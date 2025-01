Wer sind die mysteriösen Schattenmenschen?

Sind die Schattenmenschen Wesen aus einer anderen Dimension? Gespenster? Fremdlinge? Dämonen? Astralkörper? Treffen Sie Ihre Wahl und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.

Haben Sie schon einmal von den sogenannten Schattenmenschen gehört?

Diese mysteriösen Kreaturen wurden von denen, die behaupten, sie gesehen zu haben, entweder als interdimensionale Wesen, Geister, Zeitreisende und möglicherweise sogar als Außerirdische bezeichnet.

Menschen, die behaupteten, sie gesehen zu haben, sind sich nicht sicher, was sie gesehen haben.

Tatsächlich deuten zahlreiche Beschreibungen der Schattenmenschen darauf hin, dass sie aus dem Nichts kommen.

Während du da sitzt und fernsiehst, bemerkst du eine seltsame Bewegung quer durch den Raum. Es schien dunkel und schattenhaft, aber da war nichts, du bist allein. Ist es dein Verstand, der dir einen Streich spielt? Oder ist es Ihre Fantasie, die sich austobt? Du zweifelst an dir selbst, bis es dir wieder passiert.

Es gibt Gänsehaut.

Du bist dir nicht sicher, was du gesehen hast, und du fängst an, dich zu fragen:, gibt es Geister wirklich?

Die Schattenwesen, wie beschreibst du, was du nicht genau sehen kannst?

Das Aussehen dieser Wesen ist gewöhnlich der Körper eines Geschöpfes von großer Größe, das in der Lage ist, mit großer Geschwindigkeit durch die Räume zu huschen oder sogar Wände zu durchbrechen.

Diese Sichtungen scheinen zufällig zu erfolgen, wenn die Menschen in ihren Häusern lesen, fernsehen oder andere alltägliche Aktivitäten ausführen.

Die Silhouetten verschwanden schnell, kaum im Bruchteil einer Sekunde, um zu verschwinden, ohne vollständig gesehen zu werden.

Bei zahlreichen Gelegenheiten sagen Menschen, die behaupteten, diese mysteriösen Schatten gesehen zu haben, dass sie einen Arm, ein Bein oder sogar ein Paar Augen gesehen hätten, besonders nachts.

Während sie schliefen, brachen seltsame Schatten in ihre Zimmer ein und verursachten heftige Angst. Die Sichtungen ließen die Menschen an ihrem Verstand zweifeln.

Die Menschen können sich nicht einig sein, wie sie aussehen, obwohl sie im Allgemeinen als masselos beschrieben werden.

Ihre spezifische Natur variiert jedoch von zweidimensional (als Schatten) bis hin zu dampfförmig oder verzerrt.

Ihre Bewegung wird manchmal als sehr schnell und ohne Ordnung oder als „wackelig“ beschrieben, in dem Sinne, dass sie sich zuerst wie eine Flüssigkeit zu bewegen scheinen (dickflüssig, ähnlich wie Gelee anstelle von Wasser) und sich schnell an einen anderen Ort bewegen, fast so, als ob sie sich melden würden.

Das Einzige, worüber sich die Menschen einig sind, ist, dass diese mysteriösen Formen am Rand des Gesichtsfeldes erscheinen und sich auflösen oder an die Wände wandern, sobald sie gesehen werden, normalerweise in einer Sekunde.

Es gibt jedoch viele Berichte, dass Schattenmenschen im Zentrum ihres Sehvermögens erscheinen, sehr nah bei ihnen erscheinen oder mehrere Sekunden lang stehen, bevor sie verschwinden.

Diejenigen, die dachten, dass Schattenmenschen das Ergebnis der modernen Folklore sind, liegen falsch. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Religionen und Legenden, die diese mysteriösen Wesen beschreiben. In der Vergangenheit wurden sie als Schatten der Unterwelt, als verlorene Seelen beschrieben, während die Menschen in der heutigen Zeit eher geneigt sind, sie als interdimensionale Wesen zu erklären, die unsere Realität zerrissen haben.

Wissenschaftler haben versucht, die sogenannten Erscheinungen von Schattenmenschen auf verschiedene physiologische und psychologische Zustände zurückzuführen, die dazu führen können, dass Menschen tatsächlich erleben, wie Schatten zum Leben erwachen.

Einige Experten haben gesagt, dass Menschen, die an Schlaflähmung leiden, eine „schattenhafte oder undeutliche Gestalt“ wahrnehmen können, die sich ihnen nähert, wenn sie gelähmt wach liegen und zunehmend beunruhigt sind. Die Neurowissenschaftler Baland Jalal und V.S. Ramachandran haben kürzlich neurologische Theorien darüber aufgestellt, warum Menschen während der Schlaflähmung Schattenfiguren halluzinieren.

Schlafentzug ist in der Regel auch mit der Sichtung von Schattenmenschen verbunden.

Nicht viele Menschen sind jedoch davon überzeugt, dass die Wissenschaft diese Wesen erklären kann, da dies über unser Verständnis von Raum und Zeit hinausgeht.

Eine interessante Theorie legt nahe, dass es sich bei den sogenannten Schattenmenschen in Wirklichkeit um Astralkörper handelt. Die Theorie besagt, dass Schatten oder „Essenzen“ tatsächlich Menschen sind, die eine außerkörperliche Erfahrung machen.

Laut Jerry Gross, einem Autor, Dozenten und Lehrer für Astralreisen, reisen wir alle aus dem Körper heraus, wenn wir schlafen. Vielleicht, so sagt diese Theorie, sehen wir die vergänglichen Astralkörper dieser Zwielichtreisenden.

Andere meinen, dass Schattenmenschen in Wirklichkeit Außerirdische sind. Seltsamerweise behaupten diejenigen, die behauptet haben, von außerirdischen Wesen entführt worden zu sein, oft, dass ihre Entführer – die Außerirdischen – die Fähigkeit hatten, sich durch Wände und verschlossene Türen zu bewegen, und dass sie an einem Ort erscheinen und an einem zweiten verschwinden konnten. Diejenigen, die Schattenmenschen gesehen haben, stellen oft die gleichen Behauptungen auf.

Einige sagen auch, dass Schattenmenschen Zeitreisende sind und das, was die Menschen sehen, in Wirklichkeit Einblicke in eine alternative Zeitlinie sind.

Diejenigen, die an Geistergeschichten glauben, würden sagen, dass Schattenmenschen tatsächlich Geister sind. Diejenigen, die die Schattenmenschen gesehen haben, behaupten jedoch, dass sie anders sind als Geister. Während Geister neblig weiß sind, mit einer wolkenartigen und einer menschlichen Gestalt, sind die Schattenmenschen dunkle, schattenhafte Kreaturen.

Und während die genaue Natur der Schattenmenschen ein Rätsel bleibt, argumentieren Skeptiker, dass sie das Ergebnis einer überaktiven Vorstellungskraft sind.

Skeptiker argumentieren, dass unser Verstand uns einen Streich spielt. Es lässt unsere Augen Dinge sehen, die normalerweise nicht da sind. Unser Verstand lässt uns halluzinieren und erzeugt Illusionen neben uns, die sehr real erscheinen.

Leider gibt es keine Möglichkeit, Theorien über Schattenmenschen und ihre Sichtungen, die schnell und ohne Vorwarnung auftreten, zu beweisen – oder zu widerlegen.

Da es der Wissenschaft praktisch unmöglich ist, diese Art von übernatürlichen Phänomenen zu untersuchen, und die Wissenschaftler auch nicht besonders geneigt zu sein scheinen, dies zu tun, können wir nur die unzähligen persönlichen Erfahrungen dokumentieren und versuchen, so weit wie möglich zu verstehen, was die Menschen, die behauptet haben, diese Wesen gesehen zu haben, tatsächlich gesehen haben.

Vielleicht ist die Existenz von Schattenmenschen etwas, das leicht erklärt werden kann, obwohl ihre Existenz auch beweisen kann, dass es Dinge in unserer Welt gibt, die wir noch entdecken und verstehen müssen.