Diese Tech-CEO aus Salt Lake City wurde nach unheimlichen Anrufen tot aufgefunden: „Es ist alles ein Spiel … Wir sind in der Matrix“

Erin Valenti war eine sehr erfolgreiche 33-jährige CEO eines Technologieunternehmens namens Tinker, das Websites und Smartphone-Apps entwickelt.

Sie war bekannt für ihre Intelligenz und Freundlichkeit (sie arbeitete ehrenamtlich gegen Menschenhandel), ihren großartigen Sinn für Humor und ihre erfolgreiche Karriere. Sie stammte ursprünglich aus Fairport, NY, und lebte mit ihrem Mann in Salt Lake City, UT.

Ihr Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, hauptsächlich in Pakistan, entwarf, entwickelte und skalierte Technologieprodukte für iOS, Android und das Internet.

Tinker entwickelte über 700 Produkte, darunter mobile Apps, SaaS-Anwendungen, technologiegestützte Marktplätze und Verbraucherwebsites für Facebook, Skullcandy, LiveNation, Pearson, MetroPCS und aufstrebende Startups.

Bevor sie Tinker gründete, war sie Produktentwicklungsleiterin bei Overstock.com und leitete dort ein Team von 250 Ingenieuren. Ihre Firmenwebsite war mit CTRL-Labs verknüpft, Thomas Reardons Zentrum für „Neurowissenschaften und Verhalten“.

CTRL-Labs hat Wissenschaftler und Techniker zusammengebracht:

– Doktortitel in Computerneurowissenschaften;

– Biomechanik zusammen mit Hackern und Programmierern;

– Experten für Signalverarbeitung, maschinelles Lernen und Mensch-Computer-Interaktion;

– Industriedesigner;

CTRL-labs veröffentlicht: „Die Zukunft der Gehirn-Maschine-Schnittstellen ist nicht-invasiv. Anstelle von chirurgischen Implantaten verwendet CTRL-labs modernste Erkennungs- und maschinelle Lernverfahren, um Ihre Neuronen von außerhalb des Körpers zu lesen. Der erste Schritt wird eine Technologie sein, die die Signale aus Ihrem Körperinneren präzise aufnimmt, um Geräte außerhalb des Körpers mit kaum mehr als natürlichen Gesten zu steuern. Der nächste Schritt – und wir sind schon näher dran, als die meisten Menschen glauben – wird das Lesen der Absicht direkt aus Ihrem Gehirn sein.“

Valenti hatte keine Vorgeschichte von psychischen Störungen oder Drogenmissbrauch. Scott Rafferty, ein Unternehmer aus Utah, sagte gegenüber Business Insider, Valenti habe davon gesprochen, ihr Millionenunternehmen aufzugeben, es aber nie ernst gemeint.

Sie sagte ihm, sie fühle sich für das Wohlergehen von mehr als 130 Ingenieuren und deren Familien auf der anderen Seite der Welt verantwortlich. Sie plante auch, einen Startup-Beschleuniger innerhalb ihres Unternehmens zu finanzieren und eine Modelinie für berufstätige Frauen auf den Markt zu bringen.

Im Spätsommer sprach Valenti mit Rafferty über den Wunsch nach einem Führungscoach. Raffertys Coach war gerade dabei, eine Klausurtagung in Kalifornien abzuhalten.

Am 1. Oktober 2019 flog Valenti von Salt Lake City nach Kalifornien, um an einem dreitägigen Seminar mit dem Titel „Create Powerful“ teilzunehmen. Das Seminar fand in Laguna Niguel, einer Strandstadt, statt und sollte Unternehmern dabei helfen, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Das Seminar war eine intensive, umfassende Erfahrung, die den Teilnehmern half, sich mit ihrer persönlichen Kraft zu verbinden und Ängste zu überwinden.

Es kostete 6.500 Dollar und versprach, das Leben der Teilnehmer zu verändern. Nach dem Seminar flog Valenti am 3. Oktober in die Bay Area, um an einer zweitägigen Konferenz in Monterey für Technologiegründer und Investoren teilzunehmen.

Erin Valentis letzte Worte: Wir sind in der Matrix

Valenti wurde vermutlich zum letzten Mal am Montag, dem 7. Oktober, nachmittags von Dean Jacobson, einem ihrer ehemaligen Manager bei Summit Partners, in Palo Alto gesehen.

Nach dem Seminar rief Valenti ihre Eltern an und sagte, sie könne ihren Mietwagen, einen grauen Nissan Murano, nicht finden. Später fand sie den Wagen und fuhr zum Flughafen, doch ihre Eltern bemerkten, dass sie am Telefon „manisch und verwirrt“ klang. Sie sprach über Thanksgiving-Pläne, aber ihre Worte ergaben keinen Sinn und waren schnell und unzusammenhängend.

Valenti erwähnte auch, dass sie das Auto erst 10 Minuten zuvor vollgetankt hatte, ihm nun aber das Benzin ausging, und sie rief aus: „Ich werde meinen Flug verpassen!“

Ihre Mutter machte sich Sorgen und rief Valentis Ehemann Harrison Weinstein an und bat ihn, sich umgehend bei ihr zu melden.

In den nächsten Stunden telefonierte Valentis Familie abwechselnd mit ihr und versuchte, sie zu beruhigen und zu verstehen, was los war. Valenti blieb jedoch weiterhin aufgeregt und unzugänglich.

An einer Stelle sagte sie etwas Seltsames: „Das ist alles ein Spiel. Es ist ein Gedankenexperiment. Wir sind in der Matrix.“

Diese Aussage beunruhigte ihre Familie noch mehr und sie wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Sie redeten bis fast Mitternacht weiter mit ihr und versuchten, sie zu beruhigen und ihr zu helfen, ihre Situation zu verstehen.

„Matrix“ ist ein mathematischer Begriff, der im Film „Matrix“ verwendet wird, um den Code zu veranschaulichen, aus dem die simulierte Realität besteht. Was ist die „Matrix“? Es ist eine von Computern geschaffene Welt, die dazu dient, Menschen zu kontrollieren und zu verändern.

Berichten zufolge fragte Valenti ihre Mutter: „Bist du mit drin?“ Ihre Mutter, eine Krankenschwester im Ruhestand, fragte, ob sie betrunken sei, Drogen genommen habe oder ob ihr jemand etwas gegeben habe. Valenti antwortete mit Nein. Weinstein forderte die Polizei außerdem auf, eine Sozialkontrolle durchzuführen.

Laut Angaben der Familie rief die Polizei Valenti an und sie sagte einem Beamten, dass sie nur Spaß gemacht habe. Irgendwann schien das Telefon den Geist aufgegeben zu haben und die Anrufe gingen auf die Mailbox.

Am Samstag, dem 12. Oktober, fand ein Freiwilliger Valentis Mietwagen ein paar Blocks von der Stelle entfernt, an der ihr Telefon zuletzt gefunden worden war – im Block 6500 der Bose Lane, einer Wohnstraße in der Nähe des Sam Jose Flughafens.

Als der Freiwillige hineinschaute, entdeckte er Valentis Leiche auf dem Rücksitz. Eine Untersuchung durch die Polizei von San Jose ergab keine Hinweise auf ein Verbrechen, teilten die Behörden mit. Es gab keine äußeren Anzeichen von Verletzungen oder körperlichen Schäden.

Bluttests auf gängige verschreibungspflichtige Medikamente und andere Substanzen waren negativ. Ihre Eltern sprachen mit den Medien und sagten, sie glaubten, sie hätte eine Art manische Episode erlitten.

„Ihre Gedanken waren zusammenhanglos. Sie redete wie am Schnürchen. Sie sagte ‚Ich komme zu Thanksgiving nach Hause‘ und im nächsten Moment sagte sie, sie sei in der Matrix“, sagte ihre Mutter, Whitey Valenti.

Valentis Ehemann sagte, sie habe in der Vergangenheit keine psychischen Erkrankungen gehabt.

„Es gibt keine Vorgeschichte mit so etwas, keine psychischen Diagnosen, keine Krankenhausaufenthalte, kein Drogenkonsum, keine Verhaftungen – eine so saubere Akte, wie man sie sich nur vorstellen kann. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Sie ist eine extrem erfolgreiche Person mit großen Leistungen“, sagte er.

Es dauerte Monate, bis der Autopsiebericht vorlag. Der Autopsiebericht des San Jose Medical Examiner Office stellte fest, dass sie „plötzlich im Rahmen einer akuten manischen Episode“ gestorben war. Der Bericht erklärte jedoch nicht, woran sie gestorben war, außer dass sie eines „natürlichen Todes“ gestorben war.

Auf eine manische Episode, die durch Euphorie, rasende Gedanken und ein Gefühl der Verbundenheit gekennzeichnet ist, folgt typischerweise eine Phase der Depression oder Reizbarkeit.

Bei Valenti war zuvor eine Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert worden, die mit Medikamenten behandelt wurde. Im Autopsiebericht wurde festgestellt, dass ihre Erkrankung zu ihrem Tod beigetragen haben könnte. Die Blutproben waren jedoch für eine Analyse nicht ausreichend.

Eine polizeiliche Überprüfung von Valentis elektronischen Kommunikationsdaten in den Tagen vor ihrer geplanten Rückkehr habe Symptome einer „manischen Episode“ ergeben, heißt es in der Gerichtsmedizin von San Jose.

Die Behörden sagten außerdem, eine Überprüfung ihrer Krankenakte lasse darauf schließen, dass die Ätiologie ihrer letzten manischen Episode mit einer neu auftretenden, bislang nicht diagnostizierten psychischen Störung zusammenhänge.

Eine gesunde 33-jährige Frau, eine erfolgreiche CEO aus der Technologiebranche ohne Vorgeschichte psychischer Erkrankungen, nahm an einem Intensivkurs teil, der ihr Leben verändern und ihr helfen sollte, mit ihrer Angst umzugehen.

Nachdem sie ihrer Familie erzählt hatte, dass sie sich darauf freue, nach Hause zurückzukehren, erlitt sie auf der Fahrt zum Flughafen plötzlich einen Nervenzusammenbruch. Sie galt tagelang als vermisst und wurde später tot in ihrem Auto gefunden, das in einer Straße geparkt war, in der zuvor Suchaktionen durchgeführt worden waren.

Es gibt Fragen darüber, was passiert ist – ob der Kurs ihren Zusammenbruch ausgelöst hat, ob Gehirn-Maschine-Schnittstellen eine Rolle gespielt haben oder ob sie an einer plötzlich einsetzenden Geisteskrankheit gestorben ist, wie die Autopsie nahelegt.

Insbesondere stellt sich die Frage, warum Valenti in ihrem letzten Telefonat immer wieder erwähnte, dass es sich um ein Gedankenexperiment handele und dass wir alle in einer Matrix leben. Überraschenderweise gibt es heute Wissenschaftler, die tatsächlich glauben, dass die Welt simuliert ist.

Tatsächlich versuchen Menschen schon seit langem, eine simulierte Welt zu erschaffen. Wenn es möglich ist, dass Menschen irgendwann eine „simulierte Welt“ erschaffen könnten, wie können wir dann sicher sein, dass wir nicht bereits in einer solchen leben?

Professor Nick Bostrom von der Universität Oxford, der 2003 eine Simulationshypothese vorschlug.

Der NASA-Physiker Thomas Campbell sagte ebenfalls, er glaube, die Welt sei definitiv simuliert, und sogar Einstein sagte einmal: „Die Realität ist bloß eine Illusion.“

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, sagte einmal: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Basisrealität befinden, liegt bei eins zu einer Milliarde.“

Warum bringen die führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft solch absurde Argumente vor? Vermuten und hinterfragen sie etwa, dass wir vielleicht nie in einer „realen“ Welt gelebt haben?

Betrachten wir die folgende Geschichte. Vor etwa 2.300 Jahren träumte Zhuangzi, ein berühmter chinesischer Philosoph, und verwandelte sich in einen Schmetterling, der frei zwischen den Blumen flog.

Plötzlich wachte er auf und eine furchterregende Frage tauchte in seinem Kopf auf: Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich aufgewacht bin? Könnte ich tatsächlich ein Schmetterling sein, der träumt, ein Mensch zu sein? Der Traum war so „real“!

Die berühmte Rückführungsforscherin Dolores Cannon sagte einmal, dass es im Universum Akasha-Aufzeichnungen gibt, in denen alle Lebenserfahrungen gespeichert sind. Manche können Hypnose nutzen, um sich mit der Akasha-Datenbank zu verbinden und Informationen über ihre früheren Leben abzurufen.

Nikola Tesla, ein genialer serbisch-amerikanischer Erfinder, glaubte ebenfalls an die Existenz der „Akasha-Datenbank“. Er behauptete, in seinen Träumen eine Verbindung zu ihr hergestellt zu haben und Maschinen zu sehen, die noch erfunden werden müssen. Vielleicht war das der Grund, warum er Maschinen erfinden konnte, ohne zu viel experimentieren zu müssen.

Wenn die Aussagen der oben genannten Wissenschaftler wahr sind, könnte es dann möglich sein, dass wir tatsächlich in einer simulierten Welt leben? Die einzige Frage ist: Wenn Sie eines Tages die Wahl hätten, würden Sie sich dafür entscheiden, die Wahrheit zu erfahren?

Mehr über den Aufbau unserer Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.