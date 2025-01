In der Totenstadt wurde ein altägyptisches Grab entdeckt, in dem ein 4.000 Jahre alter „Zauberer“-Arzt ruht

Bei der Untersuchung von Ausgrabungen in den Überresten des Alten Ägypten sind Archäologen auf die 4.000 Jahre alten Überreste eines „Zauberarztes“ gestoßen, der für seine Heilungen der Pharaonen berühmt war.

Dieser Fund erfolgte, nachdem Experten auf einen 3.600 Jahre alten Fund gestoßen sind, der „die Geschichte neu denken lässt“. In dem Gebiet, in dem Tutanchamun gefunden wurde, wurden verborgene Gräber und Grabschächte entdeckt .

Es liegt in der Gegend Ägyptens , die als Totenstadt bekannt ist. Es handelt sich um ein Gebiet mit alten Begräbnisstätten und alten Gebäuden, deren Ursprünge bis weit vor die Geburt Jesu Christi zurückreichen.

Das neue Grab soll Teti Neb Fu gehören, einem altägyptischen Arzt , der für die Führer der damaligen Zeit als „Zauberer“ und Hexer galt.

Teti Nab Fu war unter anderem als „Chefarzt des Palastes“, aber auch als „Priester“ und „Zauberer“ bekannt.

Zudem gab es noch den „Chef-Zahnarzt“ sowie den „Arzneipflanzendirektor“ – sein Status war also offensichtlich wichtig.

Laut BBC glauben Experten, dass seine Spezialität als Anhänger der Heilgöttin Serket die Behandlung von Skorpion- und Schlangenbissen gewesen sein könnte, was seine wichtige Stellung erklären würde.

Das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer gab diese Woche die Entdeckung in der Altstadt von Sakkara bekannt, einem Ort südlich von Kairo mit antiken Grabstätten des ägyptischen Königshauses.

Es diente auch als Nekropole für die altägyptische Hauptstadt Memphis.

In einer Stellungnahme des Ministeriums hieß es: „Das Grab ist mit atemberaubenden Schnitzereien und lebendigen Kunstwerken geschmückt, darunter eine wunderschön bemalte Scheintür und Szenen mit Grabbeigaben.“

Leider wurden wie an vielen Orten im Alten Ägypten auch hier vor langer Zeit Gegenstände von historischem und monetärem Wert geplündert.

Doch anhand von Schnitzereien und Hieroglyphen aus dem Inneren der Grabkammer und auf dem Sarg konnten französische und schweizerische Archäologen bestätigen, dass es sich um Teti Neb Fu handelte, der während der Herrschaft von König Pepe II. aus der sechsten Dynastie lebte.

Zum Kontext: Dies war ein Zeitraum zwischen 2305 v. Chr. und 2118 v. Chr.

Dieser Bereich von Sakkara steht seit 2022 im Mittelpunkt der Ausgrabungsarbeiten, die bis 2025 andauern werden. Experten gehen davon aus, dass sie dabei auf weitere verborgene Schätze, Hinweise und Informationslücken aus der Zeit vor Tausenden von Jahren stoßen werden, die uns mehr über das damalige Leben erzählen.

Dies geschah nur wenige Tage, nachdem die Zahi Hawass Foundation for Antiquities and Heritage, eine vom ägyptischen Archäologen Zahi Hawass gegründete Stiftung, auf 3.600 Jahre alte verborgene Grabschächte und Gräber mit fast einem Dutzend Särgen gestoßen war.

Der Fund wurde vergangenen Mittwoch in einem Bereich des Grabtempels von Königin Hatschepsut in Deir al-Bahari am Westufer des Nils gemacht und ist in den Fels der antiken Stadt Luxor gehauen.

Zu den gefundenen Artefakten zählen Holzsärge, Totenmasken, Amulette, Töpfertische und Bogen.