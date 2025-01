Zeichen am Himmel: Kosmos und Trumps Amtseinführung vereinen sich

Spricht Gott durch Ereignisse im Himmel zu uns?

Während sich die Vereinigten Staaten und die ganze Welt auf die Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump vorbereiten, können wir ein weiteres gewaltiges Ereignis erwarten: die Konstellation von sieben Planeten.

Laut Discover Magazine sind die ersten beiden Planeten, die wir am 19. Januar in einer Konstellation sehen werden, Venus und Saturn. Am 21. Januar gesellen sich Mars, Jupiter, Uranus und Neptun dazu und bis zum 28. Februar wird auch Merkur dazukommen. Andere Berichte deuten auf diese Planetenkonstellation am 20. Januar hin.

Diese Planetenkonstellation fällt genau in die Zeit des möglicherweise wichtigsten Ereignisses für Amerika im Jahr 2025: der Amtseinführung Trumps als 47. Präsident am 20. Januar.

Der christliche Führer Todd Coconato diskutierte bei X, wie Gott möglicherweise zu uns über den künftigen Präsidenten und den Weg unserer Nation durch die Himmelskörper sprechen möchte.

„Am 20. und 21. Januar 2025 stehen die Planeten in einer Reihe. Ist das ein Zeichen am Himmel an diesem bedeutsamen Tag?“, schreibt Coconato.

Während wir uns also der Amtseinführung und dem kosmischen Ereignis des Jahres nähern, lasst uns den Herrn suchen und sehen, was er uns durch die Zeichen am Himmel sagen möchte.

On January 20 and 21, 2025, the planets will be aligned. Is this a sign in the heavens on this significant day?

The Bible says, “I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke”. -Acts 2:19

In January 2025, a notable… pic.twitter.com/bO1OQr6f3j

— Todd Coconato (@ToddCoconato) January 15, 2025