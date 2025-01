Das Pentagon kündigt zehn Tage Dunkelheit an: Was Sie wissen müssen

Am 25. Januar 2025 tauchte im Internet ein faszinierendes Pentagon-Dokument auf, das US-Verschwörungstheoretikern den Schlaf raubte. Das Dokument kündigte eine zehntägige Nachrichtensperre im Verteidigungsministerium an.

Was könnte dieser 10-tägige Ausfall bedeuten? Geht es darum, die externe Kommunikation einzuschränken und strenge Freigabeprotokolle durchzusetzen? Vielleicht um die Neukonfiguration von Kontrollsystemen? Oder passiert etwas hinter den Kulissen?

Interessanterweise wurde am 23. Januar ein Kommunikationsverbot für alle US-Gesundheitsbehörden verhängt, darunter CDC, FDA, HHS und NIH. Diese Behörden wurden angewiesen, jegliche externe Kommunikation einzustellen, etwa die Veröffentlichung wissenschaftlicher Berichte, die Aktualisierung von Websites und die Herausgabe medizinischer Richtlinien. In New York wurden inzwischen auch Atomübungen eingeleitet.

Verschwörungstheoretiker haben diese Situation bereits als „10 Tage der Dunkelheit“ bezeichnet und fordern alle auf, sich anzuschnallen und Angst zu haben.

Einige MAGA-Anhänger vermuten, dass Massenverhaftungen unmittelbar bevorstehen, während Pastoren sich auf die Planetenkonstellation und die damit verbundenen Rituale konzentrieren.

10 DAY BLACKOUT!!

10 Days of Darkness??

This letter was just released on the day of rare planetary alignment which will affect our lives through many areas including finances. We are NOW as a country, in alignment with GOD!!!

Buckle up my friends!! We are in for a wild 2025!!!… pic.twitter.com/atQLVHTkFW

— Delora OBrien (@DeloraGathering) January 25, 2025