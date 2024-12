Medienbericht: Beleuchtetes dreieckiges TR-3B Spionageflugzeug in Brasilien gefilmt? (Video)

Ein faszinierendes Filmmaterial aus Brasilien zeigt ein seltsam beleuchtetes dreieckiges UFO, das über einer Stadt schwebt, und einige vermuten, dass es sich bei der unheimlichen Anomalie um eine Art geheimes Flugobjekt handeln könnte.

Das bemerkenswerte Video wurde Berichten zufolge letzte Woche von einem Zeugen in einem Park in der Stadt Curitiba gefilmt.

In dem oben gezeigten Filmmaterial sieht das UFO zunächst wie eine große leuchtende Lichtkugel aus. Wenn der Zeuge jedoch auf die Merkwürdigkeit zoomt, kann man erkennen, dass es aus fünf Lichtern in einer dreieckigen Formation besteht, in deren Mitte eine scheinbar beträchtliche Beleuchtung zu sehen ist, obwohl es sich dabei möglicherweise um einen Stern handelt, der sich zufällig hinter der anomalen Lichtansammlung befindet.

Seit das Video des seltsamen Objekts über Curitiba online gestellt wurde, hat es unter UFO-Enthusiasten erhebliche Spekulationen über seine Natur ausgelöst.

Während einige vermuten, dass es außerirdischer Natur war, argumentieren andere, dass es sich bei dem dreieckigen Flugobjekt um das apokryphe geheime Spionageflugzeug mit der Bezeichnung TR-3B handeln könnte.

Nüchternere Erklärungen, die von Leuten im Internet vorgebracht werden, besagen, dass es sich bei dem UFO um eine Drohne gehandelt haben könnte, was zweifellos zu der aktuellen Flut unbekannter Objekte passt, die in den letzten Wochen über dem amerikanischen Luftraum gesichtet wurden, oder einfach um ein Verkehrsflugzeug, das für etwas Außerirdisches gehalten wurde.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von den Aufnahmen aus Brasilien?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=P-AA3SGbXLI