Pentagon-Antwort auf seltsames „Quallen“-UFO wirft Fragen auf (Video)

Ein im Januar 2024 aufgetauchtes Video eines angeblichen nicht identifizierten anomalen Phänomens ( UAP ), das einer „Qualle“ ähnelt, lässt Himmelsbeobachter, Piloten und Experten grübeln, was es damit auf sich hat.

Die Aufregung war so groß, dass das Pentagon in einer Stellungnahme mit dem Hinweis auf „kein Kommentar“ reagierte und erklärte, dass es die Echtheit des Videos nicht überprüfen werde.

Die Reaktion des Pentagons, bzw. das Ausbleiben einer solchen, hat weitere Spekulationen befeuert.

UFO vs. UAP: Was ist der Unterschied? Das fragliche Video wurde vom investigativen Journalisten Jeremy Corbell veröffentlicht, einer prominenten Persönlichkeit in der UFO-Gemeinde, die für ihre Arbeit und Untersuchungen zu UAPs bekannt ist.

Corbell sagte, Militärpiloten hätten die Aufnahmen etwa im Jahr 2018 über einem US-amerikanischen Operationsstützpunkt im Irak gemacht.

Laut Corbell wurde das Objekt vom Pentagon offiziell als UAP eingestuft und die Aufnahmen wurden mit einem thermografischen/nach vorne gerichteten Infrarotradar gemacht.

NewsNation hat dieses Filmmaterial nicht unabhängig überprüft.

In einer Stellungnahme gab die Sprecherin des Verteidigungsministeriums (DOD), Sue Gough, an: „Wir äußern uns nicht zur Echtheit des angeblichen DOD-Materials, das möglicherweise durchgesickert ist.“

Trotzdem betonte sie, dass sich das Verteidigungsministerium zu Offenheit und Verantwortlichkeit bekenne und gleichzeitig die Notwendigkeit des Schutzes vertraulicher Informationen in Betracht ziehe, was bei manchen zu Verwunderung über diesen offensichtlichen Widerspruch führte.

Corbell sagte, das Verteidigungsministerium habe das Video noch nicht entlarvt, weil es vermutlich kurz davor stehe, dessen Echtheit zu bestätigen.

„Der Grund, warum sie es derzeit nicht dementieren können, ist, dass sie es unbedingt bestätigen müssen“, sagte er.

Corbell betonte die dreieinhalbjährigen Bemühungen des Journalisten George Knapp und ihm, Quellen zu entwickeln und das durchgesickerte Material zu überprüfen.

„Wir haben unsere Sorgfaltspflicht erfüllt und unser Verteidigungsministerium wird in die Ecke gedrängt“, sagte er. „Sie müssen in diesem Video gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit ehrlich sein.“

Das Video hat widersprüchliche Darstellungen hervorgerufen.

Michael Cincoski, ein Marine, der mit NewsNation sprach , war 2018 taktischer Kontrolleur für Geheimdienstüberwachung auf dem Stützpunkt im Irak. Er sagte, man habe ihm das gesamte Video gezeigt und die Soldaten seien sich nicht sicher gewesen, was sie davon halten sollten.

Cincoski sagt, das Video sei von einem Aerostaten aus aufgenommen worden , einem Aufklärungsballon, der wie ein Luftschiff aussieht und sich über der Basis befand. Er ist mit Kameras ausgestattet, um nach Bedrohungen Ausschau zu halten.

Corbell widersprach dieser Behauptung jedoch mit der Erklärung, dass das Video unmittelbar nach der Aufnahme beschlagnahmt worden sei.

„Es gab eine Reihe dramatischer Ereignisse“, sagte er. „Es wurde sofort von dem Aerostaten konfisziert, der über der Basis filmte. Was Sie also sehen, ist das erste von unserer Regierung und mehreren Regierungen als UAP oder UFO bezeichnete UAP. Es handelt sich um einen Einfall von einer Militärbasis in ein Kampfgebiet.“

Corbell sagte, dass zusätzliches Filmmaterial des „Jellyfish“-UAP existiert und dass es noch weitere Videos im Zusammenhang mit dem Vorfall gibt.

„Es gibt noch mehr Videos, die Sie nicht sehen“, sagte er. „Ich werde in der richtigen Einrichtung genau sagen können, wo unser Geheimdienstausschuss des Senats die restlichen Videos finden kann.“

Corbell sagte, das erweiterte Video sei etwa 30 Minuten lang und zeige angeblich die „transmediale“ Fähigkeit des UFOs, seinen abrupten 17-minütigen Abstieg ins Wasser und seinen schnellen Abflug.

Pentagon gibt Stellungnahme als Antwort auf „Quallen“-Fragen zum UAP heraus

Ross Coulthart, Sonderkorrespondent von NewsNation, bezeichnete die Reaktion des Pentagons auf das Video als „sehr aufschlussreich“.

„Ich muss sagen, es ist sehr aufschlussreich, was es nicht sagt. Es offenbart keine kategorische Ablehnung“, sagte er.

„Es ist der letzte Ausweg von Regierungen und Geheimdiensten, wenn sie eine Frage nicht beantworten wollen. Im Wesentlichen ist es weder eine Bestätigung noch eine Ablehnung.“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=pcEEXLOORLI&t=1s