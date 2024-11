Mann macht gruselige Entdeckung, als er einer unheimlichen, überwucherten Treppe mitten im Wald folgt (Video)

Ein Entdecker machte bei einer Wanderung durch den Wald einen schockierenden Fund und teilte ihn mit seinen Followern, nachdem er alles gefilmt hatte.

Der Social-Media- Content-Ersteller Josh unternimmt regelmäßig besondere Anstrengungen, um einige der seltsamsten Orte und Bauwerke der Welt zu erkunden.

Ehrlich gesagt tut er etwas, wozu die meisten von uns niemals den Mut hätten.

Um diese gruseligen Orte zu finden, lässt er sich häufig von Google Earth inspirieren, auf diesen speziellen Clip ist er jedoch eher zufällig gestoßen.

Josh sagte in einem auf TikTok geposteten viralen Clip , dass es „nicht seine Bestimmung war, diesen Ort zu finden“ , und erklärte, dass er bei einer Wanderung durch den Wald einen „überwucherten Eingang“ entdeckt habe. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels hatte das Video bereits über 18 Millionen Aufrufe.

Er erklärte, dass es unter die Erde führe, und fügte hinzu: „Als ich hineinging, um es zu erkunden, fand ich mich in einem Labyrinth aus langen Tunneln und Geheimräumen wieder. Das ist definitiv einer der gruseligsten verlassenen Orte, die ich erkundet habe!“

Er bahnte sich seinen Weg durch das wuchernde Geäst und Gestrüpp und stieg eine Treppe hinunter. Ohne Taschenlampe konnte er nicht erkennen, was sich unten auf der Treppe befand.

Er beschrieb es als „gruselig“, kam unten an der Treppe an und stellte fest, dass er im Dunkeln stand.

Er stand allein in einem stockfinsteren Tunnel und benutzte seine Taschenlampe, um noch tiefer in die Erde vorzudringen. Nachdem er umhergegangen war, stieß der Forscher auf eine offene Stahltür, die zu einer weiteren Treppe führte, die noch tiefer unter die Oberfläche führte.

Als er unten ankam, schwenkte er die Kamera, um zu zeigen, was er sah, denn an den Tunnelwänden waren überall so etwas wie Fußabdrücke.

Bei weiterer Erkundung stellte er fest, dass sich die Bedingungen im Tunnel verschlechterten, da dieser zu weiteren leeren Räumen führte.

Josh gab zu: „Ich hatte immer noch keine Ahnung, was das für ein Ort war, also machte ich mich auf die Suche nach Hinweisen.“

Nachdem er eine grüne Tür gefunden und geöffnet hatte, fand er einen weiteren wassergetränkten Bereich mit einem rostigen Gegenstand, der nicht genau bestimmt werden konnte.

Im weiteren Verlauf habe er „endlich etwas gefunden“, das ihm bekannt vorkam, und betonte, dass es sich aufgrund der weißen Fliesen „definitiv um Toiletten“ handele.

Auf dem Weg zum Ende des Tunnels bemerkte der Content-Ersteller, dass er wahrscheinlich wieder an die Oberfläche zurückkehren sollte, da er seine Tasche zurückgelassen hatte, und geriet dabei in leichte Panik, als er glaubte, etwas zu hören.

Am Ende des Tunnels befanden sich einige Räume. Er sagte, dass die Tür aussah, als wäre sie „in die Luft gesprengt“ worden, obwohl in dem Raum ein leeres Bücherregal stand.

Der Forscher fand eine weitere Treppe, die zurück in die Zivilisation führte und notierte: „Ich habe immer noch keine Ahnung, was das gewesen sein könnte, aber was auch immer es war, sie wollten es geheim halten.“

Ein Benutzer warnte in den Kommentaren: „Seien Sie vorsichtig bei toter Luft!!!“

Ein anderer fügte hinzu: „Ich verstehe nicht, warum du alleine gehst??? Das ist eine extrem gefährliche Tat.“

Ein Dritter stimmte zu und sagte: „Erste Regel, wenn man an einen solchen Ort geht: Gehen Sie NIEMALS ALLEIN dorthin. Man weiß nie, was einen erwarten könnte …“