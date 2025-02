Mann reagiert auf den Anblick des Times Square und von iPhones in der modernen Zeit, nachdem er 44 Jahre im Gefängnis verbracht hat

Nachdem dieser Mann einen beträchtlichen Teil seines Lebens hinter Gittern verbracht hatte, erlebte er ein böses Erwachen, als er das erste Mal über den Times Square schlenderte.

Während er die spektakulären Darbietungen genoss, schien Otis Johnson zu realisieren, wie viel er in den 44 Jahren, die er eingesperrt verbrachte, verpasst hatte .

Er fragte sich, ob es sich bei den Passanten mit den Smartphones um geheime CIA-Agenten handelte, da sie Kopfhörerkabel um den Hals trugen und nichts von Apples Aufstieg zum Technologie-Titanen wussten.

Aber wenn man bedenkt, dass Johnson 1970 inhaftiert war und daher die digitale Revolution völlig verpasst hat , ist das eigentlich kein Wunder, oder?

Das ist ein Typ, der wahrscheinlich noch nie von Leuten wie Steve Jobs , Elon Musk und Jeff Bezos gehört hat … ob das nun gut oder schlecht ist.

Johnson wurde im Alter von 25 Jahren wegen des versuchten Mordes an einem Polizisten im Mai 1970 in New York inhaftiert – als er freigelassen wurde, war er 69.

Der ehemalige Kampfsportlehrer hat das Verbrechen nie gestanden und beteuerte seine Unschuld. Zuvor hatte er Dazed gegenüber erklärt : „Warum sollte ein Mann auf einen Polizisten schießen und dann an der Ecke stehen und mit Leuten reden, die die gleiche Kleidung tragen?“

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2014 gab Johnson an, dass man ihm einen Ausweis, Unterlagen zu seiner Vorstrafengeschichte, zwei Busfahrkarten und 40 Dollar (32,04 Pfund) ausgehändigt habe.

„Das Gefängnis hat mich sehr geprägt“, sagte er gegenüber Al Jazeera zwölf Monate nach seiner Freilassung. „Meine Rückkehr war anfangs ein bisschen schwierig, denn die Dinge haben sich geändert.“

Das kann man laut sagen, denn als Johnson zum ersten Mal inhaftiert wurde, war das erste Mobiltelefon noch nicht einmal erfunden und bis zur Erfindung des iPhones würde es noch einige Jahrzehnte dauern .

Man kann es ihm also verzeihen, dass er ein wenig verblüfft war, als er die überall am Times Square verteilten Neonreklamen sah, und dass er vermutete, dass es sich bei den Leuten, die an ihren Geräten klebten, um Regierungsagenten handeln könnte .

Als Johnson zum ersten Mal die außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten dieses technikbegeisterten Touristen- Hotspots genoss, sagte er über die Werbung: „An den Fenstern?! So etwas habe ich noch nie gesehen! Schauen Sie! An den Fenstern?

„Wir haben nichts an den Fenstern gesehen, außer vorbeigehenden Menschen, und es gab auch kein Video“, lachte er, bevor er seine Gedanken über die Menschen äußerte, die durch die Durchgangsstraße gingen.

„Ich habe mir die Atmosphäre angesehen, die neuen Dinge, die passierten, und mir ist aufgefallen, dass die Mehrheit der Leute mit sich selbst redete“, fuhr er fort.

„Dann habe ich genauer hingeschaut und sie schienen Dinger in den Ohren zu haben. Ich weiß nicht, mit diesen Dingern, diesen Telefondingern … iPhones werden sie genannt oder so ähnlich?

„Ich dachte: ‚Was, jeder wird CIA-Agent oder so?‘ Denn das ist das Einzige, was mir einfällt, wenn jemand mit Drähten in den Ohren herumläuft. Das hatten sie, als ich in den 60ern und 70ern draußen war.“

Johnson sagte, ihn verblüffe auch die Tatsache, dass Menschen „während des Gehens telefonieren, ohne auch nur darauf zu achten, wohin sie gehen“.

„Das war unglaublich für mich“, fügte er hinzu, bevor er über die Straßenkünstler sagte, die am Times Square ihr Unwesen treiben: „Ich stehe hier lange draußen und schaue mir diesen verrückten Kram an.“

Der technologische Fortschritt war jedoch nicht das Einzige, was sich während Johnsons Haftzeit geändert hatte: Die Kosten für ein Gespräch von einem Münzfernsprecher waren um 75 Prozent gestiegen.

„Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal rauskam“, lächelte er. „Ich wollte gerade telefonieren – dann sah ich das 1-Dollar-Ding. Es waren, was, 25 Cent, als ich rauskam?“

Darüber hinaus waren die Regale der Supermärkte in den USA heute mit wesentlich mehr Waren gefüllt als in den späten 1960er Jahren, was für Johnson eine ziemliche Überraschung war.

„Ich esse jetzt andere Sachen, weil ich mir all die verrückten Sachen anschaue, die es dort gibt“, sagte er. „Die lustigen Abendessen, die verschiedenfarbigen Getränke …“

„Es gibt so viele Dinge, die man essen kann, dass es schwierig ist, die Lebensmittel auszuwählen, die man möchte. Zum Beispiel die Erdnussbutter – war da Gelee drin?

„Und so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen, ganz bestimmt nicht im Gefängnissystem. Erdnussbutter und Marmelade am selben Ort, in einem Glas? Das war seltsam.“

Er war äußerst erleichtert, dass Skippys Erdnussbutter, ein Gewürz, an das er sich aus seiner Jugend noch gern erinnerte, noch immer einen Platz in den Regalen hatte.

Obwohl der Verlust einiger seiner Lieblingssnacks für Johnson ein schwerer Schlag war, freute er sich dennoch über seine Freiheit.

„In der Gesellschaft zu sein ist ein gutes Gefühl, ein sehr gutes Gefühl. Im Gefängnis kann man nur zu bestimmten Zeiten rausgehen. Deshalb bin ich gern in der Sonne und beobachte auch gerne Leute. Es ist schön. Es ist schön, frei zu sein.“

Wenn Sie Johnsons Sichtweise hören, werden Sie vielleicht wirklich zweimal über Ihre enorme Bildschirmzeit nachdenken , so viel ist sicher.

