Der innere Erdkern enthüllt überraschende Geheimnisse: verlangsamte Rotation und eine sich verändernde Oberfläche

Neue Forschungsergebnisse decken dynamische Veränderungen im inneren Erdkern auf und stellen lang gehegte Annahmen über dessen Struktur und Verhalten in Frage.

Einer in Nature veröffentlichten Studie zufolge verlangsamt der innere Erdkern nicht nur seine Rotation, sondern verändert auch seine Form.

Seismische Wellen von Erdbeben zeigen, dass die Oberfläche des Kerns dynamisch ist und dass es in kurzen Zeiträumen zu geringfügigen Verschiebungen kommt.

Die Erkenntnisse könnten unser Verständnis des Erdmagnetfelds und der Dynamik im tiefen Inneren des Planeten verändern.

Ein dynamischer Kern: Verlangsamung der Rotation und Veränderung der Form

Tief unter unseren Füßen erfährt der innere Erdkern Veränderungen, die dem traditionellen wissenschaftlichen Verständnis widersprechen . Eine am 10. Februar in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt, dass der innere Kern, eine feste Kugel aus Eisen und Nickel, nicht nur seine Rotation verlangsamt , sondern dass es an seiner Oberfläche auch zu Formveränderungen kommt .

Anhand von seismischen Wellen von Erdbeben haben Forscher Beweise dafür gefunden, dass die äußerste Schicht des Kerns dynamisch ist und sich im Laufe der Zeit subtil verändert. Diese Erkenntnisse, die unter der Leitung des Seismologen John Vidale von der University of Southern California Dornsife erzielt wurden, stellen lange gehegte Annahmen über die Stabilität des Kerns in Frage und bieten neue Erkenntnisse über die Kräfte, die das tiefste Innere unseres Planeten formen.

Seit Jahrzehnten diskutieren Wissenschaftler darüber, ob sich der innere Erdkern unabhängig von den äußeren Schichten des Planeten dreht. In einer Studie aus dem Jahr 2023, an der auch Vidale mitwirkte, stellten die Forscher fest, dass sich der innere Erdkern bis etwa 2010 schneller drehte als der Rest des Planeten, bis er langsamer wurde. Jetzt hinkt er der Gesamtrotation der Erde hinterher.

Die neueste Forschung baut auf dieser Entdeckung auf und zeigt, dass die Oberfläche des Kerns nicht statisch, sondern dynamisch ist. Durch die Analyse seismischer Wellen von 168 Erdbebenpaaren, die ihren Ursprung auf den Südlichen Sandwichinseln hatten und in Amerika registriert wurden, konnte das Team subtile Unterschiede in den Wellen feststellen, die die Oberfläche des Kerns streiften.

Diese Unterschiede deuten darauf hin, dass sich die Topographie des Kerns ändert, möglicherweise aufgrund der wirbelnden Bewegung des geschmolzenen äußeren Kerns.

„Am wahrscheinlichsten ist, dass die Strömung im äußeren Kern den äußersten inneren Kern ein wenig aufwühlt und die Topographie verändert“, sagte Vidale gegenüber Live Science . Er schätzt, dass diese Veränderungen Bewegungen von Hunderten von Metern bis zu einigen Kilometern beinhalten könnten, wobei die genauen Ausmaße noch unklar sind.

Die mysteriöse Struktur des Kerns: fest, breiig oder flüssig?

Der innere Kern, von dem man lange Zeit annahm, er bestehe aus einer festen Kugel aus Eisen und Nickel, ist möglicherweise doch nicht so starr wie bisher angenommen. Neuere in Physics of the Earth and Planetary Interiors veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Festigkeit des Kerns variiert, wobei sich an seiner Oberfläche Einschlüsse aus flüssigem und halbfestem „breiigem“ Eisen befinden.

Der Geophysiker Rhett Butler vom Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology leitete diese Studie, die mit einer rätselhaften Beobachtung begann: Seismische Scherwellen, die eigentlich durch einen festen Kern laufen sollten, wurden in bestimmten Bereichen abgelenkt.

„Wenn man in diesem Geschäft tätig ist, muss man die Daten abgleichen“, sagte Butler. Das Team kam zu dem Schluss, dass die Struktur des Kerns komplexer ist als eine einfache feste Kugel, mit Bereichen unterschiedlicher Konsistenz.

Jessica Irving, Seismologin an der Universität Bristol, beschrieb die Ergebnisse als „eine völlig neue verborgene Welt“. Sie merkte an, dass die Komplexität des Kerns erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis des Magnetfelds der Erde haben könnte , das durch den wirbelnden flüssigen äußeren Kern erzeugt, aber von der Struktur des inneren Kerns beeinflusst wird.

Erdmagnetfeld und Planetengeschichte

Das Verhalten des inneren Kerns ist nicht nur eine akademische Kuriosität; es spielt eine entscheidende Rolle im Magnetfeld der Erde, das den Planeten vor schädlicher Sonnenstrahlung schützt. Die Verfestigung des inneren Kerns treibt die Wärmebewegung im äußeren Kern an und erzeugt den Dynamoeffekt, der das Magnetfeld erzeugt.

Bruce Buffett, Geowissenschaftler an der University of California in Berkeley, betonte, wie wichtig es sei, die Dynamik des Kerns zu verstehen. „Wir hoffen, dass wir mithilfe der Beschaffenheit des inneren Kerns und seiner Struktur und Dynamik etwas über die Geschichte der Dynamik im tiefsten Teil des Planeten aussagen können“, sagte er gegenüber Live Science.

Die neuen Erkenntnisse stimmen auch mit anderen geophysikalischen Beobachtungen überein, wie etwa Veränderungen der Tageslänge und des Magnetfelds, was auf eine mehrdekadische Schwankung der Rotation des Erdkerns schließen lässt.

Dieses zyklische Muster mit Wendepunkten in den frühen 1970er Jahren und um 2010 deutet auf dynamische Wechselwirkungen zwischen den Erdschichten hin.

Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde

Der innere Erdkern ist nach wie vor eines der rätselhaftesten Merkmale des Planeten, ein Bereich mit enormem Druck und Hitze, der nicht direkt erforscht werden kann. Doch anhand der Echos von Erdbeben setzen Wissenschaftler das Bild einer dynamischen und sich ständig verändernden Welt zusammen.

Während Vidale und seine Kollegen weiterhin die Geheimnisse des Kerns erforschen, stoßen sie auf Überraschungen, die unser Verständnis des Erdinneren in Frage stellen. Von seiner verlangsamten Rotation bis zu seiner formverändernden Oberfläche erweist sich der innere Kern als weitaus komplexer als eine einfache feste Kugel.

Jessica Irving drückt es so aus: „Wir entdecken eine völlig neue verborgene Welt .“ Und während sich diese verborgene Welt offenbart, verspricht sie uns ein tieferes Verständnis der Kräfte, die unseren Planeten formen – und vielleicht sogar unseres Platzes im Kosmos.