Einzigartige 2.000 Jahre alte sechseckige Bronzematrix aus Rumänien

Eine über 2.000 Jahre alte antike Bronzematrix ist gerade zum wertvollsten archäologischen Stück geworden, das im Museum der dakischen und römischen Zivilisation in Deva ausgestellt wird.

Die Matrix wurde 2013 entdeckt und von Spezialisten erforscht.

Das einzigartige und unbezahlbare Artefakt wurde nach einem Sturm an den Wurzeln eines umgestürzten Baumes auf der archäologischen Stätte Sarmizegetusa Regia in Rumänien ausgegraben. Die Matrix ist die einzige ihrer Art in Europa und hochkomplex.

Der Ursprung der Matrix liegt in einer dakischen Juwelierwerkstatt.

„Ihre Bedeutung und ihr Wert sind so groß, dass wir beschlossen haben, die Matrix allein in einem einzigen, gut bewachten und gesicherten Raum auszustellen. Die Ausstellung wurde so gestaltet, dass die Besucher eine speziellere Interaktion mit den auf der Matrix dargestellten Bildern haben können.

Das gefundene Objekt zeigt die außergewöhnliche künstlerische Qualität der Handwerker, die ihre Produkte hergestellt haben. Bildnachweis: Museum für dakische und römische Zivilisation in Deva.

„Die Vitrine und die Beleuchtung ermöglichen eine viel detailliertere Betrachtung aller Facetten“, sagte Liliana Tolas, Leiterin des Museums der dakischen und römischen Zivilisation in Deva.

Archäologen zufolge wurde die Matrix zur Herstellung dekorativer Stücke aus Edelmetallen verwendet. Die sechseckige Form ist mit Skulpturen besetzt, die mythologische Kreaturen aus dem Mittelmeerraum darstellen.

„Es gibt eine ganze Reihe realer und fabelhafter Tiere in dieser Matrix, und die Tatsache, dass sie innerhalb der Sarmizegetusa Regia während der römischen Eroberung funktionierte, sagt uns, dass die dakischen Medien auf diese Kunst, die mythologische Kreaturen wie Greife und andere Tiere darstellt, Anklang fanden.

Die Matrix wiegt etwa 8 kg und hat 8 Facetten, von denen die beiden wichtigsten sechseckig sind. Sie ist 5 cm dick. Das Stück wurde in gutem Erhaltungszustand gefunden.

„Das sagt uns, dass die dakische Aristokratie mit allem in Resonanz stand, was dieses fabelhafte Universum ausmacht, unabhängig von der Herkunft. Die Kunst, die die Matrix illustriert, spricht eine internationale Sprache mit Verbindungen innerhalb des Mittelmeerraums und des nördlichen Pontus-Raums.

„Sarmisegetusa war am Vorabend der Eroberung durch die Römer ein kosmopolitisches Umfeld, in dem die Eliten des Königreichs Dacian Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität kaufen konnten“, sagte Dr. Gelu Florea letztes Jahr. Er koordinierte die Forschungsarbeit zur Geschichte der Region. Bildnachweis: Museum für dakische und römische Zivilisation in Deva.

„Es ist wichtig, dass es in Sarmizegetusa entdeckt wurde und funktionierte“, sagte der Historiker Gelu Florea.

Historiker sagten, dass ein solches Stück ziemlich teuer war. Sein reichhaltiges und fabelhaftes Bestiarium, das auf der Matrix dargestellt ist, ist reichhaltig und vielfältig und besteht aus Greifen und echten Tieren wie dem Löwen, dem Tiger, dem Leoparden, dem Nashorn, dem Nilpferd, dem Bären, dem Wildschwein, dem Wolf, dem Stier, dem Tur, der Antilope und dem Kaninchen.

Das Thema der auf der Matrix dargestellten Szenerien zeigt Kämpfe zwischen Tieren. Es ist alt und in riesigen Kulturräumen weit verbreitet.

Auf der Matrix sind auch drei Greife abgebildet : der Geiergreif, der Löwengreif und der Wolfsgreif, der spezifisch für die nördliche Pontusregion ist. Ein Greif ist ein Fabelwesen mit dem Kopf und den Flügeln eines Adlers, dem Körper, Schwanz und den Hinterbeinen eines Löwen und manchmal den Krallen eines Adlers als Vorderfüßen.

Laut dem Historiker Gelu Florea wurde die Matrix im 1. Jahrhundert v. Chr. erstellt und verwendet. Ihre Präsenz im dakischen Hauptstadtkönigreich ist ein Beweis für die Verbindung zum künstlerischen und hochtechnologischen Fluss dieses Kulturraums in der Antike.