Über Wasser durchgeführte Laserstrahltests sollen beweisen das die Erde flach ist

Wissenschaftler haben zahlreiche Beweise dafür, dass die Erde eine Kugel ist. Doch einige Social-Media-Nutzer behaupten, ein Experiment entwickelt zu haben, das zeige, dass die Erde flach sei.

Der Beitrag zeigt einen grünen Laserstrahl, der über eine Wasserfläche projiziert wird. Er enthält außerdem ein Diagramm, das zeigt, wie sich der Abstand zwischen einem geraden Laserstrahl und dem darunter liegenden Wasser aufgrund der Erdkrümmung vergrößern sollte, wenn sich der Strahl weiter von seiner Quelle entfernt.

„Die Erde ist flach. Ruhendes Wasser weicht nicht von der Ebene ab“, heißt es in einem Instagram-Post vom 27. November ( direkter Link , Archivlink ) .

Doch diese Behauptung ist falsch.

Wissenschaftler sagen, dass die Logik des Beitrags fehlerhaft ist und dass Lasertests unter unkontrollierten Bedingungen kein zuverlässiger Weg sind, um die Form der Erde zu beweisen.

Das liegt daran, dass Umweltfaktoren dazu führen können, dass sich ein Laserstrahl verbiegt oder bricht – insbesondere über Wasser. Darüber hinaus sagten Wissenschaftler, dass Experimente mit Laserstrahlen unter kontrollierten Bedingungen und in einem größeren Maßstab als das Diagramm im Beitrag tatsächlich beweisen, dass die Erde gekrümmt ist.

USA TODAY hat den Benutzer, der den Beitrag geteilt hat, um einen Kommentar gebeten.

Laut Oliver Kreylos , einem Projektwissenschaftler am Fachbereich Erd- und Planetenwissenschaften der University of California in Davis , ist die Logik des Beitrags grundlegend fehlerhaft .

„,Eben‘ bedeutet nicht ,flach‘. Eben bedeutet speziell ,im rechten Winkel zur Abwärtsrichtung‘“, sagte Kreylos in einer E-Mail. „Auf einem kugelförmigen Planeten zeigt die Abwärtsrichtung immer – nahe – zum Mittelpunkt der Kugel.“

Wissenschaftler sind sich einig, dass derartige unkontrollierte Lasertests – insbesondere wenn sie über Wasser durchgeführt werden – kein zuverlässiger Beweis dafür sind, dass die Erde flach ist.

„Laser oder Licht im Allgemeinen verhalten sich auf seltsame Weise, die unserem intuitiven Verständnis widerspricht, dass sich Licht immer geradlinig bewegt“, sagte Kreylos.

Laut dem Physiker Jason Steffen können verschiedene Umgebungsbedingungen den Laserstrahl verzerren, krümmen oder brechen .

„Wenn die Luftzusammensetzung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und der Druck nicht über die gesamte Länge des Instruments gleichmäßig sind, wackelt der Laserstrahl“, sagte Steffen, außerordentlicher Professor für Physik an der University of Nevada in Las Vegas. „Über Wasser ist die Luftfeuchtigkeit etwas höher und damit auch der Brechungsindex höher, was dazu führen würde, dass das Licht zur Erdoberfläche abgelenkt wird.“

Durch die Brechung kann der Laser entlang der Erdoberfläche gebogen werden, so dass der Radius der Erde viel größer erscheint als er tatsächlich ist, oder sogar, als sei die Erde flach, so Kreylos.

„Bei den richtigen Wetterbedingungen ist die Brechung in einer sehr dünnen Luftschicht über einer Wasseroberfläche so stark, dass ein Laserstrahl theoretisch einmal um die ganze Erde reisen könnte“, sagte Kreylos.

Der Maßstab des Lasertests ist zu klein, um die Erdkrümmung darzustellen

Darüber hinaus sagen Wissenschaftler, dass ein Lasertest in dem im Diagramm beschriebenen Maßstab selbst unter kontrollierten Bedingungen nicht ausreichen würde, um zu beweisen, dass die Erde flach ist.

Das liegt daran, dass die Erdkrümmung nur um etwa 20 Zentimeter pro Meile abnimmt, so David Brown , Physikprofessor an der North Carolina State University. Das Diagramm im Beitrag beschreibt einen Lasertest über weniger als eine halbe Meile.

Steffen stimmte dem zu und meinte, die Social-Media-Nutzer würden „zu klein denken“.

„Wenn ihre Detektoren alle 200 Kilometer statt nur alle 200 Meter aufgestellt wären, könnten sie den Effekt sehen, den sie zeigen“, sagte Steffen.

Wenn Wissenschaftler Laserstrahlen über große Entfernungen für andere Zwecke nutzen, müssen sie die Krümmung der Erde berücksichtigen.

Das Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory beispielsweise ist ein groß angelegtes Physikexperiment und Observatorium zur Erkennung kosmischer Gravitationswellen. Das Experiment besteht aus zwei senkrechten, vier Kilometer langen Vakuumröhren, durch die Laserstrahlen laufen.

Aufgrund der Länge der Röhren war die Erdkrümmung bei ihrer Installation ein erschwerender Faktor , damit die Laser richtig funktionieren konnten, heißt es auf der Website des Experiments.

„Um einen vollkommen ebenen Strahlenverlauf zu gewährleisten, wurde die Erdkrümmung durch GPS-gestützte Erdbewegungen und hochpräzise Betonarbeiten ausgeglichen“, heißt es auf der Website.

„Den Bauingenieuren (des Experiments) genügte es nicht, einen ebenen Weg zu ebnen und die Rohre jedes Arms in einer geraden Linie zusammenzusetzen.“

„Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, wäre die Skyline von Chicago von Indiana aus durch eine 457 Meter lange Erdkrümmung verdeckt“, lautet der Text eines solchen Instagram-Posts vom 6. November ( direkter Link , Archivlink ). Der Post, der in einer Woche mehr als 2.000 Likes erhielt, enthält ein Bild der Skyline von Chicago, aufgenommen vom Indiana Dunes State Park auf der anderen Seite des Michigansees.

Doch diese Behauptung ist falsch.

Wissenschaftler sagen, das Foto beweise tatsächlich, dass die Erde tatsächlich gekrümmt ist. Während die Gebäude der Skyline von Chicago auf dem Foto sichtbar sind, werden Teile der Gebäude durch die Krümmung der Erde verdeckt. Eine einfache trigonometrische Gleichung bestätigt, dass die Gebäude der Skyline von Chicago tatsächlich vom Indiana Dunes State Park aus sichtbar sind, wo das Bild aufgenommen wurde.

Das im Meme verwendete Foto stimmt mit einem Bild überein, das ein Fotograf im Jahr 2019 aufgenommen hat. Dieses Bild wurde im Indiana Dunes State Park aufgenommen, der gleich hinter der Grenze zwischen Indiana und Illinois am Ufer des Michigansees liegt.

Laut Rona Oran , einer Forscherin in der Abteilung für Erd-, Atmosphären- und Planetenwissenschaften des Massachusetts Institute of Technology, beweist das Bild jedoch nicht, dass die Erde flach ist, wie in dem Beitrag behauptet wird.

Es beweist das Gegenteil.

„Das Bild zeigt tatsächlich, dass die Erde rund ist“, sagte Oran. „(Die unteren) Teile der Gebäude sind tatsächlich verdeckt, weil die Erde gekrümmt ist.“

Oran bemerkte, dass die unteren Hälften der Gebäude auf dem Foto nicht zu sehen sind. Nach Orans Berechnungen wären aufgrund der Entfernung, aus der das Bild aufgenommen wurde, etwa 150 Meter der Unterseite des Willis Tower, des höchsten Gebäudes in Chicago, nicht sichtbar.

Jason Steffen , außerordentlicher Professor für Physik an der University of Nevada Las Vegas, meinte, die Berechnungen hinter der viralen Behauptung seien falsch.

„Die Behauptung, dass 1.400 Fuß Höhe im Weg sind, ist nicht korrekt“, sagte Steffen in einer E-Mail an USA TODAY. „Wenn ich die Berechnung durchführe, komme ich auf ~500 Fuß. Jedes Gebäude, das höher als 500 Fuß ist, sollte also sichtbar sein.“

Steffen erklärte, dass er bei seiner Berechnung Variablen wie die Höhe des Willis Towers, die Höhe über dem Meeresspiegel und die Entfernung zwischen Chicago und dem Dunes State Park berücksichtigt habe. Er kam zu dem Schluss, dass man trotz der Erdkrümmung vom Park aus die Skyline der Stadt sehen kann.

Peter Littlewood , Vorsitzender der Fakultät für Physik an der Universität von Chicago, sagte, die Formel zur Ermittlung, ob ein Bauwerk von einem bestimmten Gebiet aus sichtbar sei, sei „Schultrigonometrie“.

„Von den Dünen aus kann man die Skyline von Chicago ganz klar sehen“, sagte Littlewood in einer E-Mail an USA TODAY.

