Willkommen in der Hölle! Die 5 Orte auf der ganzen Welt, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie die Tore zur Unterwelt sein könnten

Wissenschaftler behaupten, sie hätten die legendären „Tore zur Hölle“ gefunden, was sowohl Neugier als auch Kontroversen auslöste.

„Fahr zur Hölle!“ Wir alle haben es schon einmal gehört, vielleicht sogar gesagt. Aber wo genau befindet sich dieser berüchtigte Ort?

Im Laufe der Geschichte haben sich Kulturen auf der ganzen Welt mit der Vorstellung einer physischen Hölle auseinandergesetzt. Die alten Ägypter glaubten an Duat, eine heimtückische Unterwelt. Die Griechen stellten sich Hades vor, ein düsteres Reich, das von dem gleichnamigen Gott regiert wurde. Jüdisch-christliche Traditionen sprechen von Sheol oder Gehenna, Orten der Qual für die Bösen.

Während moderne Interpretationen die Hölle oft als metaphorischen Zustand betrachten, fesseln fünf reale Orte weiterhin unsere Vorstellungskraft als potenzielle Tore zur Unterwelt. Von einem glühend heißen Vulkan in Island bis zu einer tödlichen Höhle in der Türkei verwischen diese Orte die Grenze zwischen Mythos und Realität.

Überraschenderweise haben Wissenschaftler rationale Erklärungen für einige dieser höllischen Phänomene gefunden. Giftige Gasemissionen , geologische Instabilitäten und uralte kulturelle Praktiken schaffen diese scheinbar übernatürlichen Umgebungen. Die Erkundung dieser Orte bringt faszinierende Folklore ans Licht und bietet Einblicke in die geologischen Prozesse der Erde und die menschliche Psyche.

Gehenna, Israel

In seiner berühmten Bergpredigt warnte Jesus Sünder vor der „Gehenna“. Viele Übersetzungen geben dieses Wort mit „Hölle“ wieder, aber mit „Gehenna“ ist ein realer Ort außerhalb der Mauern Jerusalems gemeint.

Das Tal Hinnom, auf Hebräisch Ge-Hinnom, liegt südwestlich der Altstadt. Die alten Juden betrachteten es als einen bösen Ort mit dunkler Geschichte. Laut biblischen Berichten brachten die Israeliten hier einst Kinderopfer dar und opferten ihre Jungen dem Gott Baal. Solche grausamen Taten ließen viele glauben, Gott hätte den Boden verflucht und ihn für die Anbetung ungeeignet gemacht.

Laut der Bibel „räucherte Ahas im Tal des Sohnes Hinnoms und verbrannte seine Söhne im Feuer, gemäß den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum.“ 2. Chronik 28:3-4

Die Bedeutung von Gehenna hat sich im Laufe der Zeit dramatisch verändert. Aus einem physischen Tal wurde ein Konzept ewiger Strafe. Der Bibelgelehrte Bart Ehrman vermutet, dass Jesus Gehenna benutzte, um das schlimmste vorstellbare Schicksal heraufzubeschwören – ein ordentliches Begräbnis zu verweigern und auf einer entweihten Müllhalde verrotten zu lassen. Mit der Zeit wurde „Gehenna“ in verschiedenen Sprachen zum Synonym für „Hölle“.

Legenden über ewige Feuer in Gehenna könnten die Inspiration für die ikonischen Flammen der Hölle gewesen sein. Einige Berichte behaupten, das Tal habe als Jerusalems Mülldeponie gedient, auf der ständig Müllfeuer brannten. Archäologische Funde widerlegen diese Vorstellung jedoch. Ausgrabungen haben Müllhalden aus der Römerzeit im Norden Jerusalems freigelegt, aber nicht in Gehenna.

Hierapolis, Türkei

Hierapolis, eine antike römische Stadt in der heutigen Türkei, birgt unter ihren Ruinen ein tödliches Geheimnis. Kaiser Tiberius gründete diese Metropole zwischen 14 und 37 v. Chr. mit Bädern, einem Gymnasium und einer byzantinischen Kirche. Ihr berüchtigtstes Merkmal ist jedoch ein Portal zur Unterwelt, das noch heute Menschenleben fordern kann.

Archäologen haben das Plutonium 2011 in einer kleinen höhlenartigen Grotte ausgegraben. Der antike Philosoph Strabo beschrieb diese unheimliche Stätte vor 2.000 Jahren und berichtete, wie Priester Opfertiere in die Höhle führten. Auf mysteriöse Weise fielen die Tiere sofort tot um, während die Priester unverletzt wieder herauskamen. Die moderne Wissenschaft hat die tödliche Kraft des Plutoniums entschlüsselt. Hierapolis liegt auf einer aktiven vulkanischen Verwerfungslinie, die dicke Kohlendioxidwolken freisetzt. Nachts sammelt sich dieses tödliche Gas in der Höhle und schafft eine giftige Umgebung.

In einer 2018 veröffentlichten Studie stellten Forscher der Universität Duisburg-Essen fest, dass die CO2-Konzentrationen vor dem Tempeleingang 40-50 Prozent erreichten. Die Autoren schreiben: „Erstaunlicherweise werden diese Dämpfe noch heute in Konzentrationen ausgestoßen, die Insekten, Vögel und Säugetiere töten. Nachts erreichen sie Konzentrationen, die selbst einen Menschen innerhalb einer Minute töten würden.“

Das Plutonium ist nach wie vor ein gefährlicher Ort. Besucher müssen äußerste Vorsicht walten lassen, da die Höhle immer noch potenziell tödliche Konzentrationen von CO2 ausstößt . Obwohl das Plutonium nicht mehr buchstäblich als Tor zur Hölle gilt, dient es als eindringliche Erinnerung an die verborgenen Gefahren der Natur und die schmale Grenze zwischen Leben und Tod.

Hekla, Island

Hekla, einer der berühmtesten und aktivsten Vulkane Islands, erhebt sich majestätisch im Süden des Landes und erhielt im Mittelalter den Spitznamen „Tor zur Hölle“. Hekla ist 1.491 Meter (4.892 Fuß) hoch und hat eine lange Geschichte von Ausbrüchen, wobei seine unberechenbare Natur sowohl die Landschaft als auch die lokale Folklore prägt. Seine Hänge sind mit Schichten aus Lava und Asche vergangener Ausbrüche bedeckt, was eine raue, aber ehrfurchtgebietende Umgebung schafft, die abenteuerlustige Wanderer und Wissenschaftler gleichermaßen anzieht. Trotz seines unberechenbaren Rufs machen Heklas Schönheit und geologische Bedeutung ihn zu einem Muss für alle, die Islands Naturwunder erkunden.

Neben seiner vulkanischen Aktivität bietet Hekla einen beeindruckenden Kontrast aus kargen Lavafeldern und üppigen grünen Tälern und zeigt damit die Widerstandsfähigkeit der isländischen Natur. Die Umgebung ist übersät mit Wanderwegen, die atemberaubende Ausblicke auf den Vulkan und das weite Hochland dahinter bieten. Besucher können die dramatischen Kräfte der Natur hautnah erleben, mit dampfenden Schlote und schroffen Bergrücken, die einen Blick in den feurigen Erdkern bieten. Ob Sie nun von seiner geologischen Faszination oder seiner eindringlichen Schönheit angezogen werden, Hekla bleibt ein ikonisches Symbol der ungezähmten Wildnis Islands.

Actun Tunichil Muknal (ATM-Höhle), Belize

Tief im Dschungel von Belize liegt Actun Tunichil Muknal (ATM), ein Höhlensystem, das von Geheimnissen und alten Maya-Glauben umhüllt ist. Archäologen entdeckten dieses unterirdische Labyrinth 1989 und enthüllten damit eine Schatzkammer von historischer Bedeutung. ATM erstreckt sich über drei Meilen unter der Erde, seine gewundenen Gänge sind mit Stalaktiten und Stalagmiten geschmückt. Besucher müssen durch enge Räume schwimmen und klettern, um in die inneren Kammern zu gelangen, in denen die wahren Wunder auf sie warten.

Die alten Mayas glaubten, ATM sei der Eingang zu Xibalba, ihrer gefürchteten Unterwelt, die von Todesgöttern beherrscht wurde. Dieser Glaube verwandelte die Höhle in eine heilige Stätte für Rituale und Opfer. Ausgrabungen haben grausige Beweise für Menschenopfer zutage gefördert, darunter die Überreste von Menschen, die erst vier Jahre alt waren. Am bekanntesten ist die Entdeckung der „Kristalljungfrau“ – ein Skelett, das so alt ist, dass seine Knochen zu funkelndem Kalzit kristallisiert sind. Überall in der Höhle verstreut fanden Archäologen Keramikgefäße, Steinwerkzeuge und andere Artefakte aus der Zeit um 800 n. Chr. Diese Gegenstände bieten wichtige Einblicke in die religiösen Praktiken und das tägliche Leben der Mayas.

Moyes und Awe meinen : „Es ist wahrscheinlich eine der bedeutendsten archäologischen Höhlen der Welt, was ihren Erhaltungszustand und ihren archäologischen Wert angeht. Vor allem, weil sie nicht geplündert wurde“, sagte Moyes. „Und es ist so eine abenteuerliche Höhle; um dorthin zu gelangen, muss man durch den Dschungel, man muss durchs Wasser und man kann den Weg erleben, den die Maya dorthin nahmen.“

Experten vermuten, dass die Mayas ATM nutzten, um Schöpfungsmythen nachzuspielen und die Götter zu besänftigen. Professor Holley Moyes vermutet, dass die Menschenopfer während der späten klassischen Periode zunahmen, als die Zivilisation mit schweren Dürren und Naturkatastrophen konfrontiert war. Die dunkle Geschichte von ATM fällt mit dem Niedergang der Maya-Zivilisation im 10. Jahrhundert zusammen. Als die Umweltbelastungen zunahmen, griffen die verzweifelten Mayas in der Hoffnung auf göttliche Intervention möglicherweise zu immer extremeren Ritualen.

St. Patrick’s Purgatory, Irland

Das St. Patrick’s Purgatory auf Station Island im Nordwesten Irlands hat den christlichen Glauben an das Leben nach dem Tod jahrhundertelang geprägt. Im Mittelalter galt dieser abgelegene Ort als Rand der bekannten Welt, was seine mystische Anziehungskraft noch verstärkte. Der Legende nach betete St. Patrick um einen Weg, irische Heiden zu bekehren, und erhielt als Antwort eine Vision von einer „Schlucht des Fegefeuers“. Jeder, der diesen Abgrund betrat, erlebte Visionen von Höllenfeuer und Monstern und bekam so die Konsequenzen der Verdammnis aus erster Hand zu spüren.

Mittelalterliche Texte benennen diese Grube auf Station Island, wo noch immer ein von einem Schüler des Heiligen Patrick gegründetes Kloster steht. Frühe Besucher berichteten von einer kleinen Höhle voller überirdischer Visionen. Gerald von Wales schrieb im 12. Jahrhundert über neun Gruben, in denen bösartige Geister jene heimsuchen würden, die es wagten, die Nacht dort zu verbringen. Die Vision des Heiligen Patrick beeinflusste die christliche Theologie zutiefst und trug zur Festigung des Konzepts des Fegefeuers bei – einer vorübergehenden Hölle, in der Seelen ihre Sünden sühnen können, bevor sie in den Himmel kommen. Pilger strömten zu diesem Ort in der Hoffnung, einen Blick ins Jenseits zu werfen und ihre Seelen zu reinigen.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Ort weiter. 1790 füllten Beamte die ursprüngliche Höhle auf und ersetzten sie durch eine konventionellere Kapelle. Trotz dieser Veränderung unternehmen Pilger weiterhin strapaziöse Besuche auf der Insel und suchen durch körperliche Strapazen spirituelle Erleuchtung. Das Fegefeuer von St. Patrick hat einen unauslöschlichen Eindruck in Literatur und Kultur hinterlassen. Dante Alighieri ließ sich Berichten zufolge von Berichten über den Ort für seine „Göttliche Komödie“ inspirieren. Der Ruf der Insel als Tor zum Jenseits hat in der gesamten europäischen Geschichte unzählige Geschichten, Gedichte und Legenden inspiriert.

Wissenschaftliche und kulturelle Perspektiven Tore zur Hölle: Wissenschaft, Psychologie und Touristenfallen

Geologische Prozesse erklären oft scheinbar übernatürliche „höllenähnliche“ Phänomene. Vulkanische Aktivitäten wie am Hekla in Island erzeugen Feuer, Rauch und Asche, die an traditionelle Höllenbilder erinnern. Unterirdische Gasausstöße wie in Hierapolis schaffen tödliche Umgebungen, die mythische Gefahren aus der Unterwelt nachahmen. Höhlen und Dolinen wie Actun Tunichil Muknal wecken natürlich Vorstellungen vom Abstieg in eine jenseitige Welt.

Psychologisch gesehen rührt der Glaube an physische Höllenorte von unserem Bedürfnis her, das Unbekannte zu verstehen und uns der Sterblichkeit zu stellen. Diese Orte bieten greifbare Brennpunkte für abstrakte Konzepte der Bestrafung im Jenseits und ermöglichen es den Menschen, sich ihren Ängsten auf kontrollierte Weise zu stellen. Rituale und Pilgerfahrten, die mit diesen Orten verbunden sind, können Katharsis und ein Gefühl der spirituellen Reinigung bieten.

Anthropologen weisen darauf hin, dass es in verschiedenen Kulturen Vorstellungen von einer Unterwelt gibt, die oft gemeinsame Themen haben. Viele Gesellschaften stellen sich eine unterirdische Welt für die Toten vor, die universelle menschliche Erfahrungen mit Begräbnissen und dem Geheimnis dessen, was unter der Erdoberfläche liegt, widerspiegelt.

Laut Ali Kellog: „Die Hölle ist in unser Leben eingebettet, ob wir daran glauben oder nicht. Es ist ein Ort, den jeder Mensch in seiner Vorstellungskraft besucht und der einer abrahamitischen Gesellschaft ausgesetzt war. Es ist ein Ort, an den wir unerwünschte Personen verbannen, ein Ort, auf den wir uns beziehen, um Angst und Gehorsam zu vermitteln, ein Ort, an dem wir unsere Lieben fromm davor bewahren, dorthin verbannt zu werden.“

Wirtschaftlich gesehen haben die „Tore zur Hölle“ erhebliche Auswirkungen auf den lokalen Tourismus. Hierapolis und Actun Tunichil Muknal ziehen neugierige Besucher an und kurbeln die regionale Wirtschaft an. Dieser Zustrom kann jedoch auch Herausforderungen für den Naturschutz mit sich bringen. Das St. Patrick’s Purgatory zieht Pilger an und unterstützt lokale Unternehmen, während es gleichzeitig seine religiöse Bedeutung behält. Die Balance zwischen Tourismus, Naturschutz und Respekt für kulturelle Überzeugungen bleibt für die Gemeinden, die diese Stätten beherbergen, eine ständige Herausforderung.

Inferno’s Edge: Wo Mythen noch immer brennen

Das Tor zur Hölle fesselt weiterhin unsere Vorstellungskraft und verbindet alte Mythen mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese fünf Orte – vom verfluchten Tal der Gehenna bis zum feurigen Gipfel der Hekla – bieten mehr als nur spannende Geschichten. Sie bieten wertvolle Einblicke in geologische Prozesse, kulturelle Glaubensvorstellungen und die menschliche Psychologie.

Unsere Faszination für diese Orte offenbart ein anhaltendes Bedürfnis, uns mit der Sterblichkeit auseinanderzusetzen und das Unbekannte zu erforschen. Ob wir sie nun aus der Perspektive des Glaubens, der Wissenschaft oder aus reiner Neugier betrachten, diese „Eingänge zur Unterwelt“ fordern uns heraus, unsere Überzeugungen zu hinterfragen und unser Verständnis der Welt um uns herum zu erweitern.

Auch wenn wir diese Orte nicht mehr als Tore zur ewigen Verdammnis betrachten, ist ihre Fähigkeit, Ehrfurcht, Angst und Staunen hervorzurufen, ungebrochen. Sie zeugen von der anhaltenden Macht des Mythos und der endlosen Suche des menschlichen Geistes nach Wissen und Verständnis.