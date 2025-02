Aus dem Nichts: Mysteriöser herabfallender Eisbrocken durchschlägt Dach eines Hauses in Florida (Video)

Die Feuerwehrleute in Florida waren ratlos, als ein mysteriöser Eisbrocken vom Himmel fiel und das Dach eines Hauses durchbohrte. Der seltsame Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am Montagnachmittag in der Stadt Palm Coast.

„Wir haben auf die Meldung reagiert, dass Eis vom Himmel fällt“, erinnert sich Feuerwehrchef Kyle Berryhill, „das ist uns neu.“

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie überrascht fest, dass das Metalldach des Hauses ein großes Loch hatte und frostige Trümmer rund um das Haus verstreut waren.

Glücklicherweise wurde niemand durch das herabfallende Eis verletzt, denn wenn jemand von dem mysteriösen herabstürzenden Brocken getroffen worden wäre, hätte der Aufprall tödlich sein können.

Beamte der Federal Aviation Administration untersuchen den Fall in der Hoffnung, den Ursprung des Objekts zu ermitteln, das vermutlich unglaubliche sechs Fuß lang und drei Fuß breit war, bevor es das Haus traf.

Der Vorfall am Montag ist nicht der erste Fall von mysteriösem herabfallendem Eis, das Zerstörung verursacht, denn ähnliche Ereignisse ereigneten sich 2023 in Massachusetts und Australien , und 2021 wurde ein weiteres Haus in Florida getroffen.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=RA9KYc9jlJk