Forscher entdecken beunruhigende Auswirkungen des Dampfens auf den Körper Sekunden nach dem Inhalieren

Viele halten das Dampfen für eine weniger schädliche Alternative zum Rauchen, doch die Forschung deckt immer mehr damit verbundene Gesundheitsrisiken auf.

Forscher haben besorgniserregende gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit dem Dampfen festgestellt, die Ihren Körper bereits wenige Sekunden nach dem Ziehen an einer elektronischen Zigarette befallen.

Lange Zeit wurde das Dampfen als weniger schädliche Alternative zum Rauchen von Tabakprodukten angepriesen, doch es gibt immer mehr Belege für die Schädlichkeit des Dampfens , da immer mehr Studien zu den Geräten durchgeführt werden, die das Rauchen einer Zigarette simulieren.

Hier im Vereinigten Königreich hat die Regierung bestätigt, dass Einweg-E-Zigaretten im Jahr 2025 verboten werden, um ihre zunehmende Verwendung bei Kindern ab 11 Jahren einzudämmen . Außerdem wird eine E-Zigaretten-Steuer eingeführt, die den Preis der in nachfüllbaren E-Zigaretten verwendeten Flüssigkeiten mehr als verdoppeln wird .

Es ist Teil einer breit angelegten Kampagne der Regierung von Sir Keir Starmer zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Zu den Maßnahmen gehört auch das erste generationsübergreifende Rauchverbot dieser Art, da das Rauchen unter jungen Menschen immer beliebter wird .

Eine heute (25. November) veröffentlichte neue Studie der Radiological Society of North America (RNSA) hat gezeigt, dass sowohl E-Zigaretten als auch Zigaretten akute Auswirkungen auf die „Gefäßfunktion“ haben – und zwar sogar, wenn kein Nikotin geraucht wird.

„E-Zigaretten enthalten deutlich weniger Chemikalien und Giftstoffe als Tabakrauch. Daher glauben viele, dass E-Zigaretten weniger schädlich sind als Zigarettenrauchen“, erklärt die RNSA.

Doch laut der neuen Studie von Dr. Marianne Nabbout müssen wir die Auswirkungen des Dampfens auf unseren Körper neu bewerten , denn der Schaden ist weiterhin vorhanden.

„E-Zigaretten werden seit langem als sicherere Alternative zum normalen Tabakrauchen vermarktet“, sagte Dr. Nabbout, ein Assistenzarzt für Radiologie an der University of Arkansas for Medical Sciences in Little Rock.

„Manche glauben, dass E-Zigaretten keine der in herkömmlichen Tabakzigaretten vorkommenden schädlichen Produkte wie etwa freie Radikale enthalten, da keine Verbrennung stattfindet.“

In der an der University of Pennsylvania durchgeführten Studie versuchten Dr. Nabbout und Kollegen, die akuten Auswirkungen des Zigarettenrauchens auf die Gefäßfunktion – die Fähigkeit, Blut bei Bedarf durch den Körper zu transportieren – und die unmittelbaren Auswirkungen des Dampfens von E-Zigaretten mit und ohne Nikotin zu ermitteln.

Insgesamt wurden bisher 31 gesunde Raucher und Dampfer im Alter zwischen 21 und 49 Jahren in die Studie einbezogen.

In drei getrennten Sitzungen wurden die Studienteilnehmer zwei MRT-Untersuchungen unterzogen, eine vor und eine nach jeder der folgenden Rauch-/Dampfepisoden: Tabakzigarette, E-Zigaretten-Aerosol mit Nikotin und E-Zigaretten-Aerosol ohne Nikotin.

Um den Blutfluss zu begrenzen, wurde eine Manschette am oberen Oberschenkel angelegt. Nach dem Entleeren wurden die Strömungsgeschwindigkeit in der Oberschenkelarterie (ein Maß für die Geschwindigkeit des Blutflusses in der Oberschenkelarterie) und die venöse Sauerstoffsättigung (ein Maß für die Sauerstoffmenge im Blut, das zum Herzen zurückkehrt, nachdem es die Körpergewebe mit Sauerstoff versorgt hat) gemessen. Die zerebrovaskuläre (Blutfluss im Gehirn) Reaktivität wurde mit einer speziellen Art von MRT gemessen, der sogenannten Phasenkontrast-MRT.

Die Daten der Raucher und Dampfer wurden dann mit den Basisscans von zehn Nichtrauchern und Nichtdampfern im Alter zwischen 21 und 33 Jahren verglichen.

Nach dem Inhalieren jeder Art von E-Zigaretten oder Rauchen kam es zu einem deutlichen Rückgang der Ruheblutflussgeschwindigkeit in der oberflächlichen Oberschenkelarterie. Diese Arterie verläuft entlang des Oberschenkels und versorgt den gesamten Unterkörper mit sauerstoffreichem Blut.

Der Rückgang der Gefäßfunktion war nach der Inhalation von nikotinhaltigen E-Zigaretten am ausgeprägtesten, gefolgt von E-Zigaretten ohne Nikotin. Eine verminderte venöse Sauerstoffsättigung war auch bei Dampfern vorhanden, unabhängig davon, ob die E-Zigaretten Nikotin enthielten oder nicht. Dies deutet auf eine unmittelbare Abnahme der Sauerstoffaufnahme durch die Lunge nach dem Dampfen hin.

Laut Dr. Nabbout ist die Botschaft für die Öffentlichkeit, dass Dampfen möglicherweise nicht ungefährlich ist. Sie sagte: „Letztendlich verlassen wir uns auf die Wissenschaft, um die Regulierung solcher Produkte zum Wohle der öffentlichen Gesundheit zu steuern. Es wird immer empfohlen, auf das Rauchen und Dampfen zu verzichten.“