Gefälschte Geschichte: Die Alte Welt vor 1802 n. Chr. existierte vor der aufgezeichneten Geschichte, über die wir nichts wissen!

In der nächsten Beitragsreihe werde ich eine kurze Liste der wahren Chronologie der Zeitleiste der letzten 1000 Jahre präsentieren, beginnend von 1054 n. Chr. bis heute! Von Gorgi Shepentulevski

Die gesamte Geschichte wurde verändert und verfälscht, und alle Zivilisationen, angefangen bei der ältesten Ubaid-Vincha-Zivilisation, die angeblich 8.500 Jahre alt ist, existierten tatsächlich einige hundert Jahre lang gleichzeitig neben weißen Riesenmenschen. Vor 1054 n. Chr. war es eine völlig andere Welt der Existenz von Engeln, die wir nicht verstehen konnten.

Alles in allem sind also von der gesamten Menschheitsgeschichte seit der Erschaffung der ersten Menschen in Engelsgestalt nur 2025 Jahre vergangen, sodass unsere gesamte Chronologie der wahren Geschichte erst 2025 Jahre alt ist. Die Menschheit ist nicht Tausende oder Millionen Jahre alt, sondern nur 2025 Jahre alt, bis zum heutigen Jahr 2025.

Sie fügten der Geschichte 6476 nichtexistierende Jahre hinzu und erfanden und fabrizierten das sogenannte Nichtexistierende: das alte Ägypten, das antike Griechenland, das antike Rom, antike griechische Philosophen, antike Hebräer, antike Aramäer, antike Palästinenser, antike Chinesen, das antike Indien usw .!

Die sogenannte „alte Ubaid/Vincha-Zivilisation“, bei der es sich in Wirklichkeit um eine Draco-Reptilien-Rasse handelte, die von Satan als Kriegerrasse geschaffen wurde, um den Trojanischen Krieg vor Ort zu bekämpfen, war überhaupt nicht alt, sondern existierte gleichzeitig neben weißen Riesenmenschen für einige hundert Jahre zwischen 1200 und 1637 n. Chr.

Die sogenannten alten Sumer, Akkadien, Babylon, Assyrien und Persien sind überhaupt nicht alt, sondern existierten nur kurzzeitig etwa 100 Jahre lang gleichzeitig mit weißen Riesenmenschen in der Zeit zwischen 1700 und 1802 n. Chr.

Alle Geschichtsbücher, die heute im Bildungssystem existieren, wurden im 19. Jahrhundert vom Deutsch-Nordischen Institut geschrieben, es gibt also von 1802 n. Chr. bis zurück in die Geschichte kein einziges Originaldokument, Manuskript oder Buch, noch irgendeine schriftliche Aufzeichnung der Geschichte nach 1802 n. Chr.

Die Alte Welt vor 1802 n. Chr. existierte vor der aufgezeichneten Geschichte, über die wir nichts wissen!

Sie fügten der wahren Chronologie der Zeitleiste 6476 nicht existierende Jahre hinzu und schufen nebenbei fiktive Geschichten, um die Lücke zu schließen.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

