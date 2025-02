Apokalyptische Simulation zeigt, was passieren würde, wenn der Mond auf die Erde stürzt (Video)

Eine schreckliche apokalyptische Simulation zeigt, was mit der Erde passieren könnte, sollte der Mond jemals auf unseren Heimatplaneten stürzen. Und das ist eine Situation, die wir wirklich vermeiden wollen.

Experten der NASA haben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid, der die Stadt zerstören könnte, Mond und Erde treffen könnte, als sehr real eingeschätzt. Sollte der Weltraumbrocken mit der Bezeichnung 2024 YR4 auf seinem Weg auf die beiden kosmischen Objekte tatsächlich auf dem Planeten landen , würde dies verheerende Folgen haben.

Dies könnte möglicherweise im Jahr 2032 passieren, drei Jahre nachdem ein Asteroid des „Gottes des Chaos“ möglicherweise ebenfalls auf die Erde stürzt.

Im Hinblick auf die mögliche Kollision im Jahr 2024 YR4 hat Alvaro Gracia Montoya vom CGI- Simulatorteam der MetaBallStudios ein Video veröffentlicht, das zeigt, was passieren könnte, wenn der Asteroid eine Großstadt auf der Erde – nämlich Manhattan – trifft.

Und es ist nicht die einzige Simulation, die das Team von MetaBallStudios im Zusammenhang mit großen Weltraumereignissen und ihren Auswirkungen auf das Leben auf dem Festland entwickelt hat.

Es macht das Leben auf unserem Planeten lebenswerter, erklärt die NASA , indem es „die Taumelbewegung unseres Heimatplaneten um seine Achse dämpft“, was zu einem „relativ stabilen Klima“ führt.

Die Anziehungskraft des Mondes bestimmt auch die Gezeiten auf unserem Planeten und sorgt für den täglichen Rhythmus, der „die Menschheit seit Tausenden von Jahren leitet“.

Ja, in einer sehr langen Zeit. Laut einem Bericht von Forbes sprechen wir von 65 Milliarden Jahren .

Es wäre ein kleiner Schock, wenn es die Menschheit schon gäbe. Aber was würde passieren, wenn es zu unseren Lebzeiten passieren würde?

Das Team von MetaBallStudios hat dies visualisiert – wenn auch nicht mit genauen Berechnungen – und es ist absolut erschreckend.

Das in New York City stationierte Video zeigt, wie der Mond mit alarmierender Geschwindigkeit auf die Erde zurast und für die Strecke von mehr als 336.000 Kilometern zwischen dem Planeten und dem Weltraumgestein in nur wenigen Minuten die Erde umkreist.

Als er näher kommt, verursacht er verheerende Gezeiten, da der Hudson River beginnt, Manhattan zu überfluten. Bald kommt es zu einem Tsunami, der die gesamte Insel überschwemmt, während Gebäude durch den Druck des Wassers und den extremen Windwechsel weggespült werden.

Wenn sich der Mond wirklich nähert, beginnt die Erdkruste aufzubrechen und verwandelt den Planeten in ein superheißes Wrack.

Dann wechselt das Filmmaterial in den Weltraum und zeigt, was Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) in diesem Moment sehen würden: gewaltige Explosionen auf der Oberfläche des Planeten, als die beiden Objekte kollidieren. Die Erde verwandelt sich dann schnell in einen riesigen Feuerball. Und das war’s. Sehen Sie sich den Clip unten in seiner ganzen Pracht an:

Video: