegen den Alexander der Große kämpfte!

Der Krieg gegen diesen unbesiegbaren Feind zwischen Alexander und Wesenheiten der vierten Dimension dauert noch heute an.

Mehr über die gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“