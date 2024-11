Mandela-Effekt lässt Menschen „den Kopf zerbrechen“ über „Fehler“ bei der Großen Pyramide von Gizeh, der 4.600 Jahre zurückreicht

Der Mandela-Effekt hat erneut zugeschlagen und dieses Mal betrifft er das alte Ägypten und seine berühmteste Sehenswürdigkeit – die Große Pyramide von Gizeh.

Die rund 4.600 Jahre alte UNESCO- Welterbestätte entstand vermutlich im Laufe von rund 20 Jahren.

Bis zu 25.000 Menschen waren angeblich an diesem monumentalen Bau beteiligt, der als vermeintliche Grabstätte für Pharao Cheops dienen sollte. Es handelt sich um eines der sieben Weltwunder der Antike .

Und trotz seiner unglaublichen Dauer auf der Erde befindet sich dieses ägyptische Wahrzeichen am Rande der modernen Stadt Gizeh noch immer in bemerkenswert gutem Zustand.

Die Nekropole von Gizeh ist zu einer Legende geworden und auch Verschwörungstheoretiker behaupten, ihre Fertigstellung sei auf eine übernatürliche Welt zurückzuführen, wie z. B. durch Schall und Levitation der Steine.

Und das, obwohl Wissenschaftler glauben, endlich herausgefunden zu haben, wie sie gebaut wurden .

Nun hat der Mandela-Effekt auch die antike Stätte erfasst. Und er basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten.

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Der Mandela-Effekt ist ein soziales Phänomen, bei dem sich Menschen an ein bedeutendes Ereignis oder Detail falsch erinnern. Es kann so ziemlich alles betreffen.

In der Facebook -Gruppe „Glitch in the Matrix, Mandela Effect & Time Slips“ schrieb ein Benutzer: „Der neueste Mandela-Effekt gibt mir Rätsel auf.“

„Anscheinend hat die Große Pyramide von Gizeh jetzt acht Seiten .“

Es ist nichts „offensichtlich“. Denn das ist es tatsächlich.

Weltweit führende Ägyptologen wie IES Edwards und Flinders Petrie haben in ihren Studien darüber geschrieben, wobei Petri in der Mitte jeder der scheinbaren vier Seiten hohle Linien bemerkte.

Und Edwards schrieb, dass die Seiten „zur Mitte jeder Reihe hin leicht nach innen geneigt sind, mit dem Ergebnis, dass in der Mitte jeder Fläche eine auffällige Vertiefung verläuft; eine Besonderheit, die, soweit bekannt, keine andere Pyramide aufweist“.

Dies wird durch wissenschaftliche Studien untermauert. So schrieb der Forscher Akio Kato in der Fachzeitschrift „Archaeological Discovery“ , dass es sich bei der Großen Pyramide von Gizeh tatsächlich um eine „konkave achteckige Pyramide und nicht um eine normale quadratische Pyramide“ handele.

Experten auf diesem Gebiet geben an, dass es sich um etwas handelt, das vom Himmel aus leichter zu erkennen ist, während es vom Boden aus nur schwer zu erkennen ist, es sei denn, die Beleuchtung ist richtig.

Als Antwort in der Mandela-Effekt-Gruppe sagte eine Person: „Neeeein … das ist komisch.“

Ein zweiter weigerte sich, es zuzugeben, bezeichnete es als „Fehler“ und sagte: „Nö! Es sind vier.“

Und ein anderer schrieb: „Das war schon immer so, die Menschen haben sich bei der Platzierung der Messpunkte verrechnet! Wenn Außerirdische es gebaut hätten, wäre es perfekt!“

Offensichtlich ist es etwas, das einige Leute wussten, während andere es überhaupt nicht wussten. Wie dem auch sei, die acht Seiten sind etwas, das Experten auf diesem Gebiet seit Jahrzehnten auffallen, also sollten wir vielleicht auf sie hören.

