Kluge Ratschläge der sibirischen Kräuterheilkundlerin: Leber, Farbe der Kleidung und mehr

Netzfund:

Von Lydia Nestorovna Surina:

Leber

Alle Ekzeme, alle Hauterkrankungen müssen über die Leber behandelt werden.

Leberprobleme – Schlafen Sie auf einem Wollknäuel, es drückt auf die Gallenblase und die Galle wird besser ausgeschieden.

Gallensteine ​​müssen aufgelöst, nicht entfernt werden.

Fingerspitzenmassage

Die Fingerspitzen sind mit unseren Meridianen verbunden: kleiner Finger – Herz, Ringfinger – endokrines System, Mittelfinger – Gefäßsystem, Zeigefinger – Nervensystem und Dickdarm, Daumen – bronchopulmonales System (Bronchien und Lunge) und Gehirn.

Die Heiler des Ostens bestimmten die Verunreinigung des Organismus anhand der Flexibilität der Finger.

Einfluss von Kleidungsfarben

Wenn Ihre Schilddrüse leidet, tragen Sie einen roten Schal (um den Hals):

Mangel an Freude – orange- und zitronenfarbene Kleidung hilft;

Wenn Sie Ruhe brauchen, kleiden Sie sich in Hellblau (vergesslich), Grün und Blau;

Tragen Sie keine schwarze Kleidung – Schwarz stört das gesamte Hormonsystem, insbesondere schwarze Strumpfhosen;

Mädchen, die noch kein Kind zur Welt gebracht haben – legen Sie Ihre Hose weg (= tragen Sie einen Rock), wenn Sie nicht darauf verzichten können, schließen Sie sie seitlich oder hinten, aber niemals vorne – dies führt zu einem Überschuss an männlichen Hormonen;

Kleidung, die einem die meiste Energie gibt – dehnt sich beispielsweise nach unten aus, wie bei Priestern;

Vermeiden Sie braune Kleidung – sie verschlechtert die Leberfunktion.

Die Energie der Bilder

Achten Sie darauf, was auf den Bildern in Ihrem Zuhause zu sehen ist. Der Raum im Bild sowie der Lebensweg dürfen durch nichts blockiert werden.

Es ist gut, wenn ein Fluss gezeigt wird – er wird mit Sicherheit alles Schlechte wegtragen.

Pech (Harz) und Rinde

Jetzt kaufen wir in Amerika Kiefernrinde – „Pycnogenol“, die 1200 Rubel pro Packung kostet, und lassen die gesamte Rinde auf dem Boden liegen. Obwohl Sie die Rinde jeder beliebigen Kiefer nehmen, zerkleinern und kochen können, handelt es sich dabei um dasselbe Pycnogenol.

Wie kann man einen Weihnachtsbaum wegwerfen? Das ist eine schlechte Tat. Vor allem wird das Leben des Baumes zerstört, also nutzen Sie ihn zumindest sinnvoll – schließlich heilt das Harz (Pech, Pech) Bronchien, reinigt Blutgefäße, schützt vor Arthritis.

Das Harz enthält viele Vitamine, es enthält 5-6 mal mehr Vitamine als in Zitrone (Vitamine sind im Sommer weniger und ihre Menge nimmt im Winter zu). Sie können alle Nadelbäume verwenden – Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche.

Geben wir zu, dass Fichte eine Abwehr gegen Arthrose ist, Bronchien heilt, Blutgefäße reinigt und viel Silizium enthält.

Sie benötigen einen Samowar, um das Harz zu extrahieren, da das Harz allein durch das Eingießen von heißem Wasser in einen Wasserkocher nicht erreicht wird. Es ist notwendig, Fichte oder Tanne, Lärche in kleine Stücke zu schneiden und in den Samowar zu legen, in dem der Tee gebrüht wird, und sie nach einigen Tagen zu wechseln.

Pappel, Espe und Weide sind natürliche Formen von Aspirin. Die gemahlene Rinde dieser Bäume sollte man immer zu Hause haben, es besteht die Möglichkeit, sie in einer Kaffeemühle zu mahlen.

Nehmen Sie bei einer leichten Erkältung 1/4 Teelöffel Espenrinde und trinken Sie diese mit Wasser, die Temperatur sinkt. Aspen wirkt gegen Fieber, hat entzündungshemmende und bakterizide Wirkung und wird auch häufig bei Opisthoriasis, Prostatitis, Prostataadenom und Nierenentzündung eingesetzt.

Nördlicher Zweifel (Проломник северный, Androsace septentrionalis) – Schutz vor Schwangerschaft

Zweifel ist eine Pflanze, die Frauen vor einer Schwangerschaft schützt. Es ist interessant, dass der lateinische Name dieser Pflanze, Androsace, ihr von Dioskurides im 1. Jahrhundert n. Chr. gegeben wurde. l. bedeutet wörtlich „Schutz vor einem Mann“ („andr“ – Mann und „sace“ – Schild). Das bedeutet, dass die Menschen schon vor langer Zeit wussten, welche Pflanzen gegen die Empfängnis waren und wie man sie verwendet, und dass sie heutzutage Abtreibungen durchführen, was Mord ist. In Russland gibt es an einem Tag 13.000 Abtreibungen.

Art der Anwendung: Eine Frau trinkt diese Pflanze 4-5 Tage vor der Menstruation als Tee und das war’s, sie lebt ohne jeglichen Schutz und wird nicht schwanger.

(L.N. Surina verteidigte 1975 ihre Dissertation über empfängnisverhütende Heilpflanzen.)

Die Schule unterrichtet schlecht

Unsere Studien sind nutzlos! Zum Beispiel lernen sie in der Schule etwas über Farne – wie Sporen und Sporangien entstehen, wie eine Spore fällt, wie Wucherungen entstehen. Sie erfahren jedoch nicht, welche Mikroelemente die Farne enthalten und wovor sie schützen.

Russland liefert jedes Jahr 700 Tonnen Farne nach Japan. Warum essen die Japaner Farne, was enthalten sie, warum leben die Japaner 30 Jahre länger als wir und haben doch überhaupt keine Ressourcen?

Man muss wissen, wie man Farne verwendet, wann man sie sammelt und warum man sie verzehrt – welchen Nutzen haben Informationen über die Systematik ohne dieses Wissen, wie viele Staubblätter und Stempel sind für Kinder nutzlos?

Sie müssen lernen, mit Pflanzen umzugehen. Zeigen Sie den Kindern, was im Gemüsegarten zu tun ist, was verwendet werden kann, wie man das Vogelhaus, die Karottenstange, die Erbse benutzt – das muss gelehrt werden. Neben Mammutknochen und Haushaltsgegenständen muss jedes Heimatmuseum auch eine Tafel mit Heil-, Speise- und Giftpflanzen haben – das ist der Beitrag der Ortsgeschichte, der Kenntnis der eigenen Region, wie sie hier die Gesundheit erhalten, womit sie verbunden sind zu ihrer Natur.

Fortsetzung folgt…