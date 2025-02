Haben antike Völker oder Riesen diese gigantischen Skulpturen, Gräber und Schreine auf Sardinien geschaffen?

Die Insel Sardinien westlich der italienischen Halbinsel im Mittelmeer birgt viele alte Geheimnisse. Heute interessieren sich Theoretiker der antiken Astronautik vor allem für die monumentalen Gräber und andere Stätten, die auf eine Rasse von Riesen hindeuten, die fortschrittliche Technologie nutzten.

Wenn es sich nicht um Riesen handelt, ist es mit herkömmlichen historischen Zeitlinien und herkömmlichem Denken immer noch unerklärlich.

Zu den Beweisen für die Existenz von Riesen zählen die sogenannten „Riesen von Mont’e Prama“, 40–50 antike Steinskulpturen, die von der Nuraghen-Zivilisation Sardiniens geschaffen wurden. Einige der „Riesen“ waren über 2,70 Meter groß und wogen über 360 Kilogramm. Sie trugen Schilde und Masken. Sie stammen angeblich aus der Zeit vor dem 8. Jahrhundert v. Chr., was, wenn es stimmt, bedeutet, dass sie älter sind als griechische Skulpturen und die ältesten Beispiele von Kolossen (Riesenskulpturen) sind, die jemals im Mittelmeerraum gefunden wurden.

Der Megalithforscher und Entdecker Hugh Newman hat sein Video (siehe unten) dieser seltsamen übergroßen Skulpturen veröffentlicht, die im März 1974 auf sardischem Ackerland gefunden wurden. Ein Bauer machte den Fund, als er beim Pflügen eines Feldes auf die Steine ​​stieß. Hunderttausende von Fragmenten wurden sorgfältig wieder zusammengesetzt und enthüllten Riesen und kleine Versionen von Megalithtürmen, die Nuraghen genannt werden. Diese Türme gaben der Nuraghen-Zivilisation ihren Namen.

Newman diskutiert auch den Zeitungsbericht über ein 2,44 Meter langes Skelett, das auf der Insel bei Porto Torres ausgegraben wurde und angeblich 4.000 Jahre alt ist. Im nächsten Video spricht er über riesige Knochen, die ein anderer Bauer beim Pflügen eines Feldes gefunden hat.

Als nächstes reist Newman zu den Riesengräbern, Hunderten von Gemeinschaftsgräbern, die von der Nuraghen-Zivilisation während der Bronzezeit überall auf der Insel errichtet wurden.

Das größte Grab heißt Coddu Vecchiu und stammt aus dem Jahr 2000 v. Chr. Ein 100 Fuß hoher, in Stein gemeißelter „Eingangsfelsen“, der die trapezförmige Grabkammer dahinter markiert. Der Eingangsfelsen hat an seiner Basis eine kleinere, halbrunde Türöffnung, die als „symbolischer Durchgang für die Geister der Toten“ gilt.

Die Megalithblöcke aus Kalkstein und Granit sind gewaltig, tonnenschwer und sorgfältig zusammengesetzt, wobei einige Steine ​​einzeln in geschwungene Formen gehauen wurden.

Im dritten Video werfen wir einen Blick auf die beeindruckendste Stätte von allen, den heiligen Brunnen von Santa Cristina. Der Name ist irreführend, da der Brunnen in der Nähe einer Dorfkirche liegt, die ihr im 13. Jahrhundert geweiht wurde.

Laut Atlas Obscura:

„Der Brunnen besteht aus einem elliptischen Gehäuse, das eine trapezförmige Öffnung im Boden umgibt, mit Treppen, die zu einer runden, gewölbten unterirdischen Kammer führen, in der sich die Quelle befand. Die Nuraghenreligion scheint viele symbolische Darstellungen der Fruchtbarkeit beinhaltet zu haben, und umfasste einen Wasserkult, der die verschiedenen weiblichen Aspekte des Göttlichen anrief.“

Im Inneren der Riesengräber und Blick vom Brunnen von Santa Cristina (via YouTube)

Die Wände im Inneren des Schreins scheinen lasergeschnitten zu sein (via YouTube)

Eine runde Öffnung in der Decke lässt Sonnen- und Mondlicht auf die Quelle scheinen, insbesondere zur Tagundnachtgleiche. Wie bei Steindenkmälern auf der ganzen Welt in Peru und Ägypten ist das hier verwendete Mauerwerk präzise geschnitten und muss gesehen werden, um es zu glauben. Im Inneren des Schreins sind die Wände vollkommen glatt, geschwungen und weisen in einigen Fällen ineinandergreifende Formen auf.

Welche Technik zum Einsatz kam, wissen wir derzeit nicht.

Was geschah am Schrein? Es gibt keine aufgezeichnete Geschichte.

Die Öffnung des Schreins hat eine perfekte Trapezform, während Luftaufnahmen des Brunnens eine geschwungene Formation zeigen, die an den hinduistischen Shiva-Linga erinnert.

Obwohl wir noch immer keine konkreten Beweise dafür haben, dass Riesen auf Sardinien umherstreiften, versetzen uns diese antiken Monumente in Staunen. Wie konnten die Menschen der Antike diese Schreine aus riesigen, mit nahezu perfekter Lasertechnik bearbeiteten Felsbrocken errichten? Warum tauchen überall auf der Erde ähnliche Funde auf, obwohl Reisen um die Welt damals angeblich unmöglich waren? Welche Technologie wurde verwendet? All dies bleibt ein Rätsel, das sich traditionellen Denkweisen widersetzt.

