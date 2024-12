Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach der großen Flut von 1802 n. Chr. hier auf der Erde eine brandneue Weltmatrix geschaffen wurde, mit:

Neue Wurzelrasse! Sonnen- und Mondmaschinen werden zum ersten Mal vorgestellt! Eiskuppel errichtet! Neue Flora (Pflanzen)! Neue Fauna (Tiere)! Das dritte mazedonische Heilige Weltreich, bekannt als Byzantinisch, wurde unter dem Kommando von Alexander dem Großen gegründet. Das erste war Lemuria (Kitan) und das zweite war Tartaria! Von Gorgi Shepentulevski

Alle schriftlichen Aufzeichnungen, die vor der großen Sintflut von 1802 n. Chr. existierten, wurden durch die Flut zerstört, und alle schriftlichen Aufzeichnungen, die wir heute auf der Welt haben, wurden nach der Sintflut in den letzten 222 Jahren geschrieben.

Die Alte Welt und Tartaria vor 1802 n. Chr. existierten vor der aufgezeichneten Geschichte, und deshalb wissen wir nichts über sie.

Alle Menschen auf der heutigen Welt sind eine Schöpfung einer brandneuen Wurzelrasse, die im Weltraumvakuum einer Tiefkühltruhe unter dem neu errichteten Eisdom lebt und neu eingeführte Plasmamaschinen von Sonne und Mond nutzt, um den Eisdom intakt zu halten , indem der Mond die Atmosphäre auf den absoluten Nullpunkt von -273,15 Grad Celsius einfriert und die Sonne den Raum auf ihrer kreisförmigen Bahn um die flache Erdebene erwärmt, um ein eisfreies Vakuum des leeren Raums innerhalb der Eiskuppel mit geeigneter Temperatur für Leben aufrechtzuerhalten .

In dieser Eiskuppel haben Satan und seine Drachenrasse für uns eine neue, im Weltraumbewusstsein verlorene Matrix der virtuellen Realität geschaffen, so dass wir zum Zweck der totalen Kontrolle nie unseren wahren Ursprung erfahren werden.

Sonne und Mond sind also NICHT Milliarden Jahre alt, sondern nur 222 Jahre alt, und alle Menschen auf der Welt sind neu erschaffene Wurzelrassen, die erst 200 Jahre alt sind und in einer neu erschaffenen Matrix in einer Simulation der virtuellen Realität leben , mit gefälschten Geschichtsbüchern, die nach der großen Flut in den letzten 200 Jahren geschrieben wurden, um die Massen mit gefälschten fiktiven Geschichten über neu erfundene Geschichte aufzuklären, die nie stattgefunden hat.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

