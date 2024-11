Die wahre Geschichte eines CIA-Mitarbeiters: Er wurde mit der Beobachtung des Jupiters beauftragt und stellte wilde Behauptungen auf, die sich später als wahr herausstellten

Dies ist die wahre Geschichte eines Mannes, der Teil eines geheimen Regierungsprogramms war. Als übersinnlicher Informant der CIA wurde er beauftragt, Jupiter und die Rückseite des Mondes zu beobachten. Er stellte wilde Behauptungen über Jupiter auf, die sich später bewahrheiteten …

INGO SWANN (1933–2013) war international bekannt als Verfechter und Forscher der außergewöhnlichen Kräfte des menschlichen Geistes und als führende Persönlichkeit in staatlichen und wissenschaftlichen Projekten zur Untersuchung und Identifizierung der Reichweite subtiler menschlicher Wahrnehmungen.

In den 1970er Jahren war Ingo an Remote-Viewing-Experimenten beteiligt, die von der US-Armee und der CIA in Zusammenarbeit mit dem Stanford Research Institute durchgeführt wurden. Diese geheime Initiative – Codename „Projekt Stargate“ – wurde später zur Grundlage für den Film „Männer, die auf Ziegen starren“ mit George Clooney und Jeff Bridges in den Hauptrollen.

Für Stargate nutzten Ingo und eine Gruppe von Hellsehern ihre Fähigkeiten, um von Palo Alto in Kalifornien aus Russland auszuspionieren.

Dabei entdeckten sie sogar aus der Ferne ein abgestürztes sowjetisches Spionageflugzeug unter dem Blätterdach eines Dschungels im afrikanischen Staat Zaire, nachdem das US-Verteidigungsministerium es für verloren erklärt hatte.

Ingos verschiedene Fernaufnahmen von Himmelskörpern umfassten: Jupiter (1973), Merkur (1974), Mond (1975) und Mars (1975, 1976 und 1984). Ausgewählte Informationen zu diesen Sitzungen finden Sie weiter unten. Weitere Informationen finden Sie in seinen Archiven an der University of West Georgia.

1973 lehnten die meisten Wissenschaftler, Akademiker und Medien die Forschung im Bereich Parapsychologie oder Psychoenergetik entschieden ab. Daher war es überraschend, als der zweitgrößte Thinktank des Landes begann, diese Themen zu erforschen.

Dies löste eine große Reaktion aus, da der Thinktank, SRI, hoch angesehen war und Verbindungen zum Militär und den Geheimdiensten hatte.

Bei der Idee des kontrollierten Remote Viewings handelte es sich um ein Verfahren, bei dem Betrachter einen Ort betrachten konnten, dem nur seine geografischen Koordinaten gegeben waren. Es wurde von Puthoff und Targ mit Mitteln der CIA entwickelt und getestet.

Das Experiment wurde von Harold Puthoff geleitet und laut Bericht besuchte Swann während des Experiments mit Hilfe seiner Gedanken den fernen Planeten. Das Experiment fand am 27. April 1973 statt.

Laut Ingo konnte er im rechten Bereich des Zimmers den Jupiter sehen, der viele Millionen Meilen entfernt war.

Er konnte sehen, wie es in einem blendenden Licht leuchtete. Er konnte es mit seinem geistigen Auge aus allen Richtungen betrachten. Zuerst war alles nur im Kleinen zu sehen, und dann wurde alles plötzlich vergrößert.

„Diese Visionen sind in mir, dann draußen. Der Weltraum hat einen gelben Schimmer und scheinbar dunkle Objekte schimmern hindurch. Können das andere Monde mit kontrastierenden Farben oder Dichten sein? Ich habe den Eindruck, dass es 17 gibt, von denen einige von Erdwissenschaftlern noch unentdeckt sind und viel näher am Jupiter liegen, und ich habe auch das Gefühl, dass einige von ihnen durch die endgültige vulkanische Aktivität im Inneren entstanden sind und entstehen werden …“, sagte Swann laut dem Dokument.“

Ingo „sah“ auch Ringe um Jupiter, aber er sagte, dass sie nicht so auffällig seien wie die des Saturn.

Möglicherweise war es Swann, der der CIA zuvor Informationen über alte Zivilisationen auf dem Mars lieferte.

Das Stargate-Projekt wurde 1970 gestartet, nachdem die CIA erklärt hatte, dass die Sowjetunion Berichten zufolge jährlich mehr als eine Million Dollar für die Erforschung der Psychotronik ausgab.

Dieses Experiment wurde von Skeptikern verspottet, die sich oft nicht mit den Einzelheiten befasst haben. Dabei übersehen die Skeptiker zwei wichtige Punkte: Erstens war die Jupitersonde nur ein exploratives Experiment und nicht die Behauptung, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen zu haben; zweitens hatte sie eine angesehene Schirmherrschaft und wissenschaftliche Aufsicht.

Später, im Jahr 1979, bestätigte die Raumsonde Voyager die Existenz des Jupiterringsystems; die Hypothese seiner Existenz wurde allerdings bereits in den 1960er Jahren vom sowjetischen Astronomen Sergej Wseswatski aufgestellt.

Dieses Experiment wurde von Skeptikern verspottet, die sich oft nicht mit den Einzelheiten befasst haben.

Dabei übersehen die Skeptiker zwei wichtige Punkte: Erstens war die Jupitersonde nur ein exploratives Experiment und nicht die Behauptung, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen zu haben; zweitens hatte sie eine angesehene Schirmherrschaft und wissenschaftliche Aufsicht.

Der Schwerpunkt des Experiments auf der Fernerkundung eines entfernten Planeten wurde als radikal angesehen und stellte nicht nur die gängigen akademischen Ansichten, sondern auch die üblichen Praktiken der Parapsychologie in Frage.

The raw data from Ingo’s remote viewing of Jupiter yielded thirteen factors, and only thirteen, all of which were scientifically unanticipated before they were confirmed by later analysis of the scientific data. These raw data factors are enumerated below, accompanied by the… pic.twitter.com/WUfFeekvH5 — Vicky Verma (@Unexplained2020) August 23, 2024

Sechs dieser dreizehn Faktoren wurden bis 1975 wissenschaftlich belegt. Bevor der Jupiterring 1979 „wissenschaftlich“ entdeckt wurde, lehnten die meisten Wissenschaftler die Existenz des RINGS rundweg ab.

Im Februar 1975 wurde er von einer gewissen hochrangigen Persönlichkeit aus Washington, D.C. kontaktiert, die Swann vorsichtig mitteilte, dass er, Swann, bald einen Telefonanruf von dem oben erwähnten Herrn Axelrod erhalten würde.

Trotz einiger Bedenken stimmte Ingo einem geheimnisvollen Treffen in letzter Minute zu. Er traf einen Mann, der einem Marinesoldat ähnelte, tauschte kurze Formalitäten aus und wurde dann zu einem Hubschrauber gefahren.

Während des 30-minütigen Flugs wurde Swann mit verbundenen Augen an einen scheinbar geheimen unterirdischen Ort gebracht. Dort traf er einen Mann namens Mr. Axelrod, der zugab, dass der Name falsch war, was die Situation noch geheimer machte.

Axelrod kam schnell zum Wesentlichen und stellte Ingo viele Fragen zum Thema Remote Viewing. Er machte auch klar, dass er Swanns Fähigkeiten für eine geheime Mission nutzen wollte und bot eine große Summe Geld an. Es war ein Angebot, das Swann nicht ablehnen konnte, und das tat er auch nicht.

Axelrod fragte Ingo dann, was er über den Mond wisse, und enthüllte damit den wahren Zweck ihres Treffens. Jemand in der Regierung wollte, dass der Mond aus der Ferne beobachtet wird, und Swann stimmte zu.

Als Ingo mit seiner Arbeit begann, war er schockiert über das, was er sah. In seinem Kopf war das Bild eines riesigen Turms auf dem Mond, der in seiner Größe dem Gebäude des Sekretariats der Vereinten Nationen ähnelte.

Swann wurde gesagt, dass dieses Bauwerk nicht von Menschen, sondern von mysteriösen Außerirdischen errichtet worden sei. Allerdings wusste niemand, woher sie kamen.

Bei späteren Remote-Viewing-Sitzungen sah Ingo viele ungewöhnliche Dinge auf dem Mond. Er beschrieb gewölbte Strukturen, hochentwickelte Maschinen, hohe Türme, große kreuzförmige Strukturen und seltsame Röhren, die über die Landschaft verteilt waren.

Er sah auch Anzeichen von etwas, das wie Bergbauarbeiten aussah. Es schien, als hätte jemand oder etwas heimlich eine Basis auf dem Mond errichtet.

Ingo konzentrierte sich auch auf eine Gruppe von Menschen auf dem Mond, die menschlich aussahen. Sie befanden sich in einer Art Gehege und gruben sich in eine Klippe. Das Seltsame war, dass sie alle völlig nackt waren.

Plötzlich brach Axelrod, der das Experiment überwachte, es ab. Er deutete an, dass die Wesen auf dem Mond vielleicht bemerkt hatten, dass sie beobachtet wurden, und dass Ingo in ernste Gefahr geraten könnte, wenn sie sich ihm entgegenstellten.

Axelrod fragte Ingo, ob er einen Mann namens George Leonard kenne. Ingo sagte nein, er kenne ihn nicht.

Zur gleichen Zeit bat ihn Axelrod, seltsame Dinge auf dem Mond zu untersuchen. In der Zwischenzeit schrieb George Leonard ein Buch mit dem Titel „Jemand anderes ist auf dem Mond“.

1977 wurde Leonards Buch veröffentlicht. Darin ging es um merkwürdige Strukturen auf dem Mond, und genau das war es, was Axelrod beunruhigte: merkwürdige, möglicherweise von Menschenhand geschaffene Strukturen auf dem Mond.

Ingo und Axelrod hatten mehrere geheime Treffen, um über seltsame Ereignisse auf dem Mond zu sprechen. Diese Treffen, die sich fast wie ein Spionagefilm anfühlten, endeten 1977 plötzlich und ließen Swann verwirrt zurück.

Er fragte sich, ob er psychisch eine von Außerirdischen errichtete fortgeschrittene Basis auf dem Mond gesehen hatte. Da die Menschen, die er dort „sah“, jedoch wie nackte Menschen aussahen, dachte er auch, dass es sich möglicherweise um eine geheime Einrichtung auf der Erde handeln könnte, die Axelrod untersuchen wollte.

Das Rätsel bleibt ungelöst, aber es gibt noch weitere Fragen. Die Vorstellung, dass Außerirdische heimlich unseren Mond nutzen, erinnert an ähnliche Behauptungen über Außerirdische auf der Erde.

In seinem 1997 erschienenen Buch „Remote Viewers“ erzählt Jim Schnabel die Geschichte der Beteiligung des US-Geheimdienstes an der psychischen Spionage, die in den 1970er Jahren begann.

Pat Price, ein Fernwahrnehmer, glaubte, dass sich auf dem Mount Hayes in Alaska eine der größten Alienbasen befände.

Er behauptete, die Aliens sähen menschlich aus, hätten aber ein anderes Herz, andere Lungen, anderes Blut und andere Augen und könnten Menschen durch Gedanken kontrollieren. Price erwähnte auch, dass diese Basis sowohl für US-amerikanische als auch für sowjetische Weltraummissionen Probleme verursachte.