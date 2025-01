Unheimlicher Moment: Seeleute entdecken ein Geisterschiff in der Nähe des Bermudadreiecks (Video)

Die Gefahren des Gebiets wurden deutlich, als die Seeleute das „Geisterschiff“ entdeckten.

Eine Gruppe von Seeleuten schilderte den eindringlichen Moment, als sie mitten im Bermudadreieck auf ein verlassenes Schiff stießen.

Das Mysterium des Bermudadreiecks rührt von den vielen Verschwinden her, die in einem 700.000 km großen Gebiet im Nordatlantik stattgefunden haben sollen.

Es wird gesagt, dass im Laufe der Jahre mehrere Schiffe und Flugzeuge im sogenannten „Teufelsdreieck“ verschwunden sind.

Die Legende begann, nachdem Flug 19 am 5. Dezember 1945 in Florida startete und verschwand.

Als ein Rettungsflugzeug eingesetzt wurde, verschwand es ebenfalls, und seither wurden weder Wrackteile noch Leichen gefunden. Und von 1945 bis 2017 wurden etwa 10 Vorfälle gemeldet, bei denen Flugzeuge unerlaubt verschwanden.

Ganz zu schweigen davon, dass zwischen 1800 und 2015 angeblich etwa 14 Schiffe auf mysteriöse Weise verschwunden sind.

Im Grunde verirren sich also Leute, aber das macht die Gegend nicht weniger unheimlich, wie zwei Seeleute herausfanden.

Die Mitglieder des Ocean Research Project erkundeten 2013 den Atlantik, bevor sie im Bermudadreieck eine erschreckende Entdeckung machten, als sie auf ein unbemanntes Schiff ohne laufenden Motor oder aufrecht stehendes Segel stießen.

Da an Bord nirgends jemand zu sehen war, kletterten sie an Bord, um nachzusehen, ob vielleicht jemand an Bord war, der medizinische Hilfe benötigte.

Eines der Mitglieder, Matt Rutherford, filmte, als er an Bord des „Geisterschiffs“ ging, und bestätigte: „Das ist ein schrecklich verlassenes Segelboot. Wolfhound vom Irish Yacht Club.“

„Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich werde losgehen und alles durchsuchen und hoffe, dass ich keine Leichen oder ähnliches Verrücktes finde.“

Er gab zu, dass er Angst hatte, eine Tür zu öffnen, weil er auf etwas Gruseliges stoßen könnte, aber er war erleichtert, keine Leichen gefunden zu haben.

„Das ist übrigens absolut verrückt. 800 Meilen von Bermuda und 1.500 Meilen von den USA entfernt, auf einer sehr schönen Swan 48, mitten im Ozean“, sagte er.

Rutherford gelang es dann, Kontakt zum Bootsbesitzer aufzunehmen, der ihm eine Belohnung anbot, wenn er das Boot zurück nach Bermuda schleppen könnte – und das versuchten sie auch.

Am zweiten Tag hatten sie das Boot rund 50 Meilen weit geschleppt. Er fügte hinzu: „Es ist irgendwie komisch, ein 48-Fuß-Boot mit einem 42-Fuß-Boot zu schleppen. Wir tun unser Bestes, um es nach Bermuda zu bringen.“

Doch nach 47 Tagen auf See ging der Treibstoff zur Neige, und obwohl es gelang, von einem vorbeifahrenden Frachtschiff noch etwas Treibstoff zu bekommen, musste das verlassene Schiff von der Schleppleine getrennt werden, nachdem es sich um das Ruder gewickelt hatte und das Ruder abzureißen drohte.

Online-Ermittler gingen davon aus, dass das Schiff einem Kapitän des Royal Irish Yacht Club namens Alan McGettigan gehörte, der mit drei Besatzungsmitgliedern unterwegs war und 64 Meilen nördlich von Bermuda von einem griechischen Frachtschiff gerettet werden musste.

Das Wolfhound-Schiff wurde durch 20 Fuß hohe Wellen und 50 Knoten (57 Meilen pro Stunde) beschädigt, und Alan traf die Entscheidung, sein Schiff zu ihrer Sicherheit aufzugeben, bevor es neun Wochen später von diesen beiden gefunden wurde.

Video: