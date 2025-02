Freigegebene CIA-Dokumente enthüllen „sterbende ältere Rasse“, die „vor 1.000.000 Jahren“ auf dem Mars gesichtet wurde

Niemand weiß, was als nächstes geschah!

Menschen haben schockierende CIA-Dokumente ausgegraben, in denen es um eine alte Mission zum Mars geht.

Um Akte X zu zitieren : „Die Wahrheit ist da draußen.“ Obwohl Baba Vanga vorhersagt , dass wir 2025 Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen werden, ist die Wahrheit, dass die Menschheit außerirdisches Leben, falls es das gibt, offiziell noch nicht gefunden hat. Wenn man sich jedoch ansieht, was beim Film Independence Day passiert ist , könnte das eine gute Sache sein.

Während die Leben von Mulder und Scully offensichtlich fiktiv sind, gibt es einige sehr reale Regierungsbehörden, die in den Sternen nach Leben suchen. Abgesehen von der NASA, die auf Lebenszeichen auf dem Jupitermond Europa hofft , hat die Central Intelligence Agency eine lange Geschichte der Suche im Kosmos.

Freigegebene Dokumente aus dem Jahr 1984 enthüllen ein bizarres Projekt, bei dem angeblich außerirdisches Leben auf dem Mars entdeckt wurde .

Die Akte trägt lediglich die Bezeichnung „Marserkundung 22. Mai 1984“, doch darin wird ein Testobjekt erwähnt, das mithilfe einer Astralprojektion den Roten Planeten besuchte und seine lange verschollenen Geheimnisse enthüllte.

In der Akte steht: „Der Planet Mars. Interessante Zeit ca. 1 Million Jahre v. Chr.“

Nachdem dem „übersinnlichen“ Subjekt geografische Koordinaten gegeben wurden, beobachtete es offenbar „eine schräge Ansicht einer Pyramide oder Pyramidenform“.

Der Interviewer bat ihn, sich zu der im Umschlag angegebenen Zeit zu bewegen, und sie sahen offenbar einige „sehr große Menschen“. In der Akte sagt das Subjekt: „Ich sehe, ah, es ist wie die Wahrnehmung eines Schattens von Menschen, sehr groß, dünn, es ist nur ein Schatten“, sagte es.“

Wer hofft, einen Blick darauf zu erhaschen, hat Pech, denn der Befragte fügt hinzu: „Es ist, als wären sie da gewesen, und sie sind nicht, nicht mehr da.“

Bei einer „Zurückreise“ in eine Zeit, in der diese ältere Rasse lebte, behauptete das Subjekt, sie hätten Pyramiden gebaut, um sich vor einem aufziehenden Sturm zu schützen:

„Es ist wie ein … streng funktionaler Ort zum Schlafen oder, das ist kein gutes Wort, Winterschlaf, irgendeine Form von … ich kann nicht, ich bekomme echte Roheingaben, Stürme, wilde Stürme, und durch Stürme hindurchschlafen.“

Der Befragte bezeichnete sie als „alte Menschen“ und wiederholte, dass ihre Zeit vorbei sei und sie im Sterben lägen: „Sie sehen das sehr philosophisch. Sie suchen nach, äh … einem Weg zu überleben, und sie können es einfach nicht.“

Das Medium sagt, dass viele von ihnen den Mars auf der Suche nach einer neuen Heimat verlassen haben, aber die Zurückgebliebenen sind gestrandet, da die Gesellschaft um sie herum zusammenbricht.

Auch wenn es für diese „großen“ gestrandeten Aliens nicht gerade toll klingt, wird nicht erwähnt, was mit den anderen passiert ist. Könnten sie noch da draußen sein und könnten sie diejenigen sein, die schließlich Kontakt mit der Erde aufnehmen?

Das klingt vielleicht völlig bescheuert, aber in den 80er Jahren interessierte sich die CIA für „Remote Viewing“ und die Idee, dass die menschliche Psyche durch Zeit und Raum reisen kann.

Unglücklicherweise wurde das „STARGATE“-Programm 1995 eingestellt. Nicht nur, dass Budgetkürzungen zu seinem Ende führten, auch einer der Hellseher war anscheinend von der Idee abgelenkt, zum Mittagessen einen Red Hot Burrito zu essen.

Da die Vorgesetzten davon nicht beeindruckt waren, wurde der Stecker gezogen.

Die Vorstellung, dass ein Burrito möglicherweise unsere Chance auf Kommunikation mit einer alten Spezies von Marsmenschen zerstört, ist fast so wild wie die freigegebenen Akten selbst.

