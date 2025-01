Das streng geheime Dokument von Oppenheimer und Einstein: BEZIEHUNGEN ZU BEWOHNERN VON HIMMELSKÖRPERN

Die Vorstellung, dass der Planet Erde von Wesen besucht wurde, die nicht von der Erde stammen, ist ein Konzept, das es schon seit vielen Jahren gibt. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, alte Texte von Kulturen auf der ganzen Welt studieren und analysieren, werden wir feststellen, dass viele „Götter“, „himmlische Wesen“ und andere Geschöpfe beschreiben, die von anderswo im Kosmos auf die Erde kamen.

Während diese Begegnungen in der Vergangenheit als göttlich beschrieben wurden, versuchen wir heute, uns dem Thema wissenschaftlich zu nähern, was sich als sehr schwierig erwiesen hat.

Aber im Jahr 1947 befassten sich zwei bedeutende Wissenschaftler mit dem Thema wie nie zuvor und berücksichtigten jedes einzelne mögliche Ergebnis und jeden Grund, warum außerirdische Wesen auf den Planeten Erde kommen würden.

Aber zuerst, bevor wir uns dem freigegebenen Dokument zuwenden, lassen Sie uns einen Blick zurück in die Geschichte werfen, um zu sehen, welche Beweise es zu diesem Thema gibt, und wir werden sehen, dass der Urmensch vor Hunderten und sogar Tausenden von Jahren über diese jenseitigen Wesen und „fliegenden Objekte“ gesprochen hat.

Außerirdische und UFOs in der Antike

Es gibt viele antike Dokumente wie den Tulli-Papyrus, der besagt, dass in der fernen Vergangenheit, im alten Ägypten, außerirdische Fahrzeuge unseren Planeten besuchten. Auch wenn in diesem alten Text nicht erwähnt wird, ob die alten Ägypter tatsächlich Kontakt zu den jenseitigen Besuchern aufgenommen haben, ist es dennoch ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte, sowohl für die Menschheit als auch für die altägyptische Zivilisation.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die alten Ägypter diese „feurigen Scheiben“ mit irgendwelchen astronomischen oder Wetterphänomenen fehlinterpretiert haben.

Die alten Ägypter waren erfahrene und begabte Astronomen, und um das Jahr 1500 v. Chr. waren sie bereits Experten auf diesem Gebiet, was bedeutet, dass sie ein astronomisches Phänomen auf eine ganz andere Weise beschrieben hätten. In diesen alten Dokumenten werden auch die „feurigen Scheiben“ beschrieben, wie sie ihre Richtung am Himmel änderten, so dass wir wissen, dass diese Objekte nicht gefallen sind, sondern im ägyptischen Himmel geblieben sind.

„Nachdem einige Tage vergangen waren, wurden sie am Himmel zahlreicher als je zuvor. Sie leuchteten mehr am Himmel als der Glanz der Sonne und erstreckten sich bis an die Grenzen der vier Stützen des Himmels […] Mächtig war die Stellung der Feurigen Scheiben.“

Das Popol Vuh ist ein weiterer wichtiger alter Text, in dem wir viel über die Erschaffung des Menschen lernen können.

Das Popol Vuh wurde von den Priestern der Gefiederten Schlange aufgezeichnet und von Francisco Ximenez aus der Quiche (einem Dialekt der Maya) ins Spanische übersetzt. Dieses Werk erregte die Aufmerksamkeit des Abbé Brasseur de Bourbourg, der es seinerseits ins Französische übersetzte, und es ist seine Interpretation, die englische Schriftsteller als Grundlage für ihre Studien verwendet haben

Alles war Unbeweglichkeit und Stille, in der Dunkelheit, in der Nacht; nur der Schöpfer, der Erstere, der Herrscher, die gefiederte Schlange, die Zeuger, die Wesen geben, schwebte wie ein dämmerndes Licht über dem Wasser.

Aber nicht nur im alten Ägypten und in Amerika können wir eine solche Beschreibung sehen. Überall auf der Welt finden wir Beweise in Form von Texten oder Darstellungen von Wesen und „Objekten“, die nicht auf unserem Planeten heimisch sind. Auf dem Gemälde

Die Kreuzigung aus dem 14. Jahrhundert, das sich im Dekane-Kloster Visoki im Kosovo befindet, sehen wir zum Beispiel die Darstellung eines Mannes, der in einer Art Fluggerät sitzt.

Andere Gemälde, wie das in der Kirche des Dominikanerklosters in Sighisoara, zeigen eine fliegende Scheibe, die anderen scheibenförmigen Objekten, die in historischen Kunstwerken vorhanden waren, sehr ähnlich sieht. Wir dürfen die französischen Getons aus dem 17. Jahrhundert nicht vergessen, die auch fliegende Untertassen darzustellen scheinen, auch wenn Historiker die französischen Getons „entlarvt“ haben, indem sie behaupteten, dass es sich nur um Darstellungen von „Schilden“ handelt.

Ein weiteres Gemälde, das wir sehr interessant finden, ist die „Taufe Christi“ von Aert De Gelder. Wenn man sich dieses Gemälde ansieht, ist das erste, was einem auffällt, diese seltsamen Lichtstrahlen, die von einem scheibenförmigen Objekt am Himmel herabkommen. Es ist eines der interessantesten Gemälde und nach der Theorie der alten Außerirdischen ist dieses Gemälde ein starkes Beweisstück, das ein scheibenförmiges Flugobjekt illustriert.

Aber Details über fliegende Fahrzeuge und „außerirdische“ Wesen sind nicht nur für den alten Menschen bekannt. Es gibt ein streng geheimes (jetzt nicht mehr geheimes) Dokument, das von Robert Oppenheimer, einem amerikanischen theoretischen Physiker, und Albert Einstein, einem deutschen theoretischen Physiker, verfasst wurde, der einen Bericht über die „Beziehung zu den Bewohnern von Himmelskörpern“ verfasste. Dieses rätselhafte sechsseitige Dokument ist eines der ersten, das sich auf außerirdische biologische Entitäten bezieht und besagt, dass die Anwesenheit von UFOs etwas ist, das vom Militär seit langem akzeptiert wird.

Auszug aus dem Dokument (Sie können das gesamte Dokument lesen, indem Sie hier klicken):

„Die Beziehungen zu außerirdischen Menschen stellen vom Standpunkt des Völkerrechts aus kein grundsätzlich neues Problem dar; Aber die Möglichkeit, es mit intelligenten Wesen zu konfrontieren, die nicht zum Menschengeschlecht gehören, würde Probleme aufwerfen, deren Lösung schwer vorstellbar ist. Im Prinzip ist es nicht schwer, die Möglichkeit zu akzeptieren, sich mit ihnen zu verständigen und alle möglichen Beziehungen aufzubauen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Prinzipien festzulegen, auf denen diese Beziehungen beruhen sollten. Zuerst müsste man mit ihnen durch irgendeine Sprache in Verbindung treten, und dann als erste Bedingung für jede Intelligenz eine ähnliche Psychologie wie die Menschen haben. Auf jeden Fall sollte das Völkerrecht Platz machen für ein neues Gesetz auf einer anderen Grundlage, und es könnte „Gesetz unter den Völkern des Planeten“ heißen, in Anlehnung an die Richtlinien des Pentateuch. Es liegt auf der Hand, dass der Gedanke, das Völkerrecht so weit zu revolutionieren, dass es in der Lage wäre, mit neuen Situationen fertig zu werden, uns zu einer Änderung seiner Struktur zwingen würde, einer so grundlegenden Änderung, dass es nicht mehr das Völkerrecht wäre, das heißt, wie es heute konzipiert ist, sondern etwas ganz anderes, so dass es nicht mehr denselben Namen tragen könnte. Wenn diese intelligenten Wesen im Besitz einer mehr oder weniger gebildeten und einer mehr oder weniger vollkommenen politischen Organisation wären, hätten sie ein absolutes Recht, als unabhängige und souveräne Völker anerkannt zu werden, und wir müssten uns mit ihnen darüber einigen, die rechtlichen Regelungen festzulegen, auf denen die künftigen Beziehungen beruhen sollen. und es wäre notwendig, viele ihrer Prinzipien zu akzeptieren. Und schließlich, wenn sie jede friedliche Zusammenarbeit ablehnen und zu einer unmittelbaren Bedrohung für die Erde werden, hätten wir das Recht auf legitime Verteidigung, aber nur insoweit, als es notwendig wäre, um diese Gefahr zu beseitigen.“

Was Oppenheimer und Einstein mit ihrem Bericht zu vermitteln versuchten, ist, dass die offizielle Enthüllung von außerirdischen Wesen der Gesellschaft und den Glaubenssystemen auf der ganzen Welt großen Schaden zufügen würde. Während Regierungen auf der ganzen Welt von der Anwesenheit außerirdischer Entitäten wissen könnten, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese sich dafür entschieden haben, diese Informationen geheim zu halten, da der Schaden irreversibel wäre.

Oppenheimer und Einstein ziehen auch die Möglichkeit in Betracht, dass, wenn die außerirdischen Entitäten weiter fortgeschritten sind als wir, es dann möglich wäre, friedlich auf dem Planeten Erde zu koexistieren. Und wenn diese Wesen tatsächlich auf die Erde kämen, was wäre ihr Zweck, wenn man bedenkt, dass sie weiter fortgeschritten sind als wir? Würden sie auf die Erde kommen, um uns zu vernichten? Oder würden sie kommen und Unterstützung anbieten? Unserer Spezies helfen, sich schneller zu entwickeln?

„Wir können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass eine Rasse von außerirdischen Menschen, die technologisch und wirtschaftlich fortgeschrittener sind, das Recht auf sich nimmt, einen anderen Himmelskörper zu besetzen. Wie kam es dann zu dieser Besatzung? (Quelle)

Die Idee der Ausbeutung durch einen Himmelsstaat würde verworfen werden, sie könnten es für ratsam halten, sie allen anderen zu gewähren, die in der Lage sind, einen anderen Himmelskörper zu erreichen. Aber das würde bedeuten, eine privilegierte Situation für diese Staaten aufrechtzuerhalten.“

Das Dokument spricht auch über unidentifizierte Flugobjekte und ihre Anwesenheit auf der Erde, etwas, mit dem das Militär auf der ganzen Welt sehr vertraut ist. Oppenheimer und Einstein stellen in Frage, ob das Vorhandensein von Himmels-„Astroflugzeugen“ in unserer Atmosphäre ein direktes Ergebnis unserer Atomwaffentests ist. Die beiden Wissenschaftler ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass außerirdische Wesen auf der Erde angekommen sein könnten, um unseren Fortschritt zu überwachen.

„Die Anwesenheit von nicht identifizierten Raumschiffen, die in unserer Atmosphäre fliegen (und möglicherweise Umlaufbahnen um unseren Planeten aufrechterhalten), wird jetzt jedoch von unserem Militär akzeptiert.“ (Quelle)