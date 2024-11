Juristische Person: Westliche und Babylonischen Sprachverwirrung und Methoden

Netzfund:

Jurustical (juristisch), Law (Jura)

جو راستی و کال (جویایه راستی و کال)، جو راه، (جویایه راه)

Liebe Freunde,

wir dürfen den Kern der Wahrheit nicht mehr ignorieren, welcher zu Realitäten führt (siehe meine Definition von „Realität“).

Ich habe festgestellt, dass das Wort „Jurustical“ sowie „Jura“ 100% aus den persischen Sprache hergenommen wurde.

Zunächst zur Wortübersetzung:

„JU“ kommt aus „JOST O JU“ dem persischen und heißt „finden und suchen“. (جست و جو)

„RUSTI“ kommt aus „RAST“ dem persischen und heißt „rechts oder Wahrheit“. (راست)

„CAL“ kommt aus „KAL“ dem persischen und heißt „unreif“ und auf deutsch „Kahl“ das Gegenteil von aufrecht. (کال)

Zusammen „JU“ „RUSTI“ „CAL“ bedeutet „Suche nach Wahrheit und Unreife“.

Demnach bedeutet juristische Person ein „Als ob Mensch“, welcher noch lernen muss und die Wahrheit finden muss oder kann und solange er noch verwirrt am suchen ist, wird er wie ein Schaf von der Herde gesehen.

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bereits wissen, das eine juristische Person als Sache gesehen und behandelt wird. Sklave!

Diese Enttarnung von mir bestätigt nicht nur, dass wir bewusst mit voller Absicht als reif und unreif eingeordnet werden (was wir Menschen auch mit Tieren tun), sondern das es höchste Zeit für uns, wach zu werden. Denn die Tür zum Wach werden ist mit installiert.

Es soll nicht ungesagt bleiben, dass wahre Wörter wie geschliffene Edelsteine sind, somit viele Facetten haben und dadurch viele Formationen und Ansichten hervorstrahlen.

Somit wird jede Normalsterbliche „juristische Person“ (selbst wenn er die Enttarnung weiß) denken, dass „Jurustical“ eine Suche nach Wahrheit und Lüge darstellt (was wir so von Gerichten kennen).

Aber das Wort „CAL“ (Unreife) möchte uns hier seine Tiefsinnigkeit der Bedeutung zu erkennen geben, da wir noch lernen und aufwachen und durch die Tür gehen müssen (erst dann werden wir nicht als verwirrte juristische Personen und Sachen gesehen).

JURA bedeutet demnach: (جو راه)

„JU“ kommt aus „JOST O JU“ dem persischen und heißt „finden und suchen“.

„RA“ kommt aus „RAH“ dem persischen und heißt „Weg“. (راه)

Das H am Ende wird in vielen Sprachen am Ende gerne nicht mehr ausgesprochen.

Somit heißt JURA: „suche Weg“

Auch hier sieht man, dass die Menschheit mit voller Absicht „unter-gehalten“ wird.

Erkenne die Sache an deren Wurzel, nicht an der durch Realität gewonnenen Gestalterscheinung oder Wirk-licht-keit.

Ich hoffe ihr erinnert euch an RADAR, welcher Weghalter heißt. (راه دار)

Fazit:

Bedeutungserklärungssätze die zu einem Wort zusammengepresst sind. „Sucher von Wahrheit und Unreife“=“JURUSTICAL“.

Diese Vorgehensweise ist mit ein Schlüssel.

Juristischer Person = ein Mensch der am schlafen ist und nach Wahrheit und Reife suchen soll…. muss noch…

Viel Spass mit der Suche

Farhad Amini