Verfolgungskamera in einem australischen Wald hat einen „grauen Alien“ aufgenommen (Video)

Eine bewegungsaktivierte Kamera fängt einen grauen Außerirdischen ein, der aus den Schatten späht, seine Präsenz ist ein eindringliches Rätsel.

Eine bewegungsaktivierte Verfolgungskamera hat etwas aufgenommen, das wie ein kleines, menschenähnliches Wesen aussieht, das aus der Dunkelheit späht.

Horrorbilder. Internetnutzer auf YouTube waren fassungslos, als sie das Video sahen , das ein Kanal über eine seltsame menschenähnliche Kreatur im Wald ausstrahlte. Die Aufnahme wurde von Tausenden von Nutzern angesehen.

Das Filmmaterial, das am 21. Oktober in der Nähe von Sydney, Australien, mit einer Outdoor-Wildtierkamera mit Nachtsicht aufgenommen wurde, zeigt in der unteren linken Ecke etwas Ungewöhnliches.

Ein kleines, menschlich aussehendes Wesen, das mit seinen beiden großen, mandelförmigen Augen, die im Dunkeln leuchten, aus dem Laubwerk hervorschaut, während es seinen Kopf von einer Seite zur anderen bewegt.

Diese Bewegung scheint für die Aktivierung des Bewegungssensors der Kamera verantwortlich gewesen zu sein.

Angesichts der niedrigen Auflösung und der Dunkelheit ist es natürlich sehr schwierig, genau zu erkennen, um welches Wesen es sich handelt.

Es besteht die Möglichkeit, dass es sich lediglich um ein Tier wie beispielsweise ein Opossum handelt, das so beleuchtet wurde, dass es wie ein kleiner Humanoid aussieht.

Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um einen grauen Außerirdischen handelt, der die Gegend erkundet …?

Manche vermuten, dass es sich um einen Busch handelt, der eine menschlich anmutende Form hat, die verwirrt wirkt. Andere Nutzer beteuern, dass es sich auch um eine Videomontage handeln könnte.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=1YORrKZ7Xb4&t=228s