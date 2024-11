Überwachungskamera filmt Radfahrer, der sich in Luft auflöst (Video)

Ein unheimliches Video einer Überwachungskamera auf den Philippinen zeigt einen Radfahrer, der scheinbar in Luft aufgelöst wird, während er die Straße entlangfährt. Die seltsame Szene spielte sich Anfang des Monats vor dem Haus des C2C-Hörers Dave Clifford ab, der in der Gemeinde Baggoc lebt. Er machte uns auf das gruselige Video aufmerksam und erklärte, dass „meine Frau und ich unsere Überwachungskameras überprüften, da viele Katzen versuchten, an die Vögel in unserer Voliere zu kommen“, als ihnen der seltsame Moment auffiel. „Diese Person auf einem Fahrrad löst sich auf und verschwindet, genau wie bei Star Trek“, staunte er, „wir haben unsere Kameras seit drei Jahren und noch nie zuvor sind uns solche Aufnahmen begegnet.“Interessanterweise wies Clifford darauf hin, dass der Ort, an dem der Radfahrer verschwand, „einen schlechten Ruf hat, da dort einige Menschen gestorben sind“, und merkte an, dass sich der rätselhafte Vorfall „an Allerheiligen ereignete, an dem die Filipinos traditionell ihre verstorbenen Verwandten besuchen“. Als er das Filmmaterial einigen Anwohnern zeigte, meinten viele, der Radfahrer sei ein Geist. Clifford selbst war verblüfft und meinte nur, dass er und seine Frau „das nicht herausfinden können“. Was halten Sie von dem seltsamen Video? Hat Cliffords Kamera einen Geist aufgenommen oder handelt es sich einfach um eine Störung im Sicherheitssystem? Video

:

https://www.youtube.com/watch?v=p1Lp-hAQliM