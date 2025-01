Sturmserie reißt nicht ab: Neuer Orkan erreicht Frankreich und Spanien

Die Sturmserie auf dem Atlantik setzt sich fort. Schon am Mittwoch erreicht ein neuer Orkan die Biskaya und damit Spanien und Frankreich.

Doch auch danach wird es nicht ruhiger: Die Orkane biegen in eine andere Richtung ab.

130 km/h von Nazaré bis in die Bretagne

Grund für die andauernde Sturmserie ist der Polarjet, der sich am Atlantik nach wie vor stark präsentiert. Am Dienstag und Mittwoch weht er von den Azoren in Richtung Portugal.

N​ördlich von dieser Polarjet-Strömung ist die Gefahr für starke Stürme sehr hoch. Am Dienstag bildet sich dementsprechend ein heftiger Sturm, der am Mittwoch in kleine Drehzentren zerfällt.

So kommt es zu Orkanböen zwischen Nazaré bis in die Bretagne, wobei besonders die Küstenregionen betroffen sind. Am Mittwochabend trifft der letzte der Tiefdruckwirbel auf die Nordküste Spaniens.

Portugal warnt deshalb vor extrem hohen Wellen von bis zu 15 Metern entlang der Atlantikküste. Im Norden Spaniens kann es bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen.

Doch auch danach lassen die Stürme nicht nach, sondern schlagen lediglich eine andere Zugbahn ein.

Bis zu vier Orkane diese Woche

D​enn das Azorenhoch unterbricht den starken Polarjet und lenkt ihn damit in Richtung Island und Grönland ab. Bis Sonntag bilden sich voraussichtlich vier heftige Orkane aus.

In der Labradorsee und der Baffin-Bay, den Seegebieten zwischen Grönland und Kanada, wird es zunächst stürmisch. Ein Schneeorkan bildet sich hier am Mittwoch mit Windspitzen von bis zu 200 km/h.

I​n den kommenden Tagen driften die Orkane immer weiter gen Osten ab. In der zweiten Wochenhälfte wird es in Island besonders stürmisch – der vierte und letzte Orkan könnte bis ins Nordmeer vordringen.

W​etterausblick auf Deutschland

Über Deutschland breitet sich ein Hochdruckgebiet aus, weshalb es von den Stürmen höchstens am Rande berührt wird. Die Höchstwerte klettern auf frühlingshafte 10 Grad.

In den Nächten des Wochenendes könnte es zu Frost kommen, doch der Januar geht mild zu Ende.