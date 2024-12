NASA-Radar enthüllt „Stadt unter dem Eis“ aus der Zeit des Kalten Krieges

Ein Tunnel im Camp Century im Jahr 1966.

Camp Century, eine unterirdische Militärbasis in Grönland, wurde während eines Fluges Anfang des Jahres unter der eisigen Fläche entdeckt.

Ein Team, das im vergangenen April über Grönland flog, entdeckte etwas Unnatürliches in der riesigen Eisdecke darunter: eine verlassene Stadt unter dem Eis.

Es klingt weit hergeholt, aber die Stadt ist real und jünger, als Sie vielleicht denken. Es ist Camp Century, ein Militärstützpunkt, der 1959 vom US Army Corps of Engineers unter Grönland errichtet wurde.

Der Vorbeiflug des Teams im April 2024 enthüllte Camp Century als ein abweichendes Radarsignal in einem ansonsten verlassenen Streifen Grönlands.

„Wir suchten nach der Eisschicht und Camp Century tauchte auf“, sagte Alex Gardner, Kryosphärenforscher am Jet Propulsion Laboratory der NASA und Mitglied des Teams, in einer Pressemitteilung des Earth Observatory . „Wir wussten zunächst nicht, was es war.“

Camp Century wurde in einem eisigen Teil der Welt errichtet, wo die Temperaturen bis zu -57 °C sinken und die Windgeschwindigkeiten 193 km/h überschreiten können. Trotzdem errichtete das Pionierkorps eine weitläufige Basis, die 200 Soldaten gleichzeitig aufnehmen konnte.

Als Camp Century gebaut wurde, lag es näher an der Oberfläche, aber der Standort wurde 1967 aufgegeben. In den vergangenen 57 Jahren haben sich auf dem Gelände mindestens 30 Meter Schnee und Eis angesammelt.

Die 47.000 Gallonen radioaktiver Abfälle, die der Atomreaktor von Camp Century produziert hatte, wurden laut der Atomic Heritage Foundation zusammen mit dem Atommüll vergraben .

Obwohl die Arbeit im Camp Century sechs Jahrzehnte lang eingestellt war, werden immer noch Einzelheiten über die Erdgeschichte ans Licht gebracht. Bodenproben, die an dieser Stelle gewonnen wurden, werden noch heute analysiert – mit Methoden, die es damals noch nicht gab –, um die Geschichte des Klimas der Erde in der Antike zu erzählen. Man vergisst leicht, dass Grönland vor Millionen von Jahren eine grüne Landschaft war , in der es Mastodonten, Pfeilschwanzkrebse, Kiefernwälder, Gänse und andere Tiere gab.

Die im Camp Century gewonnenen Proben geben Aufschluss über frühere Bedingungen auf der Erde und helfen Wissenschaftlern, das Klima der Zukunft unseres Planeten vorherzusagen.

Obwohl Camp Century bereits in früheren Radaruntersuchungen entdeckt wurde, wurde bei dem Vorbeiflug im April das UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar) der NASA verwendet, um die Oberfläche Grönlands abzubilden.

Das neue Team suchte bei seinem nördlichen Aufenthalt nicht nach Camp Century, sondern testete die Fähigkeit des UAVSAR, die inneren Schichten der Eisdecke und die Art und Weise zu kartieren, wie die Eisdecke fast eine Meile unter der Oberfläche auf das Eisbett trifft.

„In den neuen Daten sind einzelne Strukturen der geheimen Stadt auf eine Weise sichtbar, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden“, sagte Chad Greene, ebenfalls Kryosphärenwissenschaftler am JPL, in derselben Pressemitteilung.

Verlorene Städte findet man im Allgemeinen in dichtem Regenwald, wo Archäologen Lidar-Bilder verwenden, um unter dem dichten Laub verborgene Strukturen zu entdecken. Anfang des Jahres entdeckte ein solches Team Tausende Maya-Bauten auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán.

Bei der jüngsten Untersuchung in Grönland wurde dasselbe Prinzip angewendet, um Camp Century zu finden, allerdings wurden zur Bestimmung der Lage der verlassenen Stätte Radiowellen anstelle von Laserlicht eingesetzt.

Das neue Radarbild verzerrt einige Aspekte der Lage der Stätte. So scheint sich beispielsweise die Eisfläche (dargestellt als dünne grüne Linie, die parallel zur Eisoberfläche verläuft) oberhalb von Camp Century zu befinden, obwohl sie etwa eine Meile darunter liegt.

Der UAVSAR-Test verlief reibungslos und enthielt ein Easter Egg aus dem Kalten Krieg. Zwar gibt es Befürchtungen, dass das Abschmelzen der grönländischen Eisdecke das Lager und die darin befindlichen Abfälle (einschließlich radioaktiver und biologischer Abfälle) wieder freilegen könnte, aber im Moment ist das Bild eine skurrile Erinnerung an die Militärgeschichte unseres Landes.