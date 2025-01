Kahlheitsvirus: Dorfbewohner in Indien verlieren in nur drei Tagen ihre Haare

Im indischen Distrikt Buldhana in Maharashtra ist eine mysteriöse Krankheit aufgetaucht, die als „Kahlheitsvirus“ bezeichnet wird. Diese unbekannte Krankheit führt innerhalb weniger Tage zu vollständigem Haarausfall.

Am schlimmsten betroffen waren Hingna, Bondgaon, Bhota und Pakhur Purna, doch die Panik vor dem „Kahlheitsvirus“ hat sich bereits in mindestens 15 Dörfern ausgebreitet.

Offiziell wurden 150 Menschen verletzt, wobei ihnen die Haare komplett ausfielen, etwa 400 Menschen blieben jedoch mit kahlen Stellen auf dem Kopf zurück.

Ärzte besuchten die betroffenen Dörfer und nahmen Haar- und Kopfhautproben von den kahlköpfigen Menschen (darunter auch Männer und Frauen mit Kindern). Man sagte ihnen, dass alles mit starkem Juckreiz begann und dass sie innerhalb von drei Tagen alle Haare auf dem Kopf verloren.

Als Ursache wird bislang am häufigsten das Flusswasser vermutet, da alle genannten Dörfer an den Ufern des Purna-Flusses liegen. Es gibt jedoch auch Versionen, in denen von einer massenhaften Verbreitung von Pilzen oder Schadstoffen in Nahrungsmitteln oder Shampoos die Rede ist.

Die Gesundheitsbeauftragte von Shegaon, Dr. Deepali Rahekar, war Teil des Gesundheitsteams, das das Dorf besuchte.

„Es könnte an verschmutztem Wasser liegen. Wir haben Proben gesammelt und werden sie untersuchen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen“, sagte er .

Der Purna-Fluss ist für seine – gelinde gesagt – schlechte Wasserqualität und seinen hohen Fluoridgehalt bekannt, doch bisher hat nichts davon zu großflächiger Kahlköpfigkeit geführt.

Laut lokalen Medien untersucht derzeit eine Gruppe von Dermatologen die betroffenen Dorfbewohner. Die offizielle Ursache für den seltsamen Haarausfall wurde jedoch nicht genannt.

Da die Bewohner weder Antworten noch Lösungen finden, meiden sie den Fluss inzwischen zum Baden und fordern von den Behörden sofortige Maßnahmen.