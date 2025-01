Der Napoleonische Krieg war kein Krieg gegen Russland, sondern gegen Tartaria! Wenn Franzosen und Russen Feinde waren, warum trugen sie dann die gleichen Farben und den gleichen Uniformstil? Warum fiel Napoleon damals in Moskau ein und nicht in der russischen Hauptstadt St. Petersburg? Von Gorgi Shepentulevski

Der Grund dafür war, dass Moskau zu dieser Zeit nicht zu Russland, sondern zu Groß-Tartaria gehörte und Frankreich und die Russen Verbündete in einem Großen Krieg gegen Tartaria waren.

Das napoleonisch-russische Bündnis entstand als Bodeninvasion der Festung der tatarischen Überreste nach der großen Flut von 1802 auf dem euroasiatischen Kontinent.

Die sibirische Festung Tartaria gegen Napoleon und die vereinten russischen Streitkräfte erwies sich als sehr schwierig zu knacken, und aus diesem Grund wurde am Morgen des 30. Juni 1908 eine Direktenergiewaffe (DEW) eingesetzt, die als Tunguska-Katastrophe bekannt ist und das 2150 Quadratkilometer sibirisches Tartaria dem Erdboden gleichgemacht.

Meteoriten existieren nicht, aber stellen wir uns vor, dass es sie gäbe. Der Einschlag eines Meteoriten hätte einen riesigen Krater im Boden hinterlassen und nicht, dass der Boden abgeflacht wäre.

Die Stärke der Tunguska-Katastrophenexplosion wurde auf bis zu 50 Megatonnen geschätzt und ereignete sich in der Nähe des Flusses Podkamennaya Tunguska im Gouvernement Jenisseisk (heute Region Krasnojarsk), Russland.

Napoleons Krieg gegen Russland (Tartaria) fand nicht im Jahr 1812 statt, sondern im Jahr 1890, also 50 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Nachfolgend finden Sie den Bericht eines Augenzeugen, der von einer Person in Smolensk, Russland, beweist, dass der Napoleon-Krieg 1890, 50 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, stattfand, wie ein lebender Augenzeuge aus Smolensk in Russland berichtet:

KorbenDallas schrieb:

„Unten finden Sie eine E-Mail, die ich von einer Person aus Smolensk, Russland, erhalten habe:

Hallo Freunde.

Ich wusste immer, dass mit dem 19. Jahrhundert etwas nicht stimmte. Aber ich habe niemandem davon erzählt, ich habe nur nach Informationen gesucht. Ich bin zufällig auf Ihre Website gestoßen. Was ich Ihnen gleich erzählen werde, klingt verrückt. Aber es verfolgte mich mein ganzes Leben lang.

1989 fuhren meine Mutter und ich in das Dorf in der Nähe von Smolensk, um ihre Verwandten zu besuchen. Es ist ein Dorf am Fluss Ugra. Dieses Dorf existiert nicht mehr. Ich war damals 6. Ich ging zum Dorffriedhof und lebte danach eine Zeit lang in diesem Dorf. 1989 war meine Großmutter bereits 69 Jahre alt.

In diesem Dorf traf ich viele ältere Menschen, die sagten, sie seien im 19. Jahrhundert geboren und lebten dort. Ich war sehr beeindruckt, denn für mich ist das 19. Jahrhundert lange her. Ich kannte das 19. Jahrhundert aus Kinderfilmen und Zeichentrickfilmen. Dann erzählten mir diese Leute vom Vaterländischen Krieg. Ich erinnere mich noch genau daran, dass sie über den Krieg von 1812 sprachen, wie er sich in der absehbaren Vergangenheit abspielte. 50 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die Erinnerung daran, dass das 19. Jahrhundert sehr kurz war und dass diese alten Menschen in ihm lebten, hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Aber ich wusste immer ganz genau, dass das 19. Jahrhundert sehr kurz war, es nur eine Generation von Menschen gab und das 20. Jahrhundert sofort begann.

Vielleicht ist es ein Memory-Spiel und ein Mandela-Effekt. Aber das Territorium Russlands war schon immer sehr unerschlossen und unberührt. Sie erzählten mir auch, wie sie die Kämpfe mit Napoleon an der Jugra miterlebt hatten.

Aus der Sicht der modernen Geschichte ist das völliger Unsinn. Aber meine Erinnerung sagt mir etwas anderes. Vielleicht können die sogenannten „Kontrolleure der Geschichte“ nicht die gesamte Oberfläche des Planeten abdecken. Und an abgelegenen und verlassenen Orten gibt es immer noch echte Beweise.

Vielen Dank für Ihr Projekt. Das 19. Jahrhundert war tatsächlich sehr kurz.“

