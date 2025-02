Sir Isaac Newtons Brief aus dem Jahr 1704 enthält eine unheimliche Vorhersage zum Weltuntergang

Sie sollten besser dafür sorgen, dass Ihre Angelegenheiten in Ordnung sind!

Während uns die ständigen Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und selbst der Funktionsweise sozialer Medien dazu veranlassen, über die sogenannte Welt von morgen nachzudenken, herrscht die düstere Erkenntnis, dass es für die Menschheit eines Tages kein Morgen mehr geben wird.

Auch wenn es möglich ist, dass Elon Musk seine Pläne, uns auf dem Mars leben zu lassen, wenn die Erde den Bach runtergeht, durchzieht , bleibt die traurige Wahrheit, dass nichts ewig so weitergehen kann.

Sogar unser Sonnensystem wird eines Tages in Dunkelheit versinken, wenn die Sonne erlischt.

Bis dahin werden wir zum Glück alle schon lange tot sein, doch für die unmittelbare Zukunft besteht die Sorge, dass wir durch unsere eigenen Mittel ausgelöscht werden.

Vorhersagen aus dem Jahr 1995 zeigen, wie weit wir mit unserer Prognose der zukünftigen Entwicklung der Technologiebranche danebenlagen. Doch angesichts der rasanten Entwicklung der letzten Jahre ist es schwer, vorherzusagen, wie die Welt morgen aussehen wird, ganz zu schweigen von der Welt in 30 Jahren.

Erstaunlicherweise sagt Sir Isaac Newton in einem wieder aufgetauchten Brief aus dem Jahr 1704 voraus, wann die Welt untergehen wird. Leider muss ich Ihnen sagen, dass uns vielleicht nicht mehr lange bleibt.

Obwohl diese Vorhersage schon vor über 300 Jahren gemacht wurde, behauptet Newton, dass die Welt im Jahr 2060 „zurückgesetzt“ wird.

Dies basiert auf Newtons protestantischer Interpretation der Bibel, bei der er mithilfe mathematischer Berechnungen und Daten das konkrete Jahr bestimmt.

Durch Berechnung der Zahlen fand Newton im Buch Daniel und in der Offenbarung des Johannes die Tage 1260, 1290 und 2300, interpretierte sie jedoch als Meilensteinjahre.

Er entschlüsselte das Jahr 800 n. Chr. als den offiziellen Beginn des Abfalls von der Kirche und der Gründung des Heiligen Römischen Reiches und schlussfolgerte daraus, dass die Welt 1.260 Jahre später zurückgesetzt würde.

In seinem Brief fügte Newton hinzu, dass das Ende der Welt auch später noch eintreten könne , dies aber nicht vor dem Jahr 2060 der Fall sein werde: „Ich erwähne dies nicht, um zu behaupten, wann die Zeit des Endes kommen wird, sondern um den voreiligen Mutmaßungen phantasievoller Menschen ein Ende zu bereiten, die häufig die Zeit des Endes vorhersagen und damit die heiligen Prophezeiungen in Misskredit bringen, so oft ihre Vorhersagen nicht eintreffen.“

Bereits 2003 sprach Professor Stephen D. Snobelen von der University of King’s College in Halifax über das wichtige Datum und erklärte , dass Newton kein Wissenschaftler, sondern ein Philosoph gewesen sei: „Für Newton gab es keine undurchdringliche Barriere zwischen Religion und dem, was wir heute Wissenschaft nennen. Während seines ganzen langen Lebens arbeitete Newton daran, Gottes Wahrheit zu entdecken – ob in der Natur oder in der Heiligen Schrift.“

Die gute Nachricht ist, dass es sich möglicherweise nicht um ein „Ende“ im herkömmlichen Sinn handelt. Snobelen führt weiter aus: „Für Newton wäre das Jahr 2060 n. Chr. eher wie ein Neuanfang. Es wäre das Ende eines alten Zeitalters und der Beginn einer neuen Ära – der Ära, die die Juden als messianisches Zeitalter bezeichnen, und der Ära, die die prämillenaristischen Christen als Millennium oder Königreich Gottes bezeichnen.“

Doch es ist nicht alles nur Untergang und Finsternis, denn wenn Newton Recht hat, dürfte das Jahr 2060 eine neue Ära einläuten, in der Jesus Christus wiederkehrt und für die nächsten 1.000 Jahre ein globales Königreich des Friedens auf Erden gründet.

Und obwohl Newtons Vorhersage bedeutet, dass uns bis zu unserem endgültigen Untergang nur noch 35 Jahre verbleiben, gibt sie uns etwas mehr Zeit als Nostradamus. Der berühmte Astrologe behauptete, dass im Jahr 2025 ein Asteroid vom Himmel fallen werde, der „Vorbote des Schicksals“ sei. Und als ob das noch nicht genug wäre, sagte die „Mystikerin“ Baba Vanga für dieses Jahr auch einen tödlichen Krieg in Europa voraus. Hoffentlich sieht die Lage vor dem angeblichen Weltuntergang im Jahr 2060 etwas besser aus.