Kluge Ratschläge der sibirischen Kräuterheilkundlerin: Künstliche Vitamine und Gesundheit! Kalzium ist nicht notwendig – Sie brauchen Silizium!

Künstliche Vitamine und Gesundheit

Bei industriell hergestellten Vitaminen handelt es sich nicht um Blätter oder Beeren, sondern um synthetische Stoffe, gegen die wir keinerlei Abwehrkräfte haben. Sagen wir es so: 1 Gramm vom Arzt verschriebenes Vitamin C übersteigt die Dosis um das 25-fache (!), und für jede Tablette dieses Vitamin C muss man 1 Liter Wasser trinken, aber niemand trinkt es, und nein man redet darüber!

Gleichzeitig ist Vitamin C eines der gefährlichsten Vitamine, es gibt viele schwerwiegende Komplikationen nach seiner Einnahme, und wenn wir feststellen, dass 65 % in unserem Land gefälscht sind, ist das eine Katastrophe!

Nun heißt es bereits, dass künstliche Vitamine zur Entstehung von Krebszellen beitragen, und das gilt nicht nur für Vitamin C. Generell ist eine ärztlich verordnete Überdosis Vitamine sehr gesundheitsschädlich.

Meine Mutter war Ärztin und sie sagte: „Bringen Sie keine Vitamine mit ins Haus und geben Sie sie niemandem weiter.“ Denn es gibt Pflanzen, es gibt Heilkräuter:

Geflügel hat viermal mehr Vitamine als Zitronen – es schützt vor Arthritis, Gelenkentzündungen, Magenentzündungen und ist für die Schilddrüse.

Weißdorn, Knoblauch, Ringelblume, Kamille – diese Pflanzen enthalten Selen , und wir haben angeblich wenig davon (80 % der Russen haben einen Selenmangel). Wir haben Selen in Hülle und Fülle, wir müssen es nur zu uns nehmen.

Karottenfaden ist ein Heilmittel gegen Hämorrhoiden und Blutgefäße. Warum holen wir es nicht ab?

Rote-Bete-Blätter – gegen Myome.

Rübe entspannt spastisch verengte Bronchien, hilft der Leber und allem. Schließlich haben die Slawen vor langer Zeit Rüben gegessen, und jetzt säen wir sie überhaupt nicht mehr.

Sanddorn – Sanddornblätter enthalten viele Vitamine.

Sanddornfrüchte – wenn Sie Leberprobleme, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Entzündungen der Gallenblase haben – vergessen Sie Sanddornfrüchte (sie sind bei Cholezystitis, Pankreatitis, Myomen kontraindiziert). Trinken Sie Tees und Abkochungen nur mit Sanddornblättern.

Sanddornblätter sind am wertvollsten, sie enthalten zehnmal mehr Vitamine als Zitronen und hemmen das Wachstum jedes Tumors. Sanddornblätter sowie Johannisbeer- und Himbeerblätter sollten für die Teezubereitung für den Winter vorbereitet werden.

– Himbeerblätter enthalten eine natürliche Form von Aspirin.

Kalzium ist nicht notwendig – Sie brauchen Silizium!

Silizium ist in Molke enthalten.

Was fressen Katzen und Hunde im Frühling? Pyr. Manche essen es bis zum Erbrechen – um sich zu reinigen. Schafgarbe ist ein wertvolles Heilkraut. Buchweizen enthält Silizium, Silizium bindet Kalzium, das vor Arthritis, Arthrose und Polyarthritis schützt, das Gehör und die Sehkraft schärft, den Magen reinigt und Gastritis behandelt.

Wie benutzt man es?

Nehmen Sie einen Haufen Lab, geben Sie es in einen Topf – so viel, wie da hineinpasst, kochen Sie es 10 Minuten lang und werfen Sie es dann weg, und machen Sie Suppen, Brei, was immer Sie sich vorstellen können, mit der Brühe, das werden Sie bekommen Silizium, das das Kalzium in der Norm hält. Egal, wie viel Sie sich von Hüttenkäse oder Kalziumpräparaten ernähren, es hilft nicht, und mit zunehmendem Alter wird die Kalziumaufnahme mehr schaden als nützen. Sie benötigen Silizium, um den Kalziumspiegel normal zu halten.

Aus Fenchelwurzeln kann man Mehl herstellen: Schälen Sie die Wurzeln, trocknen Sie sie, mahlen Sie sie und backen Sie sie zu Brot (fügen Sie sie dem Teig hinzu).

Es ist ein Verbrechen, im Alter Kalziumpräparate zu verabreichen. Weil die Gefäße zerbrechlich sein werden.

Geschwüre

Bei Geschwüren mit niedrigem Säuregehalt ist es notwendig, Wegerich zu essen, 1 Blatt pro Tag, und bei erhöhtem Säuregehalt Wegerich.

Über die Schädlichkeit von Wegwerfwindeln (PAMPERSKY) und Damenbinden

Wegwerfwindeln wurden vom Feind erfunden.

Wie haben sie die kleinen Lämmer sterilisiert? So – in den Bergen, als das Lamm schwach war und der Besitzer keinen Nachwuchs von ihm brauchte, legte er einen Pelzbeutel auf seine Hoden – lief das Lamm den ganzen Sommer mit der Herde, wurde unfruchtbar und der Besitzer tötete es.

Und Damenbinden und Tampons enthalten Dioxin – ein universelles Gift.

An kritischen Tagen sind Bewegung und körperliche Anstrengung kontraindiziert.

Meersalz

Avicenna sagte bereits, dass als Nahrung nur Meersalz verwendet werden sollte, das 64 Mikroelemente enthält, von denen 58 bei uns vorkommen (Jod, Gold, Kalium, Kalzium, Cadmium usw.). Meersalz wird in Frankreich, Schweden, Norwegen, Holland, Deutschland, Bulgarien usw. verwendet.

Wo kann man Meersalz kaufen? Gehen Sie in eine beliebige Apotheke und holen Sie sich das graueste, billigste Badesalz, aber ohne Zusatzstoffe, damit es keine Ringelblume, keinen Lavendel, keine gelbe oder grüne Farbe gibt. Nehmen Sie gewöhnliches graues Salz.

Je grauer, desto besser, desto mehr Silizium enthält es. Kochen Sie Suppen, Brei, machen Sie Gurken mit Meersalz.

(Dies gilt für Apotheken in Russland. In deutschen Apotheken kann es dasselbe sein oder auch nicht.)

Jodsalz ist Unsinn! Wenn Sie einen Kilogramm-Beutel Jodsalz geöffnet haben, bedeutet das, dass Sie heute alles essen sollten – morgen ist kein Jod mehr darin. Warum sie ihn dorthin gebracht haben – das ist unverständlich.

Wasser ist ein Informationsträger

Das Wasser, über dem wir beten, sowie die Nahrung erhöhen die Energieparameter.

(Fortsetzung folgt)