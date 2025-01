Die Menschen wurden gewarnt, sofort aus dem Meer zu verschwinden, wenn sie ein Zeichen entdecken

Das schachbrettartige Muster auf dem Wasser mag interessant anzusehen sein, aber es könnte Sie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.

Vielleicht wurde dir beigebracht, den Ozean schnell zu verlassen, wenn du ein unheimlich aussehendes Meerestier siehst, aber was ist, wenn du Quadratwellen siehst?

Obwohl die meisten von uns sich mit den Grundlagen des sicheren Aufenthalts im Wasser gut auskennen, sind sich nicht viele Menschen der Gefahren dieses bizarren Wetterphänomens bewusst.

Rechteckwellen mögen ein unvergesslicher Anblick sein, aber sie können auch tödlich sein, wenn Sie sich in ihnen wiederfinden.

Obwohl die meisten von uns sich vorstellen, dass Meereswellen ruhig in geraden Linien an Land rollen, können sie sich auch in viel unvorhersehbareren Formen präsentieren.

Selbst die erfahrensten Schwimmer könnten in Gefahr geraten, wenn sie unter bestimmten Bedingungen im Wasser bleiben – aber Sie müssen ernsthaft skaten, wenn Sie ein schachbrettartiges Muster auf dem Wasser sehen.

Ozeanographen erklären, dass, wenn zwei besonders starke Wettermuster und gegensätzliche Wellen aufeinandertreffen, sie Wellen dazu zwingen können, sich in verschiedenen Winkeln zu bilden, wodurch das „quadratische“ Design entsteht.

Es mag interessant sein, es anzusehen, aber Sie müssen so schnell wie möglich an Land gehen, wenn Sie dies bei einem Sprung ins Meer bemerken.

Diese gefährlichen Wellen können sich innerhalb weniger Minuten bilden und Höhen von bis zu 10 Fuß erreichen, können aber genauso schnell wieder verschwinden, wie sie aufschaukeln.

Laut Surfer Today wird dieses Meeresphänomen typischerweise mit starken und lokalen Rip Tides in Verbindung gebracht, einer starken Offshore-Strömung, die verursacht wird, wenn die Flut Wasser entlang des Strandes zieht.

Diese können Schwimmer leicht überwältigen und Sie könnten von den Wellen mitgerissen und unter die Oberfläche gezogen werden, wenn Sie in einem Abschnitt mit Quadratwellen paddeln.

Sie können sogar Boote besiegen.

Rechteckwellen verursachten zwischen 1995 und 1999 einen großen Prozentsatz der Schiffsunglücke, teilte die Europäische Weltraumorganisation (ESA) mit.

Es ist sehr, sehr schwierig, aus diesen Querwellen herauszuschwimmen – wenn du also vermeiden willst, in eine Riptide hineingezogen zu werden, musst du den Ozean sofort evakuieren, sobald du sie siehst.

Aber wenn Sie sich in dieser Situation befinden, haben Experten einige Ratschläge, die Ihr Leben retten könnten.

Mathew Giachetti von der United States Lifesaving Association (USLA) sagte zuvor gegenüber Islands.com: „Wenn man von einer Rechteckwelle erfasst wird, ist es am wichtigsten, sofort aus dem Wasser zu kommen, da sie extrem gefährlich sind.

„Bleiben Sie ruhig, versuchen Sie, auf dem Rücken zu schwimmen, und schwimmen Sie parallel zum Ufer, um der Wucht der Welle zu entkommen. Machen Sie sich dann so schnell wie möglich vorsichtig auf den Weg zurück zum Land. Wenn Sie das Ufer nicht schnell erreichen können, rufen Sie Hilfe.«

Quadratwellen treten häufig an Küstengebieten auf, wie z. B. auf der französischen Insel Île de Ré, und Tausende von Touristen strömen dorthin, um das Phänomen mit eigenen Augen zu sehen.

Es ist auch bekannt, dass sie im Südpazifik und im Atlantischen Ozean sowie an anderen Orten auftauchen, also halten Sie Ausschau nach ihnen, egal wo auf der Welt Sie sich befinden.