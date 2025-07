Mysteriöse Kollision eines Militärjets wirft Fragen zu hochentwickelten UFOs im US-Luftraum auf: „War schon immer hier“

Dokumente des Verteidigungsministeriums enthüllen Hunderte unerklärlicher Luftphänomene in der Nähe von Militärstandorten, darunter auch Atomanlagen.

Freigegebene Dokumente, aus denen hervorgeht, dass ein US-Militärflugzeug zuvor von einem unbekannten Flugobjekt getroffen wurde , sorgen für Aufsehen, während Experten auf weitere unerklärliche Sichtungen hinweisen, die darauf schließen lassen, dass außerirdische Technologie im Luftraum des Landes geflogen sei.

Der Vorfall ereignete sich im Januar 2023, nachdem ein nicht identifiziertes Objekt mit der linken Seite eines F-16 Viper-Jets kollidierte, der an Trainingsübungen in der Nähe von Gila Benda, Arizona, teilnahm, bestätigte ein Sprecher der Air Force gegenüber Fox News Digital.

Das Flugobjekt durchschlug die transparente Kabinenhaube des Flugzeugs und wurde zunächst von einem Fluglehrer im hinteren Teil des Flugzeugs entdeckt, teilten Beamte mit. Eine erste Untersuchung ergab, dass an dem fast 70 Millionen Dollar teuren Jet kein Schaden entstanden war. Ein möglicher Vogelschlag wurde von den Behörden ausgeschlossen.

Die Behörden kamen letztlich zu dem Schluss, dass das Flugzeug von einer Drohne getroffen wurde , doch Standort und Betreiber des Geräts müssten noch ermittelt werden, sagte der Sprecher.

Der Vorfall war die erste von vier Begegnungen mit nicht identifizierten anomalen Phänomenen (UAP), die einen Tag später gemeldet wurden, wie aus Dokumenten der Federal Aviation Administration (FAA) hervorgeht , die War Zone vorliegen.

„Laut Militärangehörigen, die ich persönlich getroffen habe, befanden sich 320 Kilometer vor der Ostküste Objekte, die sich lange aufhielten und über keine sichtbare Antriebskraft verfügten“, sagte James Fox, ein Regisseur, der sich auf Filme über UFO-Aktivitäten spezialisiert hat, gegenüber Fox News Digital. „Ein Bericht aus dem Jahr 2023 über einen tatsächlichen Einschlag mit einem UAP überrascht mich daher nicht wirklich.“

Der besorgniserregende Zusammenstoß ereignete sich, nachdem das US-Verteidigungsministerium laut einem nicht klassifizierten Dokument des All-Domain Anomaly Resolution Office vom 1. Mai 2023 bis zum 1. Juni 2024 757 Vorfälle mit UAPs gemeldet hatte.

708 dieser Begegnungen ereigneten sich in der Luft, wobei nur 49 Fälle von den Behörden als abgeschlossen markiert wurden. Darüber hinaus gingen bei der Behörde 18 Berichte über UAP-Vorfälle in der Nähe von Nuklearanlagen, Startrampen und Waffen ein, heißt es in dem Bericht.

„Keiner dieser gelösten Fälle untermauerte die Existenz fortgeschrittener gegnerischer Fähigkeiten oder bahnbrechender Luft- und Raumfahrttechnologien durch ausländische Truppen“, heißt es in dem Bericht.

Laut Fox sind Sichtungen von UAPs in der Nähe von Militärstandorten nichts Neues.

„Es gibt Berichte aus den 1930er und 1940er Jahren“, sagte Fox. „Dort gab es mysteriöse, leuchtende und kugelartige Objekte, die sehr helles Licht ausstrahlten und die Militärflugzeuge des Zweiten Weltkriegs um Längen überflügeln konnten.“

Fox verwies auf die äußerst fortschrittliche Technologie, die bei diesen Sichtungen zum Ausdruck kam, wie etwa Flugzeuge, die keine Wärmesignatur aussenden oder in der Lage sind, bei starkem Wind stationär zu fliegen.

„Das ist seit Jahrzehnten gut dokumentiert“, sagte Fox. „Entweder ist es uns gelungen, seit den 1940er Jahren dasselbe zu verfolgen, was es ist – [möglicherweise] nicht-menschliche Intelligenz. Oder jemand hat es geschafft, die Technologie zu replizieren, sie zurückzuentwickeln und sie nun im Umlauf zu lassen.“

Im Jahr 2020 richtete das Verteidigungsministerium eine Task Force für nicht identifizierte Luftphänomene (Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF) ein, um die verschiedenen am amerikanischen Himmel gesichteten UAPs weiter zu erforschen und zu untersuchen.

„Die Aufgabe der Task Force besteht darin, UAPs zu erkennen, zu analysieren und zu katalogisieren, die möglicherweise eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums .

Fox verwies außerdem darauf, dass die Behörden moderne Technologien einsetzen, um den Standort und die Eigenschaften von UAPs zu bestimmen, was möglicherweise zu der Flut an Meldungen in den letzten Jahren beigetragen habe.

„Sie haben die Frequenz bestimmter Radargeräte angepasst, um kleinere Objekte zu erfassen, die vielleicht schon immer da waren“, sagte Fox und fügte hinzu: „Es handelt sich um ein globales Phänomen, dessen Technologie unserer heutigen um Lichtjahre voraus ist. Gab es bereits erfolgreiche Versuche im Bereich Reverse Engineering? [Wenn nicht], dann fällt es in die Kategorie der nicht-menschlichen Intelligenz, die viele als solche bezeichnen würden.“

Während die überwiegende Mehrheit der von den Behörden entdeckten UAPs schnell identifiziert wird, besteht Fox darauf, dass es einige wenige gibt, deren Herkunft selbst den höchsten Regierungsbehörden unbekannt ist und die nicht mit der Technologie der Gegner des Landes übereinstimmen.

„Ein kleiner Prozentsatz dieser Objekte weist eine Technologie auf, die allem, was wir oder irgendjemand sonst auf der Welt besitzen, Lichtjahre voraus ist“, sagte Fox. „Das würde bedeuten, wenn man den Ausschlussprozess durchführt: Wenn es nicht Russland oder China ist und wenn es nicht wir sind, was bleibt dann übrig?“

Fox führt die allgemeine Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber UAPs auch darauf zurück, dass die US-Regierung über ihre Erkenntnisse jahrelang Stillschweigen bewahrt hat. Die Behörden arbeiten jedoch weiterhin an Transparenz gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit. 2022 fand erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Anhörung zum Thema UFOs statt, die auch weiterhin im Kongress stattfindet.

„Der Hauptgrund für die Geheimhaltung ist, dass es für jede Regierungsbehörde schwierig ist, zuzugeben, dass strukturierte Flugkörper unbekannter Herkunft ungestraft umherschwirren“, sagte Fox. „Sie umkreisen unsere schnellsten Jets, und [die Regierung] weiß nicht, wer sie sind, woher sie kommen oder was sie wollen.“