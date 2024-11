Dieser Mann aus der US-Armee behauptet das menschenähnliche Alien-Spezies unter den Menschen wandeln

In der Welt der UFO-Forschung ist der Name des pensionierten Army-Sergeanten Clifford Stone beinahe schon eine Legende. Stone behauptete, 22 Jahre lang als ausgezeichneter Vietnam-Kriegsveteran gedient zu haben.

Von 1968 bis 1990 war er Teil einer geheimen Elitegruppe, die mit der Bergung abgestürzter UFO- oder ET- Teile, außerirdischer Körper und Artefakte beauftragt war.

Außerdem sagte er, dass intelligentes Leben unseren Planeten in hochmodernen Raumschiffen besucht habe, die in der Lage seien, viele Lichtjahre in kürzerer Zeit zurückzulegen, als es die Vorstellungskraft der modernen Menschheit übersteige.

Zunächst wurde er dem ABC-Team (Retrieval- und Sanierungskommando für nukleare, biologische und chemische Sprengstoffe) am Armeestützpunkt Fort McClellan in Alabama zugeteilt und übernahm dort einige reguläre Aufgaben, bis er zu Bergungsaufgaben gerufen wurde.

Berichten zufolge war er eine Woche lang abwesend, als die Armee ihn für UFO-Bergungen benötigte .

Darüber hinaus wurden seine Militärdienstunterlagen manipuliert und alle seine Aktivitäten zur UFO-Bergung nicht aufgeführt , sondern er wurde als Schreibkraft ausgewiesen.

Um seine Behauptungen zu untermauern, enthüllte Stone geschickt die Existenz geheimer Projekte wie „Moon Dust“ und „Blue Fly“, die mit dem Ziel ins Leben gerufen worden waren, die Trümmer der UFOs unter Ausnutzung des Freedom of Information Acts zu verbergen.

So konnte Sergeant Stone beispielsweise bei der Durchsicht eines als Betz-Memo (1961) bekannten Geheimdienstbriefs der Air Force der Öffentlichkeit Beweise dafür vorlegen, dass das Projekt Moon Dust „die Möglichkeit bot, qualifiziertes Aufklärungspersonal auf Reaktionsbasis einzusetzen, um nicht identifizierte Flugobjekte zu bergen oder im Feld auszuwerten“.

Bei Stones UFO-Katalogen handelt es sich um echte Dokumente, die er sogar während seiner Militärdienstzeit per FOIA abrufen konnte.

Folglich ist Stones bahnbrechende dokumentarische Recherche zur Bergung von UFO-Abstürzen eine starke Untermauerung seiner Aussage, dass er während seiner Militärzeit tatsächlich in solchen Teams gedient hat.

Stone behauptete in seinen alten Interviews , dass er während seines Militärdienstes von einer Person überwacht wurde, deren Rang er nie erfuhr, die er aber „ Colonel “ nannte. Der Colonel war an Orten anwesend, an denen UFO-Abstürze geborgen wurden, und leitete Nachbesprechungen mit Stone. Er erwähnte, dass der Colonel ihm erlaubte, ein drei Zoll dickes Notizbuch zu lesen, das Informationen über 57 Arten außerirdischer biologischer Wesen (EBEs) enthielt, die dem Militär bekannt waren.

Er sagte, dass viele Spezies wie Menschen aussehen, aber ihre Augen etwas größer sind und eine schwarze Iris haben. Ihm zufolge konnten außerirdische Spezies nur durch Telepathie Kontakt aufnehmen und konnten sogar Gedanken lesen.

1973 war Stone an der Bergung eines abgestürzten UFOs beteiligt. Nach seiner Pensionierung 1989 versteckte er ein kleines Metallstück des UFOs in seinem Schuh und vergrub es in der Nähe seines Grundstücks in New Mexico, Nevada.

Er sagte: „Ja, ich habe es und würde es nicht wagen, es im Haus aufzubewahren. Ich hatte es einen Tag länger hier, als ich sollte, um einigen Leuten zu zeigen, wo ich es aufbewahrte, und dann kam tatsächlich jemand hierher und versuchte, es zu nehmen. Das waren einige angespannte Momente, ich hätte an diesem Tag fast jemanden erschossen.“

Am 9. Mai 2001 traten über zwanzig Zeugen aus dem Militär, Geheimdiensten, der Regierung, der Wirtschaft und der Wissenschaft im National Press Club in Washington, DC, auf, um die Existenz von UFOs oder außerirdischen Fahrzeugen, außerirdischen Lebensformen und den daraus resultierenden fortschrittlichen Energie- und Antriebstechnologien zu beweisen.

Im Rahmen des Disclosure Project enthüllte Sergeant Stone seine Geschichte öffentlich und war bereit, vor dem Kongress auszusagen, wenn dieser ihn dazu aufforderte.

Nachfolgend finden Sie die Abschrift von Sergeant Stones Rolle im Disclosure Program ( Link zum vollständigen Video hier ):

„ Guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Clifford Stone, ich war Sergeant First Class der US Army. Ich hatte eine Geheimhaltungsfreigabe mit nuklearer Bürgschaft. Ich konnte die Freigabe bekommen, die ich brauchte, um bei Spezialoperationen alles zu tun, was zu tun war, wenn ich zu diesen gerufen wurde.

Ich beziehe mich hier darauf, dass ich an Situationen beteiligt war, in denen wir tatsächlich abgestürzte Untertassen geborgen haben. Bei einigen dieser Abstürze waren Leichen dabei und einige waren auch noch am Leben. Während wir das alles taten, sagten wir der amerikanischen Öffentlichkeit, dass nichts dahinter sei. Wir sagten der Welt, dass nichts dahinter sei.

Ich möchte hier auf einige der Fälle eingehen, die wirklich im Grunde genommen sind. Aber ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen zu meiner Beteiligung an dieser Sache haben. Sie können mit Dr. Greer sprechen, damit er ein Gespräch mit mir arrangiert. Aber die ganze Situation ist die, dass wir einen Rückschlag erlitten haben. Wir haben dem amerikanischen Volk gesagt, dass es so etwas wie UFOs nicht gibt. Ich war daran beteiligt, diese Objekte zu finden, und wir wissen, dass es sich um Außerirdische handelt.

1969 passierte mir etwas, als ich in Fort Lee, Virginia, stationiert war. Wir fuhren nach Indiantown Gap, Pennsylvania. Das war mein erster Kontakt mit der Bergung eines unbekannten Flugobjekts. Als wir dort ankamen, waren bereits Leute mit einem Verstärkungsteam in der Anlage, das angeblich aus ABC-Schützen bestand, da sich an Bord des Flugobjekts nukleares Material befand.

Später wurde den meisten Beteiligten gesagt, dass nichts an Bord war. Es war nichts weiter als ein Absturz eines unserer Flugzeuge. Ich weiß es besser, denn ich war einer der Leute, die mit einem Geigerzähler an die Oberfläche gingen, um Messungen an der Oberfläche vorzunehmen.

Ich war der Erste, der sah, dass sich Leichen an Bord befanden, und das war das erste von ungefähr 12 Ereignissen.

UFO-Abstürze passieren nicht jeden Tag. Sie sind selten. Ich weiß, dass wir im Universum nicht allein sind. Ich weiß, dass das Fehlen von Beweisen kein Beweis für das Fehlen ist, sondern ein Beweis, der dem amerikanischen Volk vorenthalten wurde. Ich stehe heute vor Ihnen und meinem allmächtigen Gott und sage Ihnen Folgendes: Wenn der Kongress mich vorlädt und fragt: „Werden Sie im Detail aussagen, was Sie wissen?“, stehe ich heute hier und bin bereit, genau das zu tun. Regierungen dürfen das Volk niemals grundlos belügen. Vielen Dank .“

Die italienisch-amerikanische Fotojournalistin und UFO-Forscherin Paola Harris schrieb in ihrem Buch „ Eyes Only: The Story of Clifford Stone and UFO Crash Retrievals “ über seinen außerirdischen Freund aus der Kindheit namens Korona, der wie ein Mensch aussah und mit Stone zusammen war, um menschliche Gefühle zu verstehen.

Darüber hinaus sprach sie über Stones Begegnung mit Außerirdischen in Vietnam, wo er Außerirdischen bei der Flucht aus militärischer Haft half, da er sich für die Rechte von Außerirdischen einsetzte, die die Erde besuchen.

Sergeant Clifford Stone behauptete, er habe gut mit den Außerirdischen kommunizieren können, die er an den Absturzstellen oder bei Begegnungen mit seinem Militärteam gefunden hatte.

Einmal feuerte sein Team eine Kugel auf einen Außerirdischen ab, doch dieser lenkte sie mithilfe einer fortschrittlichen Technologie ab. Er erwähnte auch die Teleportationstechniken der Außerirdischen, als er sich Hunderte Meter von seiner Ausgangsposition entfernt befand.

Stone behauptete außerdem, dass viele außerirdische Gruppen unser Sonnensystem und auch die Erde besuchen würden. Als die Menschen jedoch lernten, ihre Raumschiffe zu erkennen, hätten sie ihre Besuche eingeschränkt, aber nicht ganz damit aufgehört.

Er hatte nicht die Absicht, von seinen Behauptungen und Beweisen zu profitieren, und auch nicht den Wunsch, Aufmerksamkeit zu erregen. Sein einziger Wunsch war es, die US-Bürger die Wahrheit über die UFOs und die außerirdische Hypothese (ETH) erfahren zu lassen, nämlich, dass es sich dabei um interplanetarische Raumschiffe handelt. Sgt. Clifford Stone, 72 Jahre alt, starb am 10. Februar 2021 friedlich in seinem Haus.