Dieser Mann aus Harvard sagt, es gebe im menschlichen Körper einen Schalter, mit dem man einen 100-Jährigen wieder jung machen könne

David Sinclair sagte, es gäbe einen Schalter im menschlichen Körper, mit dem man einen Hundertjährigen wieder jung machen könne. Er sagte, er könne aus menschlichen Hautzellen Sperma und Eizellen erzeugen, sie befruchten und einen Menschen klonen.

Er behauptete, in seinem Labor „Mini-Menschengehirne“ geschaffen zu haben, die künstlich gealtert werden, um 80-jährige Gehirne nachzuahmen, und die Anzeichen von Krankheiten wie Demenz und Alzheimer zeigen.

David Sinclair, ein Biologe aus Harvard, sagte, er und sein Team hätten einen Weg gefunden, die Alterung der Augen von Mäusen umzukehren, was darauf schließen lässt, dass dies auch bei Menschen passieren könnte.

Im Jahr 2022 veröffentlichten Sinclair und sein Team an der Harvard Medical School ihre Ergebnisse, in denen sie glauben, dass epigenetische Veränderungen – und nicht nur Veränderungen der DNA – die Alterung beeinflussen.

Sie entdeckten eine Methode, mit der sich das Alter des Mausauges mithilfe von drei spezifischen Genen (Oct4, Sox2 und Klf4, zusammen OSK genannt) „zurücksetzen“ ließe. Durch die Neuprogrammierung des Auges konnten sie dessen Alter um 80 % zurückdrehen und den Mäusen so helfen, ihr Sehvermögen wiederzuerlangen.

Sinclair glaubt, dass dies bedeutet, dass es möglicherweise eine Möglichkeit gibt, älteren Menschen das Gefühl zu geben, wieder jung zu sein, da die für ein jugendliches Leben erforderlichen Informationen noch im Körper vorhanden sind.

David Sinclair erwähnt, dass sie einen „universellen Reset-Schalter“ gefunden haben, was bedeutet, dass sie diese Technik auf andere Teile des menschlichen Körpers anwenden können, wie Haut und Muskeln.

Im Wesentlichen schalten sie ein Programm ein, das ältere Zellen jünger wirken lässt. Er glaubt, dass es eines Tages möglich sein könnte, das Alter des gesamten Körpers zurückzusetzen, und bei Mäusen ist ihnen dies bereits gelungen. Jetzt konzentrieren sie sich darauf, wie schnell sie dies auch bei Menschen tun können.

In Ed Myletts Podcast sprach David Sinclair über eine Studie, die Steve Horvath und Greg Fahy in den ersten Monaten der Pandemie durchgeführt hatten. In dieser Studie behandelten sie Menschen ein Jahr lang mit einer Mischung aus Metformin, etwas Wachstumshormon und DHEA (Hormon, das bei der Produktion von Testosteron und Östrogen hilft), um einige Nebenwirkungen des Wachstumshormons zu behandeln, die zu Typ-2-Diabetes führen können.

Dr. Greg Fahy, ein Alterungsforscher aus Kalifornien, stellt einen Cocktail aus Wirkstoffen vor, der den Thymus, ein Organ, das für die Ausbildung von Immunzellen zur Bekämpfung von Krankheitserregern von entscheidender Bedeutung ist, reaktiviert und den Körper verjüngt. Sie fanden heraus, dass die biologische „Uhr“ des Körpers nach der Behandlung um mehr als zwei Jahre zurückgegangen war.

Dr. Fahy sagte, dass die Teilnehmer am Ende der Studie biologisch jünger waren als zu Beginn. Dr. Fahy fügt hinzu, dass es im Laufe der einjährigen Behandlung zu einer Verjüngung um etwa zweieinhalb Jahre kam.

Obwohl während der Behandlung ein Jahr vergangen war, waren die Teilnehmer laut Horvaths Alterungsuhr also immer noch anderthalb Jahre jünger als zu Beginn der Studie. Die Studienteilnehmer waren am Ende der Studie auch immer noch zweieinhalb Jahre jünger, als sie es gewesen wären, wenn sie nicht teilgenommen hätten.

Zunächst dachte Sinclair, dass zwei Jahre keine große Veränderung wären, doch dann wurde ihm klar, dass es wirklich interessant wäre, wenn man das jedes Jahr machen könnte, weil die Menschen dann buchstäblich rückwärts altern könnten.

Obwohl er sich nicht sicher ist, ob er Unsterblichkeit erreichen wird, wäre er mit nur 10 zusätzlichen gesunden Lebensjahren zufrieden – oder sogar nur zwei Jahren. Er betont, dass sie jetzt an einem Punkt sind, an dem sie das Altern im Labor kontrollieren und beschleunigen oder verlangsamen können.

Miniatur-Menschengehirne

Sinclair beschreibt, wie er Hautzellen einer Person nehmen und sie in pluripotente Stammzellen umprogrammieren kann, was bedeutet, dass diese Zellen zu jeder Art von Zelle im Körper werden können.

Er erklärt, dass es biologisch möglich ist, Spermien oder Eizellen aus den Hautzellen einer Person zu erzeugen, was möglicherweise das Klonen ermöglicht, stellt jedoch klar, dass dies illegal ist und er ein solches Experiment nicht durchführen würde.

Er erwähnt die Möglichkeit, diese Stammzellen zur Herstellung von Organen zu verwenden. In seinem Labor können sie aus menschlichen Zellen Miniaturorgane, darunter „Mini-Gehirne“, züchten.

Diese Mini-Organe können für personalisierte Arzneimitteltests und -forschung verwendet werden und ermöglichen es Wissenschaftlern, zu verstehen, wie sich Krankheiten auf die Organe eines bestimmten Individuums auswirken und auf Behandlungen reagieren.

Sinclair erklärt, wie sein Team im Labor „Mini-Gehirne“ züchtet. „Wir haben sie von Menschen, die anfällig für Alzheimer sind oder nicht“, sagte er. Indem sie diese Mini-Gehirne innerhalb weniger Monate künstlich auf ein Alter von 80 Jahren altern lassen, induzieren sie im Labor Alzheimer- und demenzähnliche Symptome.

Umkehrung des Alterungsprozesses im Labor

Mithilfe eines Prozesses, der drei embryonale Gene aktiviert (OSK-Gene: Oct4, Sox2 und Klf4), ist Sinclairs Labor in der Lage, den Alterungsprozess dieser Mini-Gehirne umzukehren.

Bemerkenswerterweise verschwinden die Alzheimer-Symptome, wenn sie die Gehirne in einen jüngeren Zustand umprogrammieren, und die Gehirne gewinnen ihre elektrische Aktivität zurück.

Dieselben Techniken zur Umkehrung des Alterungsprozesses wurden an Mäusen getestet. Indem sie Mäuse altern ließen oder den Alterungsprozess beschleunigten und dann die Alterung ihres Gehirns umkehrten, beobachteten die Forscher, dass die Mäuse ihr Gedächtnis und ihre Lernfähigkeit wiedererlangten, was auf mögliche Durchbrüche für Anwendungen beim Menschen hindeutet.

Aus David Sinclairs Instagram-Post:

Sieht so aus, als hätten wir endlich die Kontrolle über den Alterungsprozess des menschlichen Gehirns, zumindest in diesen Miniatur-Menschengehirnen. Diese süßen kleinen Kerlchen, Organoide genannt, haben tatsächlich Gehirnströme! Sie brauchen ein paar Monate, um zu wachsen, und werden aus umprogrammierten menschlichen Hautzellen hervorgebracht. Einige der Organoide, die wir züchten, haben eine Mutation, die Alzheimer bei Menschen beschleunigt, sodass wir die Auswirkungen des Alterns und der Altersumkehr im Zusammenhang mit dieser schrecklichen Krankheit untersuchen können. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, das Alter des Gehirns umzukehren, um die Fähigkeit zur Heilung, zum Lernen und zum Abrufen verlorener Erinnerungen wiederherzustellen!

Was könnten diese für den Menschen bedeuten?

Dr. Santosh Kesari, Neurologe am Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, Kalifornien, und Regional Medical Director des Research Clinical Institute of Providence Southern California, sprach über die Studie zur Umkehrung der Alterung bei Mäusen. Er sagte, sie helfe uns, das Altern besser zu verstehen, insbesondere, wie wir es auf DNA-Ebene messen können.

Er erklärte, dass es beim Altern nicht nur um Mutationen in unserer DNA geht, die altersbedingte Krankheiten verursachen. Vielmehr geht es darum, wie die DNA gelesen wird, wenn wir älter werden. Dies hat große Auswirkungen auf das Altern. Die Studie eröffnet neue Wege, über das Altern nachzudenken und wie man es mit Medikamenten angehen kann, die beeinflussen, wie Zellen die DNA lesen.

Da die Studie an Tieren durchgeführt wurde, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, wie Menschen in der realen Welt altern. Dr. Kesari erwähnte, dass Wissenschaftler die richtigen Tests und Methoden finden müssen, um ungesundes Altern zu verfolgen.

Er sagte auch, dass Wissenschaftler intelligente Studien durchführen müssen, um Biomarker zu finden – Signale, die zeigen, dass wir den Alterungsprozess auf eine gute Art und Weise verlangsamen. Das Ziel ist herauszufinden, was diese Marker sind und mit welchen Medikamenten sie getestet werden können.

Abschließend betonte Dr. Kesari, dass wir nicht Jahrzehnte warten können, um das Altern zu erforschen. Die Herausforderung besteht darin, schnelle, zuverlässige Marker beim Menschen zu finden, um Medikamente zu testen und festzustellen, ob sie bei altersbedingten Erkrankungen helfen.