Video zeigt Einzelhaftzelle im „schlimmsten Gefängnis der Welt“, in dem den Insassen nicht mitgeteilt wird, wann sie entlassen werden (Video)

Dieses erschreckende Filmmaterial zeigt, dass das „schlimmste Gefängnis der Welt“ die Menschen in seinen Zellen tatsächlich in Einzelhaft gesteckt hat.

Das Hochsicherheitsgefängnis CECOT (Centre for the Confinement of Terrorism) in El Salvador eilt seinem Ruf voraus , doch die Realität selbst zu sehen, ist ein echter Schock für das System.

Die 2023 eröffnete Einrichtung ist eines der größten Gefängnisse der Welt und beherbergt derzeit Zehntausende Menschen, denen eine Bandenzugehörigkeit vorgeworfen wird.

Der 43-jährige Präsident Nayib Bukele eröffnete CECOT, um Banden und organisierte Kriminalität in dem zentralamerikanischen Land auszumerzen . Menschenrechtsgruppen sind jedoch nicht gerade begeistert von dem Ort.

Miguel Sarre, ein ehemaliges Mitglied des Unterausschusses der Vereinten Nationen zur Verhütung von Folter, hatte das Gefängnis zuvor als „Beton- und Stahlgrube“ beschrieben.

Als umstrittene Neuerung äußerte US- Präsident Donald Trump jüngst die Idee, in den USA verurteilte ausländische Staatsbürger dorthin zu deportieren .

Drinnen werden die Häftlinge in endlose Reihen nackter Metallpritschen gepfercht – ohne den Luxus einer Matratze – und müssen sich alle fünf Tage den Kopf rasieren lassen.

Neben einer Reihe weiterer strenger Regeln ist es den Gefangenen beispielsweise nicht gestattet, Besteck zu verwenden und mit den Händen zu essen . Außerdem muss jeder Insasse während seiner Inhaftierung ein weißes T-Shirt und Shorts tragen.

Und wenn Sie denken, dass das schlimm klingt, warten Sie nur, bis Sie von der Einzelhaft bei CECOT hören.

Seit der Eröffnung wurde einer Handvoll Journalisten der Zugang zum Gefängnis gewährt, darunter auch der türkischen YouTuberin und Dokumentarfilmerin Ruhi Çenet.

In einem Anfang des Monats geteilten Video, das seinen Besuch in dem Mega-Gefängnis dokumentiert, diskutierte der Ersteller des Inhalts, dass das „gesamte Design“ von CECOT „nicht nur Fluchtmöglichkeiten verhindert, sondern die bloße Vorstellung davon auslöscht“.

Er sagte: „Wer dieses Gefängnis betritt , wird es nie wieder verlassen. Dieses riesige Gefängnis besteht aus acht einzelnen Modulen, die sich über 410 Hektar Land erstrecken.

YouTuber Ruhi Çenet führte die Leute durch die winzige Einzelzelle im CECOT (YouTube/Ruhi Cenet)

„Jedes Modulpaar ist von zwei separaten, drei Meter hohen Mauern mit Stacheldraht umgeben. Die gesamte Anlage ist von einer gewaltigen neun Meter hohen Mauer umgeben, an der sich ein drei Meter hoher Elektrozaun mit einer Spannung von 15.000 Volt befindet.

„Neunzehn Wachtürme sorgen dafür, dass nichts entgeht“, fügte er hinzu.

Und wenn es etwas gibt, das jeden Fluchttraum eines Gefangenen mit Sicherheit zunichte macht, dann ist es die Einzelzelle.

Ruhi erklärte, dass Häftlinge wegen schlechten Benehmens in klaustrophobische Räume gesteckt würden, und fügte hinzu: „Er weiß nicht, wie lange er noch dort drinnen bleiben muss – Tage oder sogar Wochen.“

„Er schläft auf diesem Betonbett, ohne es jemals zu verlassen. Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten und mit nichts als ihren Gedanken allein gelassen.“

Ein Wärter, der den Content-Ersteller begleitet, der „schwer erreichbare Orte“ auf der ganzen Welt besucht, erklärte mehr über die Einzelhaft bei CECOT.

Dieses winzige Loch in der Decke ist die einzige Licht- und Frischluftquelle (YouTube/Ruhi Cenet)

„Wenn Häftlinge gegen eine Regel verstoßen, können sie laut Gesetz in diese Isolationszellen geschickt werden“, sagte der Gefängnismitarbeiter. „Das Gesetz gibt mir das Recht, die Gefangenen bis zu 15 Tage lang in Isolationshaft zu halten.“

„Die Türen dieser Zellen sind versiegelt“, erklärte der Wärter. „Durch dieses Gitter kann ich sie sehen und erkennen, wer sich darin befindet.“

Durch diese Öffnung wird auch das Essen serviert und die Häftlinge müssen beim Transport in die und aus der Einzelzelle auch ihre Hände hindurchstecken, um gefesselt zu werden.

Drinnen ist es stockfinster, denn in der Decke gibt es nur ein einziges kleines Loch, das als einzige Lichtquelle dient und laut Ruhi „kaum Sonnenlicht hereinlässt“.

Der Wärter fuhr fort: „Drinnen sieht man nicht einmal seine Hände. Wenn jemand isoliert ist, braucht er etwas – ein Buch , irgendetwas, um den Kopf frei zu bekommen. Aber hier haben sie keinen Zugang zu all dem.“

„Egal, wie hart ein Verbrecher ist, diese Art der Isolation bricht ihn. Das ist notwendig für die Art von Tätern, die wir hier haben.“

Der Wärter fügte hinzu: „Menschen, die einst Gott spielten, indem sie entschieden, wer leben würde und wer nicht, verdienen die schlimmste Strafe. Wir zeigen ihnen keine Gnade.“

„Sie können um Vergebung bitten, und möge Gott ihnen vergeben. Aber hier muss den vielen Opfern Gerechtigkeit widerfahren. Das ist das Mindeste, was sie verdienen.“

Zwei Wochen lang auf diese leere Betonleinwand zu starren, ist sicherlich genug, um die Insassen in Angst und Schrecken zu versetzen und sie zur Unterwerfung zu bewegen.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=H42zWaD4A4s