Ehemaliger Regierungsbeamter stellt erschreckende Behauptung über UFO-Technologie und -Absicht auf

Wollen UFOs/UAPs entdeckt werden?

Wie dievLeser wissen, ist das Thema UFOs /UAPs eines der beliebtesten Themen im Internet und erfreut sich bei unserem Publikum großer Beliebtheit.

Was geht da oben am Himmel vor? Niemand scheint es zu wissen, aber einige in der Regierung versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.

Wollen UFOs/UAPs gesehen werden?

Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses hielt letzte Woche eine Sitzung zum Thema „ Unbekannte anomale Phänomene: Die Wahrheit aufgedeckt “ ab, und der ehemalige Direktor des Advanced Aerospace Threat Identification Program, Luis Elizondo, schien anzudeuten, dass UFOs/UAPs gesehen werden wollen.

Auf die Frage, ob es Kommunikation mit „nicht-menschlichen Lebensformen“ gegeben habe, sagte Elizondo Folgendes :

„Der Begriff Kommunikation ist also ein bisschen ein Trickwort, denn es gibt verbale Kommunikation, wie wir sie jetzt haben. Das Problem ist, dass es auch nonverbale Kommunikation gibt.

Und deshalb würde ich definitiv ja sagen, aber nonverbal, das heißt, wenn ein russisches Aufklärungsflugzeug in den US-Luftraum eindringt, alarmieren wir zwei F-22 und kommunizieren sicherlich Absicht und Fähigkeit. Ich denke, das Gleiche gilt hier. Wir haben diese Dinger, die über kontrolliertem US-Luftraum beobachtet werden, und sie verstecken sich nicht wirklich gut.

Sie machen es ziemlich offensichtlich. Sie haben die Fähigkeit, sogar unsere nuklearen Vorräte und unsere nukleare Bereitschaft zu beeinträchtigen.“

Wenn Sie sich dieses Zitat noch einmal durchlesen, werden Sie sich zwangsläufig eine einfache Frage stellen:

Warum wollen UFOs/UAPs gesehen werden?

Das ist es, was Elizondo deutlich andeutet, und das ist ziemlich beunruhigend. Versuchen sie, etwas zu signalisieren? Testen sie Abwehrmaßnahmen?

Aber warten Sie! Es gibt noch mehr. Sehen wir uns an, was Elizondo darüber gesagt hat, welche Art von Gs diese Dinger ziehen können:

„Zum Vergleich: Unsere beste Technologie, die F-16, ist eine … Es ist eine ältere Plattform, aber eines unserer wendigsten Flugzeuge, ein bemanntes Flugzeug von General Dynamics, das etwa 17 oder 18 G-Kräfte aushält, bevor es zu Strukturversagen kommt, was bedeutet, dass die Flugzeugzelle während des Fluges zu zerfallen beginnt. Die Flugzeuge, von denen wir sprechen, halten Kräften von über 1000, 2000, 3000 G stand.“

Wir haben also UAPs, die möglicherweise gesehen werden wollen, und unbekannte Objekte, die 3.000 G aushalten können, während eine F-16 vielleicht 17 oder 8 schafft.

Gibt Ihnen das ein schönes, warmes, wohliges Gefühl? Das sollte es definitiv nicht. Es sollte Sie höllisch nervös machen.

Canada has unveiled the first-ever image of the UFO downed during a joint US-Canada mission in February 2023. The grainy photo shows a circular, white object shot by a US Air Force F-22 fighter jet.pic.twitter.com/re0pQB6QX7

— Breaking News (@TheNewsTrending) September 24, 2024